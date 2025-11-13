La gripe aviar confina todas las gallinas canarias

Las granjas avícolas canarias deberán mantener desde hoy a todas sus aves confinadas en el interior de las instalaciones, en cumplimiento de la orden ministerial publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida, de aplicación inmediata, extiende a todo el territorio español —incluidas las islas Canarias— el confinamiento de aves de corral como refuerzo frente al aumento del riesgo de expansión de la gripe aviar. En el Archipiélago, la decisión afecta a unas 100.000 gallinas camperas, según los datos del director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Andrés Díaz Matoso, quien ha querido transmitir "un mensaje de tranquilidad" al sector y a los consumidores. “Se trata de una medida preventiva, un principio de cautela —subrayó—. Más vale prevenir que tener que afrontar un vacío sanitario, con sacrificios de animales y pérdida de producción”, explicó.

Hasta ahora, el confinamiento obligatorio solo se aplicaba en el municipio majorero de Pájara, debido al paso de aves migratorias en la zona. Con la nueva orden, la restricción se extiende a toda la comunidad autónoma “sin excepciones”. Díaz Matoso recordó que la mayoría de los productores ya habían adoptado esta medida “por recomendación”, de modo que su aplicación general “no supondrá un cambio drástico en el funcionamiento de las explotaciones”. El director general destacó que Canarias no registra ningún foco de gripe aviar y que el seguimiento veterinario continúa siendo “el habitual”. “Cualquier incidencia o novedad será comunicada inmediatamente. Es importante insistir en que no hay riesgo para la salud pública ni para el consumo de huevos o carne de ave”, afirmó.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, recordó que el Ejecutivo canario ya había recomendado el confinamiento de aves hace tres meses, por lo que “la mayoría de los profesionales del sector ya estaban cumpliendo con esta práctica”. Quintero insistió en que la medida no debe generar alarma ni afectar a los precios. “El consumo de huevos está completamente garantizado. No hay motivo para pensar que esta decisión vaya a repercutir en el mercado”, sostuvo. Además, subrayó que el 62% del consumo de huevos en Canarias proviene de la producción local, un dato que refleja, según dijo, “la fortaleza y capacidad de crecimiento del sector, pese a las limitaciones territoriales y normativas que existen en las islas”. El consejero insistió también en que todas las aves, tanto de uso profesional como doméstico, deben estar registradas y sujetas a inspecciones ordinarias. “No se trata de incrementar los controles, sino de aplicar lo que ya establece la ley estatal”, precisó.

Obligación

La orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación amplía a todas las granjas de España, incluidas las ecológicas y las de autoconsumo, la obligación de mantener confinadas a las aves de corral. El texto, publicado hoy, responde al aumento del riesgo de entrada del virus en territorio nacional por el incremento de focos detectados en Europa y la mayor presencia de aves migratorias en los humedales españoles, agravada por el descenso de temperaturas. Desde julio, se han notificado 139 brotes de influenza aviar en Europa, de los cuales 14 se han producido en España —principalmente en Castilla y León—, además de 53 en aves silvestres y cinco en aves cautivas.

La orden ministerial también prohíbe la cría conjunta de patos o gansos con otras especies de corral, el uso de agua sin tratamiento procedente de depósitos a los que accedan aves silvestres, y la presencia de aves de corral en ferias, muestras o certámenes ganaderos. En casos excepcionales, las comunidades autónomas podrán autorizar el mantenimiento al aire libre si las explotaciones instalan telas pajareras o barreras físicas que impidan el contacto con aves migratorias.

Tanto el Gobierno de Canarias como el sector avícola insisten en que el confinamiento es una medida temporal y preventiva, orientada a evitar la llegada de la enfermedad a las islas. “La clave —concluyó Díaz Matoso— es la prevención. Canarias sigue libre de gripe aviar y nuestro objetivo es que siga siendo así”.