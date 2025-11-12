La fiscalidad, el talento y la conectividad hacen de Canarias un destino atractivo para las empresas

Quién no ha pensado alguna vez en Canarias como un paraíso para vivir y pasar unas vacaciones. Pero el archipiélago canario es mucho más. Es también un destino atractivo para las empresas por las condiciones únicas y las grandes ventajas que ofrece y que lo convierten territorio idóneo para las compañías en expansión. Todo ello gracias a "palancas" como la conectividad, la fiscalidad, el talento y la calidad de vida, que se desgranaron ayer en Zaragoza en el evento organizado por el Gobierno de Canarias, a través de su Agencia de Promoción Económica, Proexca, con el apoyo de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, bajo el título Canarias, Tú mejor versión.

Zaragoza ha sido una de las tres ciudades españolas elegidas por el Gobierno Canario para esta gira porque, como destacó Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en su bienvenida, Aragón y Canarias tienen mucho en común. “Canarias ofrece innovación, conocimiento y talento en sectores estratégicos como el tecnológico, el aeroespacial, el audiovisual y de videojuegos. Todas estas áreas forman parte de un común denominador con Aragón, donde durante los últimos años se ha puesto el acento en ámbitos que van a marcar el futuro de la economía de ambas comunidades y de sus futuras generaciones”. Porque, aseguró, “Canarias es mucho más que turismo, al igual que Aragón, es mucho más que logística” y apeló a seguir impulsando “todavía más la colaboración público-privada, algo que ya se está aplicando en Canarias y en Aragón” y a buscar sinergias con otros territorios “tan lejanos y tan cercanos”.

Un archipiélago con gran potencial y ventajas únicas

Para dar a conocer todo el potencial de Canarias como destino empresarial, tomaron la palabra Pablo Martín, CEO de Proexca, y Pilar Moreno, directora del área de Invertir de Proexca. En primer lugar, Pablo Martín se encargó de exponer las “oportunidades de negocio” que ofrecen las islas, en los sectores tecnológicos, audiovisual, de los videojuegos o aeroespacial, entre otros, destacando que solo el año pasado desde Proexca se acompañó la llegada de 78 nuevas empresas a Canarias. Y, subrayó, “no queremos que las empresas se deslocalicen en Canarias, queremos que aprovechen las oportunidades y desarrollen aquí una filial desde la que desarrollar nuevos productos”.

Pablo Martín Carbajal, CEO de Proexca, en la jornada 'Canarias, Tú mejor versión' / MIGUEL ANGEL GRACIA

Todo ello al amparo de unas ventajas competitivas que se ocupó de desgranar Pilar Moreno y que se resumen en cinco palancas: ecosistemas dinámicos, talento, fiscalidad, conectividad y calidad de vida.

Así, en cuanto a dinamismo empresarial, Moreno expuso casos de éxito de empresas vinculadas al sector tecnológico y aeroespacial, pero también con lo que tiene que ver con audiovisual, animación, videojuego o marino-marítimo. Por ejemplo, señaló, “en el sector aeroespacial tenemos a la competencia de Elon Musk trabajando y lanzando satélites desde Canarias”. Además, subrayó que “en los primeros seis meses del año, llevamos un récord en inversiones con 193 millones de euros que se han invertido en Canarias y estamos muy contentos porque es la mayor cifra histórica de toda la serie”.

Otro de los puntos fuertes de Canarias es el talento. En este sentido, Moreno destacó que "en las islas tenemos gran capacidad para atraer talento internacional, formar talento y, sobre todo, retener ese talento", y aludió a la existencia de dos universidades públicas, cuatro privadas y varios centros de formación profesional y escuelas de negocio, algunos especializados en carreras STEM.

La tercera palanca que valoran las empresas para instalarse en Canarias es su conectividad. "He tardado tres horas en llegar a Zaragoza con un vuelo directo", apostilló Moreno, para enumerar que Canarias dispone de más de 500 vuelos directos semanales con el Reino Unido, 300 con Alemania, más de 1.300 con el resto de España y 44 con África. Pero no se trata solo de conectividad aérea, sino también marítima y, sobre todo, digital. "Porque por Canarias pasan gran cantidad de cables submarinos que conectan las islas a través de fibra óptica que hacen que la conectividad digital sea muy elevada y con una baja latencia", subrayó la responsable de Proexca.

Otro polo de atracción, quizás el más visible, es la calidad de vida en las islas, a lo que poco tuvo que añadir más allá de lo que todo el mundo ya conoce de estas islas que disponen de un clima con una temperatura media de 23 grados.

Pilar Moreno, directora del Área Invertir de Proexca, en la jornada 'Canarias, Tú mejor versión' / MIGUEL ANGEL GRACIA

Y para el final, Moreno dejó la cuestión de la fiscalidad porque, como dijo, "en Canarias tenemos ahora mismo el sistema fiscal más competitivo de Europa" fruto de ser una región ultraperiférica, la única de España. Por citar solo algunos ejemplos de tributación, la directora del área Invertir de Proexca, se refirió al 4% del impuesto de sociedades, dentro de la Zona Especial Canaria, o habló del 20% superior en las deducciones fiscales que hay en el resto del régimen general. También existen deducciones para el sector audiovisual o tecnológico y bonificaciones por producción de bienes corporales, registro especial de buques, etc. Y en caso del impuesto indirecto, una diferencia considerable entre el IVA, que es del 21%, y el IGIC, que es el Impuesto General Indirecto Canario, y que es del 7%.

Factores que ya por si solos suponen una alfombra roja para las empresas.

Mesa de expertos

De talento, fiscalidad, calidad de vida y colaboración público-privada hablaron en la mesa redonda Desafíos y oportunidades para la industria tecnológica y de innovación en la que han participado María Dolores Rodríguez, economista y directora de proyectos en en AECONOMIA XXI; Antonio Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Regional Aragonesa de Desarrolladores y Expertos en Videojuegos (Aradev) y Co-Founder & Game Developer en Kraken Empire; Alejandro F. Ibrahim, presidente del Clúster Aeroespacial de Aragón (AERA) y director general del Aeropuerto de Teruel; Pedro Lozano, vicepresidente del Clúster de empresas TIC, Electrónica y Telecomunicaciones de Aragón (Tecnara), presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón (AJE) y cofundador de Imascono; y Santiago Navarro, vicepresidente del Clúster Audiovisual de Aragón (CLADA).

Mesa redonda en la jornada 'Canarias, Tú mejor versión' / MIGUEL ANGEL GRACIA

Durante la charla, que estuvo moderada por la periodista Susana Criado, los expertos coincidieron en lo atractivo que es Canarias para vivir y trabajar. “La fiscalidad es una ventaja más de ese ecosistema, sirviendo como trampolín para que las empresas aragonesas decidan expandirse. Cada tipo de empresa puede tener un “uniforme” que se adapte a sus necesidades, ya sean del sector que sean y grandes o pequeñas empresas”, destacó María Dolores Rodríguez, directora de proyectos en AECONOMIA XXI.

Para Santiago Navarro, las ayudas y la colaboración público-privada en un sector como el audiovisual es fundamental para crecer. “En cada euro invertido hay un retorno de nueve euros”. “Cuando se realiza una producción se busca ese incentivo fiscal para que sea más fácil comenzar la producción”. En el caso del sector aeroespacial, la inversión en I+D puede suponer el 10% de la facturación”, admitió Alejandro F. Ibrahim. “Si queremos que una empresa crezca es muy importante las ayudas a la investigación y al desarrollo”.

En este sentido, Pedro Lozano recalcó “los beneficios de reinvertir los incentivos fiscales en el talento y la empresa” en un ámbito como el de las TIC y destacó la colaboración público-privada como "determinante", poniendo como ejemplo el papel que juega el ITA. “El instituto facilita esa colaboración y las empresas pueden beneficiarse de un centro de innovación que genera tecnología”. Por su parte, Antonio Iglesias mencionó las dificultades que existen en el sector de los videojuegos. “El problema es que en países europeos hay incentivos fiscales para invertir en su propio país, pero en España no existe un fiscal directo y acabamos dependiendo de dinero americano o chino”. Y destacó que “el 95% de inversión en videojuegos son sueldos”.

Desde el Gobierno de Canarias, hay un apoyo directo a través de Proexca al desarrollo de los proyectos de inversión. “Hay una oficina que te lleva de la mano”, como por ejemplo en tramitaciones administrativas, ayudas locales, autorizaciones…”, comentó María Dolores Rodríguez.

En imágenes | Así se ha vivido el evento Proexca en Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA

Diálogo con Martí Saballs y Esther Borao

La innovación sin la tecnología no se entiende; por ello, durante la jornada fue indispensable la presencia de una profesional del sector. Esther Borao, directora del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), compartió una interesante charla con Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica. Saballs hizo un pequeño repaso de la trayectoria laboral de Borao, desde sus estudios en la Universidad de Zaragoza hasta su experiencia como inventora en programas televisivos y su último puesto al frente del ITA.

Diálogo entre Martí Saballs y Esther Borao en la jornada 'Canarias, Tú mejor versión' / MIGUEL ANGEL GRACIA

Borao destacó el carácter “innovador” de los emprendedores, a quienes definió como personas que “buscan solución a necesidades no resueltas”. La directora del ITA subrayó la importancia de la colaboración entre empresas, ya que considera indispensable “trabajar en una misión conjunta para seguir avanzando”. Aprovechó también para comentar algunos de los proyectos en los que se encuentra inmerso este centro, como el desarrollo de vehículos autónomos —especialmente para el sector de la construcción— o la puesta en marcha de un laboratorio de inteligencia artificial y robótica.

Estos proyectos, apuntó, “ayudan al desarrollo de las empresas”, ya que les permiten “crear nuevos servicios y especializarse”. En este sentido, la tecnología favorece “el valor añadido” y la innovación se “vertebra”, llegando a compañías “de cualquier tamaño y en cualquier lugar”. Fruto de esa colaboración, ejemplificó, es el proyecto conjunto con Stellantis en Figueruelas, en el que ahora mismo desarrollan “hasta 16 casos de uso en temas de inteligencia artificial” para trasladar esta tecnología a otras empresas.

Saballs y Borao concluyeron su diálogo abordando algunos de los retos a los que se enfrenta actualmente el sector tecnológico. De la misma forma, destacaron la necesidad de “crear un proyecto común” para “ir todos a una”. También comentaron el gran potencial de las Islas Canarias para llevar a cabo programas que impulsen el turismo, especialmente basados en datos procesados por inteligencia artificial, y el papel “cada vez más importante” de las mujeres en las competencias STEM, sobre lo cual, en palabras de Esther Borao, “estamos trabajando en ello”.

De Aragón a Canarias: los casos de IASOL y Nunsys Group

Empresas aragonesas, casos de éxito en la jornada 'Canarias, Tú mejor versión' / MIGUEL ANGEL GRACIA

La jornada también permitió conocer de primera mano casos de empresas que nacieron en Aragón y que con el paso de los años han ido creciendo y estableciendo una red de filiales y delegaciones que les ha llevado hasta Canarias. Es el caso de Nunsys Group e IASOL.

En nombre de IASOL, una compañía con 120 empleados y más de 20 años de trayectoria, especializada en la planificación, desarrollo y construcción de plantas fotovoltaicas y autoconsumos industriales, habló su director comercial, Alejandro Aliaga, quien hizo un repaso a su trayectoria que nació en Aragón, pero hoy en día tiene presencia en Castilla y León, Madrid, Valencia, Murcia, y también en Canarias, a donde llegaron con un proyecto conjunto con una empresa chilena y, tras ese primer contacto, se fijaron en las islas donde a día de hoy están presentes en Gran Canarias y Fuerteventura, donde hace cinco años crearon una filial.

El otro caso de éxito de una empresa aragonesa que ha extendido su red por las Canarias es el de Nunsys Group, “una consultora tecnológica con una propuesta de valor muy amplia”, como expuso Beatriz Calvo, directora general de la compañía cuyo origen se remonta al año 82 con Inycom, pero que hace dos años se unió a Nunsys Group. A día de hoy el grupo cuenta con 2.800 empleados, una facturación de más de 300 millones anuales y 22 sedes con presencia también en Latinoamérica, Estados Unidos y Canarias.

El aterrizaje de Nunsys en las islas no fue una cuestión premeditada ni fruto de una decisión estratégica. “La realidad fue que algunos de nuestros clientes nos pidieron que los acompañásemos en su desarrollo en las islas, como el mayor retailer español, o el Ministerio de Defensa”, explicó Beatriz Calvo. “Y una vez allí, una cosa llevo a la otra. En Canarias hay una paz social importante, hay talento, universidades, y comenzamos a tener una actividad más recurrente”, relató la responsable de Nunsys. Tras eso, la estrategia llegó casi sola y la compañía apostó por levantar un centro de trabajo en el Parque Científico de Tenerife, donde hoy en día cuentan con “una pirámide poblacional que nos permite crecer: tenemos equipo comercial, de negocio y base de operaciones”.

En su desembarco en las islas, ambas compañías se han podido beneficiar de todas las ventajas que ofrece este territorio. IASOL, por ejemplo, está recogiendo ahora los frutos de lo sembrado hace cinco años cuando se instalaron en Fuerteventura, dentro de la ZEC, con una importante inversión en maquinaria. Desde allí están desarrollando proyectos con Iberdrola y con terceros, poniendo en valor la colaboración entre empresas. Además, Alejandro Aliaga incidió también en la facilidad y la agilidad para acceder a ayudas de fondos europeos desde Canarias, al verse beneficiada por ser una región ultraperiférica.

El apoyo institucional del Gobierno Canario ha sido también determinante para la expansión de Nunsys Group en las islas. “El Gobierno nos está ayudando a crecer con proyectos como Promotur, con educación, con equipamientos, de manera que yo creo que ha dado mucho a nosotros y ahora lo que tenemos que hacer es devolver eso a la sociedad canaria, establecer ahí una sede y generar allí un futuro”, afirmó Beatriz Calvo.

En definitiva, los testimonios de IASOL y Nunsys sirvieron para reafirmar lo expuesto a lo largo de toda la jornada: que Canarias es un territorio con futuro, bien conectado, con talento emergente, una fiscalidad que lo hace muy competitivo y un dinamismo empresarial y una calidad de vida al alcance de pocas regiones. Así, el evento de Proexca, Canarias, tu mejor versión, hicieron abrir los ojos a los asistentes y tener una mirada completamente diferente de las Islas Canarias y su potencial empresarial.