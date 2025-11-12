La capacidad mundial de energía nuclear aumentará “al menos” un tercio en la próxima década

Unas semanas después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy anunciaran oficialmente su intención de alargar la vida de la central nuclear de Almaraz más allá de 2027, cuando está previsto su cierre, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) revela que, tras más de dos décadas de estancamiento, se prevé que la capacidad mundial de la energía atómica aumente "al menos" un tercio para 2035.

Esa es una de las principales conclusiones del World Energy Outlook (WEO), el informe anual en el que el organismo dependiente de la OCDE expone sus proyecciones energéticas a partir de tres escenarios diferentes. Uno, el Escenario de Políticas Vigentes (CPS, por sus siglas en inglés), otro, el Escenario de Políticas Declaradas (STEPS) y, el tercero, el Escenario de Cero Emisiones Netas para 2050 (NZE).

En las tres hipótesis se prevé el resurgimiento de la energía nuclear con la reactivación de reactores en economías avanzadas y la construcción de nuevas centrales en mercados emergentes y economías en desarrollo. Y la razón para ello es la preocupación por el aumento de las emisiones de CO2 y la seguridad energética, según la AIE.

"A medida que aumenta la demanda y la necesidad de electricidad de base fiable y con bajas emisiones, la energía nuclear se considera cada vez más una parte fundamental de una matriz energética segura, asequible y diversificada", afirma el organismo con sede en París, que espera un "récord" de producción nuclear en todo el mundo este 2025.

El brazo energético de la OCDE no oculta que "el sector aún lidia con diversas preocupaciones públicas, especialmente en lo que respecta a los desafíos de la gestión de residuos a largo plazo", pero constata el renacimiento de esta tecnología por el "renovado apoyo político en muchos mercados" --más de 40 países incluyen ahora la energía nuclear entre sus estrategias energéticas-- y el "creciente interés" por parte del sector tecnológico para alimentar a los centros de datos.

Así, en los últimos meses, se han anunciado acuerdos entre empresas tecnológicas y energéticas para extender la vida útil de las centrales nucleares existentes, y se ha firmado el primer acuerdo de compra de energía con un reactor modular pequeño (SMR) de demostración para alimentar un centro de datos, según expone.

Tres escenarios

En el Escenario de Políticas Vigentes, la capacidad mundial de energía nuclear aumentará en al menos un tercio respecto al nivel actual en los próximos diez años, después de un despliegue similar al de la década de 1980, y se incrementará en tres cuartas partes con respecto al nivel actual para 2050.

China representará casi la mitad de toda la capacidad nuclear en construcción. Mientras que en Estados Unidos destaca el fuerte interés de las empresas tecnológicas en el desarrollo de pequeños reactores modulares para suministrar energía a los centros de datos, lo que lleva a la capacidad nuclear estadounidense a comenzar a aumentar en 2035 y expandirse en más del 80% para 2050.

En Europa varios países, como Francia, Polonia, la República Checa, Hungría y Suecia están asegurando inversiones para "iniciar, ampliar o reactivar la construcción de centrales nucleares", añade la AIE.

En el Escenario de Políticas Declaradas, la energía nuclear aumenta su producción casi el 40% para 2035 y de otro 40% para 2050. Mientras que en el Escenario de Cero Emisiones Netas para 2050 aumentará un 70% para 2035 con respecto al nivel actual y para 2050 será dos veces y media mayor.

Sobreoferta de petróleo y gas

El informe también destaca que para 2035 el 80% de la demanda mundial provendrá de fuentes renovables, que es la tecnología de más rápido crecimiento, así como una "amplia oferta mundial de petróleo y gas a corto plazo". En el caso del petróleo, los mercados "ya reflejan esta situación" con precios en el rango de 60 a 65 dólares por barril.

Y la AIE prevé un "ajuste similar" de los equilibrios del mercado del gas a medida que entran en funcionamiento nuevos proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL). Se prevé que alrededor de 300 mil millones de metros cúbicos de nueva capacidad anual de exportación de GNL para 2030, lo que supondrá un incremento del 50% en el suministro mundial disponible de GNL.

No obstante, el informe recuerda que los mercados de petróleo y gas siguen expuestos a riesgos geopolíticos, y un crecimiento más rápido de la demanda —en respuesta a políticas de transición energética más débiles o a precios más bajos— podría "erosionar rápidamente sus reservas".