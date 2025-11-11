Amenaza de huelga en las tiendas de Canarias y los súper en pleno ‘Black Friday’

Nueva amenaza de huelga en otro sector clave para la economía en Canarias. Tras el conflicto laboral que dirimió durante meses el sector turístico, ahora son los trabajadores de los supermercados de todo el Archipiélago y los del pequeño y mediano comercio de la provincia de Las Palmas los que están llamados a una jornada de paros el 28 de noviembre, es decir, en pleno Black Friday. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) es el convocante de esta protesta, en una de las jornadas clave para el sector. Una movilización que justifica por la parálisis en la aprobación de los nuevos convenios colectivos, después de 20 meses de negociaciones, y ante la negativa de la patronal de desanclar los sueldos de la mayoría de sus plantillas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La patronal, por su parte, la califica de desproporcionada y tiende la mano a los representantes de los trabajadores para seguir negociando y tratar de llegar a un acuerdo.

En total, son 70.000 empleados en todas las Islas los que están llamados a la huelga. 40.000 en la provincia de Las Palmas –donde están llamados conjuntamente los de las tiendas y los supermercados ya que todos se rigen por un único convenio– y el resto en la tinerfeña. En esta última provincia, son solo los que trabajan en supermercados los que están llamados a la huelga, ya que el convenio sectorial del Comercio Textil, Calzado y Piel ha sido aprobado.

Ocho de cada diez trabajadores llamados a la huelga cobra el salario mínimo dentro de un sector que, según el sindicato, ha experimentado en los últimos años un incremento de sus beneficios. «La patronal mantiene que el SMI ha tenido un incremento muy alto», expone Francisco Javier Velasco, secretario de acción sindical de CCOO en Canarias, que añade que «fuera del aumento que haya podido tener, lo que está claro es que la facturación de las empresas sigue siendo buena», ya que han podido repercutir en el precio de los productos sus sobrecostes, «por eso, todo está más caro».

Velasco insiste en que con el coste de vida actual en Canarias, un trabajador que gana el SMI «es un trabajador pobre». Y eso si llegan a cobrarlo, ya que la parcialidad está muy extendida y un buen porcentaje de los trabajadores no tiene contratos a tiempo completo.

Arminda Rodríguez, responsable de comercio del sindicato en la provincia de Las Palmas, explica que se reclama a la patronal un incremento del 1,5% por encima del SMI y un 3,5% más para el periodo que va desde 2024 a 2027. «Lo que no podemos aceptar es la propuesta que nos han presentado donde no había ningún aumento para los primeros dos años, ni tampoco perder el complemento de incapacidad temporal», sostiene.

Por su parte, la Confederación Canaria de Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) defiende que los empresarios del tejido comercial de la provincia de Las Palmas –en su inmensa mayoría pequeños negocios– no están en disposición de alcanzar las subidas salariales que demanda el sindicato. «Están sufriendo mucho con el alza de costes, los alquileres, la luz y los continuos incrementos del SMI», valora su vicepresidente Raju Daswani.

Desde su posición considera que la convocatoria de una huelga en pleno Black Friday supone un duro golpe para la actividad comercial de las Islas, en una jornada que se ha convertido en uno de los días con más facturación del año. Juguetes o electrónica hacen su agosto en el último viernes de noviembre y en las semanas previas, por lo que certifica que el anuncio de este paro tendrá consecuencias, aunque todo dependerá de su seguimiento.

La patronal tiende la mano para llevar a cabo en los 17 días que quedan hasta el Black Friday nuevos encuentros para encauzar la negociación, aunque recalca que no tienen esperanza de que se pueda esquivar la huelga.

De lo que sí podría haber más posibilidades es de que otros sindicatos se sumen a ella. Por ahora, tan solo CCOO –único sindicato en la mesa de negociación en Las Palmas y que comparte tablero con UGT y Sindicalistas de Base en la provincia tinerfeña– es el que ha convocado los paros.

El secretario general de Sindicalistas de Base (SB), Manuel Fitas, argumenta que su formación defiende las reclamaciones de mejoras salariales y sociales que se han puesto sobre la mesa de negociación por parte de los sindicatos. De hecho, SB solicitó el pasado mes de agosto a las otras dos formaciones una reunión para establecer una unidad de acción sindical que consensuara las actuaciones. Un encuentro que no se ha producido, pero al que todavía tienden la mano al resto de formaciones. n