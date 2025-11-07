Amadeus gana un 10% más en los nueve primeros meses del año hasta los 1.088 millones

La tecnológica española ligada al turismo Amadeus registró un beneficio de 1.088,2 millones de euros entre enero y septiembre, un 10,1% más que en el mismo periodo de 2024, impulsada por la solidez de sus principales líneas de negocio. Según comunicó este viernes a la CNMV, el beneficio ajustado alcanzó 1.109 millones, un 8,2% por encima de los 1.024,4 millones del año anterior.

“El peso de Amadeus en el mercado siguió creciendo con nuevas incorporaciones en todas las líneas de negocio —también en nuestro sistema central de reservas para hoteles—. Encaramos el último trimestre con confianza para cumplir nuestras perspectivas de 2025, que permanecen sin cambios”, señaló el consejero delegado, Luis Maroto.

La compañía ratifica sus previsiones para 2025: ingresos entre 6.600 y 6.840 millones de euros (crecimiento del 7,4%–11,4%) y un Ebitda de 2.460–2.580 millones (+5,7%–11%).

Ingresos y ebitda al alza

Los ingresos ordinarios avanzaron un 6,4%, hasta 4.895,3 millones, gracias a los aumentos en Distribución Aérea, Soluciones Tecnológicas para la Industria Aérea y Hoteles y Otras Soluciones.

El Ebitda ajustado sumó 1.928,7 millones, un 7,8% más que los 1.801,5 millones de un año antes.

En el tercer trimestre, el beneficio neto fue de 360,8 millones (+6%) y los ingresos alcanzaron 1.635,3 millones (+5,6%). En este periodo, Amadeus firmó nuevos contratos, entre ellos The Ascott Limited para su Central Reservation System.

El flujo de caja libre acumulado se situó en 955,2 millones, un 2,1% menos que en los nueve primeros meses de 2024, en línea con lo previsto. A 30 de septiembre, la deuda financiera neta era de 2.219,9 millones, equivalente a 0,90 veces el Ebitda de los últimos doce meses. La compañía prosiguió con su programa de recompra iniciado en marzo de 2025, por 1.300 millones.

Más reservas y mayor ingreso por reserva

La facturación de Distribución Aérea creció un 6,6%, hasta 2.377,2 millones, apoyada en un 2,7% más de reservas y un 5,2% más de ingresos por reserva. Por regiones, destacó Asia-Pacífico con un aumento del 12,1% en las reservas entre enero y septiembre, mientras que Europa Occidental y Norteamérica siguieron entre los mercados más relevantes. En el tercer trimestre, las reservas subieron un 4%, en un contexto de demanda de viajes sólida y entorno macro y geopolítico más estable.

Los ingresos de Soluciones Tecnológicas para la Industria Aérea avanzaron un 6,5% hasta 1.741,7 millones. Los pasajeros embarcados repuntaron un 3,7%, con ingresos por pasajero al alza en un 4,0%. La región de Asia-Pacífico volvió a liderar con un aumento del 7,6% en pasajeros. La compañía subraya que la dinámica de precios y la venta de soluciones complementarias, junto al buen desempeño en tecnología aeroportuaria y servicios expertos para aerolíneas, fueron “clave”.

El negocio de Hoteles y Otras Soluciones ingresó 776,4 millones, un 5,8% más, aunque el crecimiento se vio lastrado por el efecto negativo de los tipos de cambio frente a 2024.