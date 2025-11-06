La inteligencia artificial, aliada estratégica del tejido empresarial

La Inteligencia Artificial es una herramienta estratégica que está reconfigurando la forma en que las empresas toman decisiones, se relacionan con sus clientes y gestionan sus equipos. En este contexto, diferentes expertos de compañías punteras en tecnología, comunicación y ciberseguridad han compartido su visión en la mesa redonda "La IA en sectores empresariales estratégicos", celebrada dentro del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial.

Moderada por Eva Toledo, presidenta del Círculo-Directivos de Alicante y co-CEO de Padima, la sesión ha servido para ahondar en la inteligencia artificial en los entornos empresariales reales. Toledo ha incidido en que la IA es una oportunidad para las empresas. Para ella, el liderazgo tiene un papel esencial: "El liderazgo está llamado a convertir el miedo en oportunidad. La IA no sustituye a la inteligencia humana, la amplifica".

Toledo ha situado el contexto: un momento de transformación acelerada en el que las empresas deben ver la IA no solo como una herramienta de eficiencia, sino como un catalizador cultural. "La IA nos ayuda a detectar las necesidades de los equipos, a orientar carreras profesionales más óptimas y, sobre todo, a tener personas más comprometidas. Cuando los equipos están motivados, ocurre la magia", ha afirmado. Y añadió: "Con los clientes, la IA nos permite anticiparnos, detectar hábitos, necesidades y llegar incluso a predecir comportamientos. Es una palanca para reducir incertidumbre y tomar decisiones más informadas".

Pero no todo son oportunidades. Toledo también ha puesto sobre la mesa los retos que acompañan a la revolución tecnológica: ética, talento, regulación y riesgo. "Las empresas tenemos la responsabilidad de formar y reorientar a las personas cuyos puestos se verán transformados. Y no debemos dejar que la IA nos haga perder nuestra esencia: la creatividad y la emoción siguen siendo humanas".

La IA como ADN corporativo

La sesión ha arrancado con una pregunta directa de la moderadora: ¿qué papel juega la IA en vuestras organizaciones? José Luis Sánchez-Ocaña, fundador y CTO de Aleex AI, lo tiene claro: "En nuestra empresa la IA no es una herramienta más, está embebida desde el nacimiento. Nuestro sistema analiza millones de ataques en tiempo real mediante algoritmos de machine learning. Es un auténtico sistema inmunitario digital que previene los ataques antes de que ocurran". Su objetivo, dijo, es "romper la barrera de entrada para las empresas y hacer la ciberseguridad accesible".

Por otra parte, Luis Hidalgo Pérez, director de ciencia de datos de ReR y de Prensa Ibérica, ha explicado cómo los datos se han convertido en el eje de transformación. "En Prensa Ibérica manejamos más de 25 publicaciones y 24 millones de usuarios únicos al mes. Enfrentarnos a ese volumen nos ha hecho expertos en gestión de datos. La IA es el último escalón en la escalera de madurez digital. Nuestro valor está en ayudar a construir esa escalera para que otras empresas puedan sacar todo el partido a sus datos", ha señalado.

La clave, ha añadido Hidalgo, está en afinar y segmentar. "Sin datos no hay información, y sin información no hay decisiones. Pero para llegar a ese punto hacen falta herramientas, capacidad de proceso y personas con las habilidades adecuadas".

Fraude digital y seguridad: una carrera contrarreloj

En el ámbito de la ciberseguridad, la inteligencia artificial también ha marcado un antes y un después. Javier Barrachina, R&D director de Facephi, recordó que "cada vez tenemos más acceso a servicios digitales, y esa comodidad trae consigo nuevos riesgos. En los informes de fraude de Facephi se estima que este año va a haber más de 10 billones de dólares en estafas de ciberdelitos". En este sentido, la misión de Facephi es reducir esas cifras, especialmente los relacionados con la suplantación de identidad, mediante técnicas de IA. "Desde el principio hemos tenido la IA en el centro, y gracias a eso hemos podido anticiparnos a las nuevas formas de fraude", ha indicado Barrachina.

Uno de los mayores desafíos es la "democratización del fraude", donde cualquier persona puede acceder a herramientas sofisticadas para delinquir. "El fraude como servicio se ha multiplicado por diez en España. La regulación, en este sentido, es positiva, porque establece un marco ético y de confianza".

Facephi trabaja en escenarios de seguridad por capas y en herramientas que van desde el reconocimiento facial hasta la biometría de comportamiento, capaces de detectar si quien está detrás de una cámara es realmente quien dice ser. "Entre el 2 y el 5% del PIB mundial se mueve en dinero blanqueado, y en muchas ocasiones a través de cuentas ‘mula’. Los usuarios no son conscientes de que fomentan esto. Por eso, la inteligencia artificial debe usarse para comprender el fraude de forma holística y anticipar sus nuevas mutaciones".

Daniel López Buendía, SecOps Sales Specialist de Fortinet, ha sido contundente:"La IA es ya un nuevo campo de batalla. Es un arma y un superpoder, y los ciberdelincuentes la están utilizando como parte de su armamento". Habló de la "industrialización del crimen digital" y de cómo la única respuesta eficaz es usar la misma tecnología para defenderse. "En Fortinet incorporamos machine learning y modelos predictivos para combatir amenazas antes de que escalen. Pero el cambio de paradigma llega con la IA generativa: ahora las empresas pueden interiorizarla para aplicar controles preventivos y fortalecer su seguridad desde dentro".

López Buendía ha subrayado que el 100% de las pymes usa ya alguna forma de IA. "Esto ha generado cierta psicosis por el uso de los datos, pero es una oportunidad para establecer políticas de buen gobierno de la IA. Igual que hablamos de cultura de ciberseguridad, necesitamos una cultura de inteligencia artificial responsable".

El dato como combustible

Desde el grupo MasOrange, Rubén Marzal, IA & Data Specialist, ha defendido que el gran desafío está en "separar el grano de la paja". "Montar un proyecto de IA es relativamente sencillo; en pocas semanas puedes tener algo funcionando. Lo difícil es saber dónde poner la inversión y el acento".

MasOrange cuenta con más de 300 especialistas en datos e inteligencia artificial, y su misión es trasladar esas soluciones a las empresas, ayudándolas a construir modelos propios. "La clave es analizar dónde la IA puede generar realmente valor".

En la misma línea, Luís Hidalgo, de ReR, ha ampliado el enfoque hacia los espacios de datos, un concepto impulsado por la Unión Europea que busca facilitar el intercambio de información de forma segura. "Se trata de allanar barreras sin que los datos salgan del perímetro de la compañía propietaria. Los data spaces permiten intercambiar segmentos de información de manera descentralizada, cumpliendo los requisitos de confianza y privacidad. Es un paso hacia la democratización del acceso a los datos", ha explicado.

Oportunidad para las pymes

Los expertos han coincidido en que este es un momento clave para que las pymes de la provincia den el salto. Hidalgo ha recordado que existen convocatorias de ayudas del Ministerio que "cubren los costes de acceso a datos y soluciones de IA", lo que convierte el presente en "una oportunidad magnífica para dar los primeros pasos".

Marzal ha insistido en que "muchos procesos pueden automatizarse fácilmente, sobre todo con el cambio de paradigma que ha traído la IA generativa". Barrachina ha añadido un mensaje optimista: "En Alicante hay talento, oportunidades y herramientas. Es el mejor momento de la historia para hacerlo".

Desde Fortinet, López Buendía ha defendido que "la IA no viene a reemplazar, sino a empoderar a los departamentos de sistemas y reforzar la seguridad de las organizaciones". Y Sánchez-Ocaña ha cerrado con una reflexión práctica: "No hay que temer ser sustituidos por la IA, sino aprender a usarla para ser más eficientes".

La sesión ha dejado una conclusión unánime: la inteligencia artificial ha dejado de ser un territorio experimental para convertirse en un recurso estratégico. Las empresas que sepan integrarla con propósito y ética obtendrán ventajas competitivas difíciles de igualar.

Para el tejido empresarial alicantino —dinámico, innovador y cada vez más digitalizado—, el reto no es tecnológico, sino cultural. La IA puede analizar datos, anticipar riesgos y predecir comportamientos, pero solo los líderes con visión podrán convertir esos avances en crecimiento sostenible. Como ha resaltado Eva Toledo, "la IA puede acompañarnos, pero la creatividad y la emoción solo las tienen las personas".