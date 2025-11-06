Canarias es la segunda región que más financiación capta para rodajes

El sector audiovisual vive un momento de auge en Canarias y eso se nota en la financiación de las producciones que recalan en las Islas. Actualmente el Archipiélago es la segunda comunidad que capta más recursos para los rodajes de películas, series o documentales tras Madrid y por delante del País Vasco y Cataluña. Alrededor del 20% de la financiación que se destina al sector audiovisual en España llega a Canarias a través de avales y proyectos que obtienen recursos procedentes de la banca. La principal Sociedad de Garantía Recíproca a nivel nacional, Crea SGR, facturó en 2024 hasta 330 millones de euros, y para este año supera con creces los 400 millones en avales y adelantos de subvenciones e incentivos fiscales, de los cuales dos de cada diez euros son para rodajes en el Archipiélago.

El crecimiento del sector después de la pandemia del Covid ha sido exponencial, una vez aclarados los incentivos fiscales con los que cuenta Canarias para potenciar a las Islas como plató para producciones extranjeras y nacionales. Mientras en 2018 se hicieron 70 rodajes en 2024 fueron más de 154, es decir, se han más que duplicado, generando una inversión directa de 128 millones de euros, más de 14.000 contrataciones y 560 productoras. El sector ya supone el 3% del PIB canario.

El representante de Crea SGR, Pedro Martín, afirma que «Canarias ha pasado a convertirse en la segunda comunidad de España en volumen de producción después de Madrid». En este sentido indicó que «ahora mismo todo lo que supone el adelanto del incentivo fiscal supone un tercio de las operaciones que movemos, por lo que el riesgo ya está más controlado para que los avales que garantizamos no tengan problemas con las inspecciones de la Agencia Tributaria».

El Clúster Audiovisual de Canarias y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria organizaron ayer un foro de financiación del sector audiovisual que congregó a más de 90 representantes de bancos, entidades financieras, sociedad de garantías, productoras, la Agencia Tributaria, despachos de abogados, asesores fiscales y demás entidades que intervienen en los proyectos de un sector que vive un momento dulce en las Islas.

Crea SGR, la principal entidad avalista, ve al Archipiélago en un momento «dulce» para el negocio audiovisual

Martín explicó que en el caso de Canarias la aplicación de los incentivos fiscales «está bastante normalizada» porque sin las bonificaciones tributarias no habría el «boom» de los rodajes en las Islas, que se han multiplicado en los últimos años. «La industria se ha especializado y cuando las cosas se han limado toda va mejor porque los inversores ya tienen la garantía de que su dinero cuenta con la seguridad jurídica suficiente», añade el representante de Crea. La expectativas para el corto y medio plazo son óptimas para el sector. Según Martín «tras el Covid se ha incrementado mucho el consumo del sector audiovisual y eso se ha notado en el volumen de negocio y en la financiación porque hemos quintuplicado lo que hacíamos, antes eran unos 60 millones y ahora más de 300 millones de avales de préstamos, estamos en un momento de oro».

Por su parte, el presidente del Clúster Audiovisual de Canarias, Rubén Zarauza, puso el acento en la «eficiencia» de la financiación que reciben las empresas del sector. «Hoy por hoy hay mucha más producción pero se reducen los costes de cada una de ellos porque hay más efectividad, la financiación no está en riesgo pero es necesario ser cada vez más eficientes». En Canarias «hay una financiación especial y todo el mundo mira a Canarias porque aquí es el complemento perfecto para completar la eficiencia del volumen», indicó.

El presidente del Clúster garantizó la seguridad jurídica del sector y prueba de ello es que la Agencia Tributaria y los representantes de bancos, abogados y asesores fiscales trabajan conjuntamente para despejar cualquier tipo de consulta vinculante sobre los incentivos fiscales, como es el caso de la Reserva para Inversiones (RIC), sobre la que aún existen «ciertas dudas» según Zarauza, por lo que estas jornadas también pretenden aclarar los inconvenientes que puedan surgir.

Entre los bancos presentes en el foro estuvo Bankinter, entidad con un interés creciente en el sector audiovisual. Fernando V. Rodríguez presentó las soluciones financieras que ofrece la entidad a las necesidades específicas de las productoras. A través de los servicios del Área de Estructuración Financiera, diseñando mecanismos personalizados de inversión en proyectos, y desde el Área de Negocio Internacional en Canarias, encargada de dar a conocer las herramientas de financiación específicas, como los anticipos de Tax Rebates o Tax Credits, o la financiación estructurada de proyectos.