El inicio de la temporada alta impulsa el empleo en Canarias y anima a apuntarse al paro

El arranque de la temporada alta turística no solo ha hecho crecer el empleo en Canarias, sino también las expectativas para encontrarlo. El mes de octubre se saldó en el Archipiélago con 12. 946 afiliados más a la Seguridad Social y un nuevo récord de cotizantes, 958.197. Un crecimiento en el empleo que se produce gracias al tirón del sector servicios, principalmente, pero también a la educación debido a que todavía se producen contrataciones por la cercanía con el inicio del curso. Si el primer sector sumó en octubre 12.466 trabajadores, un 1,5% más que el año pasado –con la hostelería a la cabeza ganando 1.528 ocupados–, el segundo creó 6.472 puestos, un 12,4% más que el mes anterior y más de 3.647 extra respecto a 2024 en estas mismas fechas.

Pero el dinamismo en el mercado laboral canario no solo se mide por el aumento del número de ocupados, sino también por las mayores esperanzas por encontrar un empleo. Porque al mismo tiempo que han crecido las afiliaciones a la Seguridad Social también lo ha hecho la cantidad de personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), es decir, en el paro. ¿Cómo es posible que si se crea empleo en un volumen tan importante crezca al mismo tiempo las personas que lo buscan? Precisamente porque una y otra variable no están directamente relacionadas. Una persona que pierde su trabajo no tiene porque apuntarse en el paro. Y viceversa. Otro canario que lleva años sin trabajar o que nunca lo ha hecho puede decidir inscribirse, al considerar que es un buen momento para encontrar una vacante. De tal manera que, en octubre, a pesar de que Canarias ganó más de 12.000 afiliados, también vio cómo el desempleo aumentó en 2.306 personas, provocando que la cifra total sea un 1,5% más alta que el mes anterior.

De nuevo, es el sector servicios el que registra un mayor incremento. 1.286 parados más que el mes anterior. Personas que tienen la expectativa de encontrar trabajo ante una temporada alta que arranca con buenas perspectivas, a pesar de que la llegada de turistas extranjeros ya ha dado síntomas de ralentización.

Pero más allá del sector servicios, el aumento del número de afiliados, pero también de parados, se da en todos los sectores. En el caso de la ocupación, la agricultura suma 185 trabajadores, la construcción 154 efectivos y el sector industrial 141. Como suele pasar, incorporaciones bastante más moderadas que las que aglutina en su conjunto el sector servicios. La comunidad autónoma también experimenta un buen comportamiento respecto a los autónomos, 731 más que en el mes anterior.

Canarias está, además, en línea con lo que ha ocurrido en el resto del Estado, aunque la subida del número de afiliados en las Islas ha sido mayor. En España, la ocupación se incrementó un 2,4%, frente al 3,1% regional. El comportamiento en el mercado laboral ha sido también muy similar con respecto, por ejemplo, al aumento del empleo vinculado a la educación. No así en la hostelería, donde a nivel nacional se registró un descenso del 2,7%. Lógico, por otra parte, si se tiene en cuenta que en el resto de España comienza ahora la temporada baja.

El paro también crece en Canarias en todos los sectores y fue superior a la media nacional. El desempleo en el sector servicios fue el que más avanzó en 1.286 personas, seguido del colectivo de quienes no tenían un empleo anterior. Aquellos que ahora buscan un trabajo por primera vez crecieron un 6,5% en octubre, sumando 721 personas. La construcción también aumenta su número de parados en 177, al igual que la industria y la agricultura que anotaron valores más altos que en el mes de septiembre.

Pero, a pesar de la subida de octubre, si se echa la vista atrás puede comprobarse cómo los niveles de paro son bastante más reducidos que hace un año. Canarias tiene hoy 5.858 personas desempleadas menos, una reducción del 7,5% respecto a los valores de octubre de 2024.