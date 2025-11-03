Última hora del empleo en Canarias: ofertas de trabajo, datos de paro y todas las novedades

En Directo
Julio Gutiérrez
Ocho de cada diez parados canarios de larga duración pasan de 45 años
Los activos de mayor edad representan el 40% del total de desempleados que existen en el Archipiélago, el doble que antes de la crisis iniciada en 2008.
Julio Gutiérrez
Más de 16.000 autónomos de Canarias tendrán cubierta la cuota si enferman
Los trabajadores por cuenta propia del Archipiélago celebran el paso al frente que ha dado el Ejecutivo autonómico para mejorar su protección social.
Efe
Convocadas las pruebas para 180 plazas de policías locales en 30 ayuntamientos canarios
Las bases han sido publicadas este miércoles en los boletines provinciales.
Julio Gutiérrez
La mejoría del paro en Canarias ‘olvida’ a quienes pasan de 55 años
Los más cercanos a la jubilación eran el 18,5% del total de desempleados antes de la pandemia y hoy suponen el 34,5%, según CCOO-Canarias.
Dalia Guerra
La caída de los autónomos lleva a la mayor pérdida de empleo en seis años
Canarias destruye en verano 14.100 puestos de trabajo y encadena dos trimestres de reducción del número de ocupados primera vez desde 2016.
Johanna Betancor Galindo
Así es como Canarias rompe su tendencia y lidera el repunte del paro en España: suma 15.100 nuevos parados en tres meses
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) refleja la mayor subida de desempleo desde 2020.
El Día
Bienestar Social y FEMEPA formarán a jóvenes migrantes extutelados para facilitar su acceso al empleo
El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y la presidenta de FEMEPA, Patricia Jiménez, firmaron hoy un acuerdo de colaboración para facilitar la formación para el empleo de jóvenes extutelados
Dalia Guerra
Los trabajadores reincidentes generan la mitad de las bajas en Canarias
Un trabajador está una semana de baja por un lumbago. Meses después, el mismo empleado se coge otra por una gripe y un tiempo más tarde se ausenta varias semanas de su puesto por una tendinitis. La mitad de las bajas que se generaron el año pasado en Canarias fueron para cubrir ausencias de trabajadores reincidentes.
Clara Santamaría
La vivienda y el empleo traen de cabeza a los jóvenes canarios
Los isleños sitúan estas dos cuestiones, junto a los problemas de índole económica, como sus principales preocupaciones y los psicólogos advierten de las consecuencias en su salud mental.
Eloísa Reverón
Santa Cruz de Tenerife convoca oposiciones para 28 plazas de diferentes puestos
Conductores, técnicos auxiliares de Servicios Públicos e ingenieros de Obras, entre los perfiles que busca el Ayuntamiento.
