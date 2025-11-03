El Business Club Canarias-Benelux impulsa a Canarias como hub de talento en Inteligencia Artificial

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife acogió el pasado jueves una nueva edición del Meet & Greet organizado por el Business Club Canarias Benelux (BCCB), la plataforma de networking internacional que conecta a empresarios y profesionales de Canarias y los países del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo).

El encuentro, centrado en las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial (IA) para las empresas, reunió a destacados líderes empresariales, representantes institucionales y expertos del ámbito tecnológico.

Bajo el título “La Inteligencia Artificial: oportunidades y amenazas para Canarias”, la ponencia principal fue impartida por Gert van Spijker, CEO de Agentic Works S.L., quien ofreció una visión realista y práctica sobre el impacto de la IA en el tejido productivo. Van Spijker destacó que “la Inteligencia Artificial aumenta la productividad de las personas, no las sustituye”, subrayando su papel como herramienta de apoyo que impulsa la eficiencia y la toma de decisiones, pero que siempre requiere supervisión humana y responsabilidad ética.

Durante su intervención, explicó cómo los sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation) están transformando el trabajo empresarial, al permitir conectar bases de datos internas, automatizar tareas y generar análisis predictivos aplicables a áreas como los recursos humanos, la atención al cliente, el control financiero o la detección de fraudes. No obstante, advirtió sobre los riesgos asociados a la cesión de datos confidenciales, las posibles incompatibilidades con la Ley de Protección de Datos y la importancia de garantizar la equidad y transparencia de los algoritmos.

El experto también abordó el debate sobre si la IA representa una burbuja o una auténtica revolución económica. Aunque reconoció que existe una “sobreinversión en infraestructuras” y valoraciones financieras alejadas de los ingresos reales, afirmó que el potencial transformador de la tecnología es genuino, con precedentes históricos que han impulsado la productividad y el crecimiento.

Entre las oportunidades para Canarias, Van Spijker destacó la posibilidad de consolidar al archipiélago como un hub de talento en Inteligencia Artificial, capaz de generar empleos de alto valor y exportar soluciones tecnológicas desarrolladas en las islas hacia el mercado internacional. “La IA puede diversificar la economía canaria y reducir su dependencia del turismo”, subrayó.

Un puente empresarial entre Canarias y Benelux

El encuentro fue presentado por Stan Weytjens, presidente y fundador del Business Club Canarias-Benelux, quien animó a los asistentes a “mantener una actitud abierta hacia la exploración de nuevos mercados y convertir cada encuentro en una experiencia inspiradora”.

El BCCB tiene como misión generar conexiones de valor entre empresarios, técnicos y directivos de sectores como la alimentación, la hostelería, la construcción, los servicios o la tecnología, interesados en las relaciones comerciales entre Canarias y los países del Benelux.

Los miembros del club —que abonan una cuota anual adaptada al tamaño de su empresa— participan en reuniones exclusivas diseñadas para crear sinergias, promover colaboraciones y abrir nuevas oportunidades de negocio.

El evento contó con el patrocinio de Incabe-Heineken y Peralada-Chivite, así como con la colaboración de CEST, FAST, Ashotel y la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

“Con una visión cercana y colaborativa, el BCCB busca que los empresarios de ambos territorios encuentren un entorno de confianza donde crear relaciones profesionales sólidas y descubrir nuevas vías de crecimiento”, concluyó Stan Weytjens.

Próximo encuentro en Gran Canaria

Tras el éxito de esta edición en Tenerife, el Business Club Canarias-Benelux anunció que su próximo encuentro tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria el 20 de noviembre, continuando así con su misión de fortalecer los lazos empresariales entre Canarias y el Benelux e impulsar nuevas oportunidades de colaboración internacional.

Los interesados pueden registrarse para asistir al evento en Gran Canaria a través de este enlace.