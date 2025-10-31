Tirón de orejas de la patronal al Gobierno de Clavijo: "Ya es el plazo para una rebaja contundente del IGIC"

La patronal de ambas provincias canarias no está muy contenta con los presupuestos de Canarias para 2026 que elaboró la consejera de Hacienda, Matilde Asián, y que ayer se registraron en el Parlamento para comenzar el trámite para su aprobación. "Ya es el plazo, la Comunidad Autónoma está preparada para bajar de forma contundente el IGIC sin que peligren los servicios públicos esenciales", como aseguró el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso. Una tesis que comparte su homólogo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, que recordó que "desde el primer minuto, ya en los presupuestos para 2024, pedimos esa rebaja", que fue una promesa electoral tanto de CC como del PP en el año 2023.

Ortega no quiso valorar el contenido de las cuentas canarias más allá de solicitar una bajada general de la imposición indirecta y de que "es bueno que tengamos presupuestos frente a la incertidumbre que existe en el Estado por no tenerlos", ya que la patronal de la provincia oriental los analizará de forma más pormenorizada la próxima semana.

No lo hizo así el presidente de CEOE-Tenerife, que aprovechó la presentación este viernes del informe de coyuntura económica del tercer trimestre de 2025 junto a José Miguel González, director de Consultoría y Gestión Comercial de Corporación 5, para desbrozar el proyecto de ley presupuestaria e insistir en que "el presupuesto de Canarias sube 813 millones de euros, crece un 7%, y la recaudación del IGIC será de un 8% más, eso confirma que la Comunidad Autónoma ya está consolidada y da margen al Gobierno para bajar la fiscalidad del IGIC, y nos preocupa mucho la falta de ejecución presupuestaria, por lo que la analizaremos con mucho interés en cuanto el Gobierno liquide el presupuesto de 2025".

"Drenar" a la actividad privada

A estas críticas se unió González al asegurar que "uno de los vencedores de la partida es la administración pública, pues crece sobre la base de drenar recursos a la actividad privada por la vía de la recaudación del IGIC".

Es más, para el presidente de CEOE-Tenerife, "es necesario pagar impuestos, pero necesitamos una gestión pública eficiente y una ejecución de la inversión pública más rápida y comprometida", pues tanto la presión fiscal como los retrasos administrativos "están limitando la competitividad del tejido empresarial".

Bonificaciones en el IRPF

Alfonso valoró la batería de medidas que incluyen las cuentas canarias en bonificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que supondrán un ahorro de 183 millones de euros en la declaración de la renta, pero dijo que el problema "no es solo hacerlo en el tramo autonómico, sino en el tramo que depende del Estado".

"Nosotros también queremos que suba esa capacidad de ahorro de las familias porque eso conlleva que la capacidad de consumo mejora, pero también conviene decir que, aunque siempre se critica que las empresas no pagan salarios suficientes el problema real es que no se ha aligerado la carga fiscal de las familias y el Gobierno autónomo no está aportando lo que está en su mano", afirmó el presidente de CEOE-Tenerife.

Mantra incierto

"Hay un mantra que no es cierto, el de que bajar los tipos es bajar la recaudación ya que puede ocurrir al contrario. Se puede apuntar de forma quirúrgica a aquellos sectores en los que bajar los tipos puede ayudar a incrementar la recaudación", ha puntualizado González

Además de las críticas a la inexistencia de una rebaja del IGIC, tanto Alfonso como González incidieron en que las cuentas autonómicas "son de supervivencia, de resistencia, se han dejado llevar por la inercia y no han optado por potenciar la actividad económica".

Y es que para ambos el crecimiento económico solo tendrá sentido si viene acompañado de "una gestión pública eficiente", una "fiscalidad razonable" y un "compromiso real con la inversión y el empleo". Cuestiones de las que, a su juicio, adolece el proyecto presupuestario del próximo año, porque "drena recursos a la actividad privada" al centrarse en el gasto de personal.

Incidencia nula

"Incluso vemos como la consejería que más baja es la de Obras Públicas porque se ha tenido que prorrogar más años la financiación del convenio de carreteras por la incapacidad de gestionar las partidas", incidió González.

Al respecto Pedro Alfonso señaló que si el 86% de las partidas están "hipotecadas por el estado del bienestar y lo poco que tienen que gestionar no llega al mercado real, la eficiencia es nula".

Tensiones presupuestarias

El informe de coyuntura económica incide en que "el sector público sostiene parte del empleo, lo que proporciona tensiones presupuestarias dirigidas más hacia el gasto corriente que hacia la inversión", por lo que tanto Alfonso como González consideran "imprescindible reforzar las políticas económicas incentivadoras de actividad y empleo".

Asimismo, aconsejan al Ejecutivo que preside Fernando Clavijo "mantener una estrategia de inversión pública coordinada entre los distintos niveles de gobierno, con especial énfasis en infraestructuras estratégicas, conectividad digital, movilidad sostenible y adaptación al cambio climático" y aprovechar "al máximo" la financiación ligada al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR) antes de que deje de existir a mediados de 2026.

Por tanto, concluyen que las políticas del Gobierno deben centrarse en la "reducción del coste estructural de la economía canaria, centradas en la promoción de la inversión pública y privada" y el "impulso a la innovación y a los sectores de alta tecnología".

Ralentización en 2026

Al respecto, el informe incide en que pese a que el turismo sigue siendo el motor económico, lo que permite un crecimiento del 3% del PIB a final de año -una décima más que las previsiones de la consejera de Hacienda-, se observan signos de ralentización en 2026.

"Esta bonanza no resuelve los problemas de productividad y absentismo", lo que para Alfonso es preocupante tras conocer los últimos datos referidos a que por primera vez en 51 meses consecutivos, la llegada de visitantes descendió.

El "arancel oculto"

El presidente de la CEOE tinerfeña alertó sobre el creciente absentismo laboral, al que definió como "el arancel oculto" que padece el Archipiélago. "Con un 9 % de absentismo, un 18 % de economía sumergida, un 15% de paro y una inflación del 3 % se entiende por qué vemos más sombras que luces en las perspectivas empresariales", aseguró Alfonso.

Nubarrones a los que se une el hecho de "la escasez de perfiles profesionales que posibilitarían cubrir las plazas laborales vacantes" y que no se cubren por el déficit de "perfiles técnicos de alto valor añadido porque la formación, pese a los esfuerzos, todavía insuficiente".

Al respecto, González incidió en que hay unas 8.000 vacantes que no se logran cubrir y que son rechazadas "hasta 50 veces", pese a que hay más de 150.000 personas desempleadas y que, para el próximo año, las previsiones del Ejecutivo canario es que la tasa de paro se mantenga en el 12,8%.