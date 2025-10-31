Una nube en el cielo turístico: primera caída de los visitantes en cuatro años

168 personas menos. Es un número muy reducido, sí, pero suficiente para que el mes de septiembre se convierta en el primero en el que Canarias recibe menos turistas que en el mismo mes del año anterior desde marzo de 2021. Es decir, constituye el primer borrón en el expediente del sector, desde que comenzara a despegar tras pasar lo peor de la pandemia. De hecho, el Archipiélago llevaba 51 meses consecutivos mejorando la cifras de visitantes, con incrementos porcentuales que en varias ocasiones incluso han sobrepasado las dos cifras. Toda una época dorada, amparada en la fiebre por viajar y en la priorización de las vacaciones por encima de otro tipo de gastos que, al menos hasta ahora, se ha impuesto en los principales mercados emisores de turistas. Pero el crecimiento imparable y constante no podía durar para siempre y desde hace meses ha dado síntomas de ralentización. Unas señales que en el mes de septiembre parecen haberse consolidado. Aunque no todos los indicadores han echado el freno. El gasto creció casi un 8% respecto al año pasado.

En el noveno mes del año, el Archipiélago recibió a 1.105.604 turistas extranjeros. Suponen apenas un 0,02% menos que en septiembre de 2024, pero esas 168 personas que no ha recibido el destino constituyen, de facto, la primera caída en el número de visitantes de los últimos cuatro años. Sin embargo, de acuerdo con los datos de Movimientos Turísticos de Frontera (Frontur) publicada por el instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias no ha sido la única comunidad que registra un retroceso. Cataluña y la Comunidad Valenciana también acogieron en septiembre a menos foráneos de vacaciones que el año anterior y los números a nivel nacional, si bien no son negativos, se salvan por muy poco. En toda España solo llegaron un 0,8% más de turistas que en 2024.

Mercados

El número de extranjeros cae en Canarias porque han llegado menos personas procedentes de nuestros principales mercados emisores. Cae el número de británicos, descienden también los alemanes y han venido menos franceses. Y los mercados que han incrementado la cantidad de visitantes no tienen el músculo suficiente para compensarlo. Aun así, cabe recordar, que el descenso ha sido ligerísimo, apenas un tachón y por consiguiente, dado los buenos datos que se han experimentado en los meses anteriores, la llegada de turistas acumulada a lo largo de los nueve primeros meses del año sí es positiva.

Hasta septiembre Canarias ha recibido 11,4 millones de turistas extranjeros. Esta cifra supone un 4% más que en el mismo periodo del año anterior. Pero, de nuevo, el crecimiento ha sido más contenido. En esta época en 2024 ya habían llegado casi un 10% más de turistas. Para saber cómo terminará el año es necesario conocer cómo discurrían los próximos meses. Si la caída en la llegada de turistas se acentúa los datos pueden moderarse, como ya ha vaticinado el sector en numerosas ocasiones, aunque Canarias confía en alcanzar este año la cifra de los 18 millones de visitantes.

Lo que todavía no ha dado síntomas de estar algo agripado es el gasto turístico. En septiembre, los extranjeros que vinieron a Canarias a pasar sus vacaciones desembolsaron 1.698 millones de euros. Una cantidad que es casi un 8% más que la facturación que se registró en este mismo mes de 2024. De manera que, el Archipiélago recibió menos visitantes, pero gastaron más. Algo, por un lado, lógico si se tiene en cuenta que los precios de hoteles, restaurantes, actividades y alquileres no han hecho tras cosa que crecer en los últimos años. De hecho, en el mismo mes de septiembre –de acuerdo con el Índice de Precios de Consumo (IPC)– hospedarse en Canarias o salir a comer y cenar a algún local de restauración fue un 4,6% más caro que doce meses atrás.

Sin embargo, no todo el aumento de la facturación turística puede explicarse simplemente por el incremento de los precios. Los extranjeros pagan más por las noches de hotel, la comida y las actividades que realizan durante sus vacaciones, es cierto, pero otra buena parte de este incremento también proviene de un mayor desembolso per se, porque deciden quedarse más días, salen más a comer fuera o realizan otras alternativas de ocio. Un turista de mayor calidad en sintonía con la búsqueda en la que Canarias se ha adentrado en los últimos años: conseguir el mismo volumen de facturación con menos llegadas, para mejorar la sostenibilidad del modelo.