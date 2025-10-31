Líderes en Canarias transformando residuos en vida sostenible

En el municipio tinerfeño de Arona se encuentra una de las instalaciones más relevantes para la sostenibilidad medioambiental del Archipiélago: la Planta de Reciclaje y Compostaje SUNA 2000. Esta empresa se ha consolidado como líder en Canarias en la gestión de residuos no peligrosos, destacando no solo por la cantidad de material que procesa, sino también por la calidad de los productos que genera.

Durante más de tres décadas, SUNA 2000 ha trabajado para retirar residuos de la circulación y darles una segunda vida, transformándolos en materia orgánica de primerísima calidad. “Todos los residuos los sacamos de su circulación y los tratamos, elaborando una materia orgánica con propiedades excepcionales”, explica Román Rodríguez Febles, CEO de la compañía. “Nuestro trabajo redunda directamente en el ciudadano, porque no usamos productos químicos y fomentamos una alimentación sana y saludable, promoviendo una vida sostenible y responsable”.

La planta gestiona principalmente residuos vegetales, maderas, restos agrícolas no aptos para consumo y subproductos forestales, que se convierten en compost, astilla o serrín. Este proceso no solo reduce la presión sobre vertederos y contenedores, evitando saturaciones visibles en calles y espacios urbanos, sino que también mejora la calidad del suelo agrícola, cerrando el ciclo productivo de forma sostenible y beneficiosa para toda la comunidad.

El compromiso con la calidad es una constante en SUNA 2000. La selección, el tratamiento y la elaboración de los productos orgánicos siguen estrictas normativas ISO, garantizando estándares de excelencia que colocan a su compost entre los mejores del mercado español. “Primamos la calidad en cada paso del proceso. Todo producto que tratamos vuelve a la cadena para alimentación y uso agrícola, cerrando un ciclo que beneficia al medio ambiente y a la sociedad”, añade Rodríguez Febles.

SUNA 2000 se distingue por su gestión de residuos y por simplificar los procesos administrativos, un obstáculo habitual para los ciudadanos y pequeños productores que quieren contribuir a la economía circular. “Nuestra principal base es facilitar que cualquier persona pueda traer restos a nuestra planta sin la burocracia que a veces complica el proceso. Hacemos que la gestión sea accesible y eficiente”, subraya el CEO.

La importancia del factor humano

El factor humano es otro pilar fundamental. El personal de SUNA 2000 participa activamente en todas las etapas del proceso, desde la recogida y selección del material hasta su transformación, garantizando un impacto positivo y un manejo responsable de los residuos.

Además de la gestión de residuos, la empresa ofrece servicios forestales especializados que intervienen directamente en el territorio: poda en altura, tala controlada, mantenimiento de senderos y pistas, y desbroce para la prevención de incendios. Todos estos trabajos se ejecutan bajo estrictas normativas medioambientales, minimizando el impacto ecológico y fomentando la biodiversidad en el Archipiélago.

Con más de 30 años de trayectoria, SUNA 2000 se ha convertido en la planta con mayor autorización de residuos en Canarias, marcando un referente en innovación, sostenibilidad y responsabilidad ambiental. La empresa combina tecnología, normativas de calidad y compromiso social para transformar residuos en recursos, demostrando que el reciclaje y la producción sostenible pueden ser eficientes, seguros y de altísima calidad.

Para Rodríguez Febles, la misión de SUNA 2000 va más allá de los números: “Cada residuo que tratamos representa un beneficio tangible para la comunidad, la agricultura y el medio ambiente. Estamos construyendo un modelo de sostenibilidad que es rentable, responsable y replicable en toda España”.

Con instalaciones de vanguardia, normativas ISO certificadas y un compost reconocido entre los mejores del país, SUNA 2000 lidera la gestión de residuos en Canarias, cerrando ciclos, preservando ecosistemas y contribuyendo a un futuro más saludable y sostenible para todos.