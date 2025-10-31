Gortázar ve poco recorrido a las opas hostiles y aboga por cambios en la legislación

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha dejado entrever hoy que no ve mucho recorrido de futuro a las opas hostiles en vista de lo que ha sucedido con este tipo de operaciones en Italia y España, en este último caso con el fracaso de la que lanzó el BBVA sobre el Sabadell. No ha descartado que alguna "pueda salir", pero ha precisado que esas fallidas opas "pueden hacer pensar" a quien las pretenda.

Preguntado en la rueda de prensa de presentación de resultados sobre si habría que hacer cambios en la regulación de este tipo de operaciones, Gortázar considera que "tendría sentido adecuarla", sobre todo en lo relacionado con el precio de la segunda opa, la obligatoria, de la que quedó exento el BBVA al no superar el 30 % de la primera y, por tanto, fracasar su intento. También ha afirmado que "el proceso ha sido muy largo" al prolongarse durante un año y medio. Es un problema que no solo se da en España sino también en toda Europa y se ha mostrado favorable "a facilitar que sean más rápidas. Hay que trabajar en ello".

Compras

Gortázar no ha querido valorar si la fallida OPA del BBVA ha comportado beneficios para CaixaBank, porque "estamos a lo nuestro". En relación con esto, ha descartado que recaiga sobre el banco con sede social en València la presión hacia la "consolidación" que sí detecta en toda Europa: "Hicimos los deberes hace cinco años con la compra del portugués BPI y no necesitamos hacer otra operación". En este sentido, ha indicado que CaixaBank está creciendo en el continente de forma corporativa, con sucursales en ciudades como París, Londres o Milán que le reportan unos 30.000 millones en inversiones crediticias. "No pensamos en crecer por la vía de adquisiciones", ha concluido al respecto.

Gortázar, que ha reiterado la permanencia de la sede social del banco en València, ha presentado hoy los resultados de la entidad en los nueve primeros meses del año. CaixaBank registró un beneficio neto de 4.397 millones de euros entre enero y septiembre, un 3,5% más que en el mismo periodo de 2024, impulsado por una intensa actividad comercial en un entorno de tipos de interés contenidos. La nueva producción de crédito ascendió a 61.255 millones en los nueve primeros meses (+20%), con avances en hipotecas (+39%), financiación a empresas (+16%) y consumo (+12%).

Vivienda

Buena parte de su intervención ha estado orientada hacia el mercado inmobiliario. En su opinión, hay que descartar que se esté generando una burbuja. En este sentido, ha dicho que "el mercado está empezando a crecer, pero como quien dice hace dos telediarios". Asimismo, la cuota hipotecaria, según ha afirmado, es de las más baratas de Europa, con un 2,5 % en las fijas respecto a la media de la eurozona del 3,2 %: "No es lógico que haya un precio tan alejado de la media", ha precisado.

En su opinión, "el mercado hipotecario está normalizado, aunque la vivienda está subiendo mucho, sobre todo la nueva", pero la contribución del sector al PIB está a la mitad de cuando la burbuja inmobiliaria de principios de siglo. "Tenemos un mercado lejos del sobrecalentamiento, aunque hay un problema de exceso de demanda de vivienda", ha concluido.

Clientes

No obstante, sí ha admitido la pérdida de clientes por los elevados precios de los pisos y la escasa oferta. "Es un problema social, pero también económico, porque sin vivienda habrá un menor flujo migratorio y eso afectará al crecimiento económico", ha dicho. Posteriormente, ha precisado que la inestabilidad política "no es buena para nadie. Si se mantiene en el tiempo" impide los consensos necesarios para resolver problemas estructurales como la falta de vivienda o la ordenación del mercado energético.

Dana

Precisamente, cuando se le preguntado por la situación política que vive la Comunitat Valenciana como consecuencia de la gestión de la dana por parte del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, Gortázar ha afirmado que "nosotros estamos en lo nuestro", aunque "nos gusta más la estabilidad que la inestabilidad". Sobre la riada y la medida en que puede haber afectado a CaixaBank, su consejero delegado ha remarcado la recuperación que está teniendo la economía valenciana gracias al "esfuerzo de reconstrucción" y ha expresado su optimismo sobre el futuro.