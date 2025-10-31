El déficit público cae en agosto al 1,64% del PIB y el del Estado baja al 1,91% hasta septiembre

El déficit público consolidado de la Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social --incluida la ayuda financiera-- ha cerrado el mes de agosto en el 1,64% del PIB, por debajo del 2,14% registrado en el mismo periodo de un año antes, con 27.478 millones de euros, que supone un 19,5% menos.

Con motivo de las graves inundaciones, provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que tuvo lugar entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, se ha recogido en las cuentas del agregado un gasto de carácter extraordinario, por un importe provisional, de 3.598 millones, equivalente al 0,21% del PIB, incluidas las transferencias de carácter finalista a las Corporaciones locales por importe de 1.918 millones.

Si se descuenta el gasto producido por la dana el déficit del agregado de Administraciones públicas sin incluir la Administración local, a finales de agosto de 2025, se situaría en 23.880 millones, inferior en un 30% al resultado negativo del mismo periodo de 2024.

El déficit del Estado cae un 10,1%

Por su parte, los datos referidos hasta el mes de septiembre muestran que el déficit solo del Estado en términos de contabilidad nacional ha sido de 32.024 millones, inferior en un 10,1% al del mismo periodo de 2024. En relación al PIB, el déficit hasta septiembre equivale al 1,91% de dicha magnitud, ratio inferior en 0,32 puntos porcentuales a la de 2024, del 2,23%.

Con motivo de la DANA, se ha registrado un gasto extraordinario de 2.566 millones, de los cuales 1.905 millones corresponden a transferencias finalistas a la Administración Local, equivalente al 0,15% del PIB.

Si de la cifra de déficit o, en su caso, superávit se descuentan los intereses se obtiene el saldo primario. A finales de septiembre de 2025 se ha obtenido un déficit primario de 5.769 millones, inferior en un 50,3% al del mismo periodo de 2024, con 11.615 millones. En términos del PIB, estas cifras representan el 0,34% y el 0,73%, respectivamente.