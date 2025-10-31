Caixabank gana 4.397 millones hasta septiembre, un 3,5% más

CaixaBank registró un beneficio neto de 4.397 millones de euros entre enero y septiembre, un 3,5% más que en el mismo periodo de 2024, impulsado por una intensa actividad comercial en un entorno de tipos de interés contenidos. La nueva producción de crédito ascendió a 61.255 millones en los nueve primeros meses (+20%), con avances en hipotecas (+39%), financiación a empresas (+16%) y consumo (+12%), según la información remitida este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El margen de intereses del banco que dirige Gonzalo Gortázar se situó en 7.957 millones, un 4,9% menos interanual, aunque recuperó tracción en el tercer trimestre (+1,4% frente al segundo). Los ingresos por servicios —gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones— crecieron un 5,7%, hasta 3.883 millones, y el margen bruto alcanzó 12.118 millones, un 2,8% más.

“El grupo avanza con fuerza en sus dos grandes ejes estratégicos —crecimiento sostenido y transformación—, apoyado en tecnologías innovadoras que impulsan la actividad comercial y mejoran el servicio al cliente”, destacó el consejero delegado, Gonzalo Gortázar.

El resultado de la entidad catalana continúa afectado por el impuesto a la banca aplicado sobre margen de intereses y comisiones: en 2024 se contabilizó íntegramente en el primer trimestre, mientras que en 2025 se reparte linealmente por trimestres.

La rentabilidad supera el 15%

El consejo ha aprobado un dividendo a cuenta de 1.181 millones (16,79 céntimos brutos por acción) con pago en noviembre. El plan de retribución prevé distribuir entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado en dos abonos: un dividendo a cuenta del 30–40% de las ganancias del primer semestre y otro complementario en abril de 2026. De acuerdo con este marco, el pago de noviembre será del 40% del beneficio del primer semestre.

La rentabilidad (ROE) se sitúa en el 15,2%, por encima del 14,4% de septiembre de 2024, con una ratio de eficiencia del 39,2%. El volumen de negocio asciende a 1,09 billones de euros (+6,8% interanual). Los recursos de clientes alcanzan 720.242 millones (+6,9%) y los activos bajo gestión suben un 9,8%, hasta 195.547 millones, por la favorable evolución de los mercados y las aportaciones de clientes.

La cartera de crédito sano avanza un 6,7% interanual, hasta 367.874 millones, con una “muy positiva” nueva producción tanto a empresas como a familias. En financiación para vivienda, la nueva producción suma 14.409 millones, con el 93 % de las hipotecas a tipo fijo.

Calidad de activos y solvencia

El saldo de dudosos desciende en 889 millones en lo que va de año, tras la gestión activa de la mora que incluye ventas de carteras, y la ratio de morosidad baja al 2,3 %. Los fondos para insolvencias cierran en 6.695 millones y la cobertura mejora al 72%.

La ratio CET1 (capital de máxima calidad sobre APR) se coloca en el 12,4%, ya incorporando el impacto de la entrada en vigor de CRR3 (Basilea IV) y el séptimo programa de recompra de acciones anunciado.