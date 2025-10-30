Ramón Pérez Andión: «En Alcampo apostamos por lo mejor de Canarias»

Alcampo lleva más de tres décadas en Canarias. ¿Qué representa hoy esta comunidad para la compañía?

Llevamos más de 30 años aquí, y durante este tiempo hemos crecido junto a nuestros proveedores, clientes y equipos. Hoy contamos con cuatro centros -tres hipermercados y un supermercado- que generan empleo directo para más de 800 personas. Pero, sobre todo, nos sentimos parte activa del tejido económico y social del archipiélago. Apostar por el desarrollo de los productores canarios forma parte de nuestra forma de hacer comercio.

¿Qué papel juega el producto local dentro del modelo de Alcampo?

El producto local es uno de los pilares de nuestro modelo de comercio. En Alcampo creemos en una forma de hacer empresa que genera valor compartido, y eso pasa por apoyar a los productores de cada territorio. En Canarias, esto se traduce en una relación directa y duradera con cientos de proveedores que nos permiten ofrecer a nuestros clientes lo mejor de la tierra, contribuyendo al mismo tiempo a fortalecer la economía insular y preservar su identidad gastronómica.

En 2024 realizaron compras a proveedores locales por valor de 85,5 millones de euros. ¿Qué hay detrás de esa cifra?

Trabajamos mano a mano con más de 490 proveedores canarios y en 2024 realizamos compras por valor de 85,5 millones de euros, que ha supuesto un crecimiento del 5,6% con respecto al año anterior. Más allá de las cifras, lo importante es la colaboración constante: apostamos por productos de cercanía, por la calidad y por mantener viva la tradición agrícola y pesquera del archipiélago. Desde IGP Plátano de Canarias hasta los mojos, los quesos artesanos o el pescado de nuestras lonjas la de Melenara en Gran Canaria o La Restinga en el Hierro, todos ellos forman parte de la esencia de nuestras tiendas.

¿Qué tipo de productos canarios encontramos en los lineales de Alcampo?

En frescos, destacan los pescados de cofradías como La Restinga, Taliarte, Mogán o Agaete, así como carnes de cochino blanco y negro canario. En frutas y verduras trabajamos con productos de kilómetro cero como el plátano de Canarias IGP, el plátano rojo y el plátano azul cultivado en Arona, además de manga, aguacates, piña de El Hierro o papas negras. En quesos, referencias de queserías como Valsequillo, Maxorata, Bolaños o Montesdeoca. Y por supuesto, otros imprescindibles como los mojos, el almogrote, el chorizo de Teror o la miel de nuestras islas.

¿Cómo se acerca Alcampo al consumidor canario para poner en valor estos productos?

A través de campañas y acciones que celebran lo canario, como la que realizamos cada año con motivo del Día de Canarias. Transformamos nuestros hipermercados en escaparates del talento local con degustaciones, promociones y espacios dedicados a los productos del archipiélago. Además, colaboramos con la empresa pública GMR Canarias, que aglutina a pequeños productores del archipiélago, para que sus productos lleguen al gran público. Queremos que cada visita a nuestras tiendas sea también una experiencia que conecte con la cultura y el sabor de estas islas.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar al consumidor canario?

Apostar por lo nuestro es apostar por el futuro de Canarias. En Alcampo queremos seguir siendo ese puente entre los productores y las familias canarias, acercando cada día lo mejor de nuestra tierra a quienes la disfrutan y la hacen crecer.