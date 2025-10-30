El BBVA pasa la página de la opa al Sabadell con un beneficio récord de 7.978 millones

La buena evolución del negocio endulza al BBVA el trago amargo de su frustrada oferta de compra (opa) al Sabadell. El banco de origen vasco ganó 7.978 millones de euros entre enero y septiembre, el 4,7% más que un año antes y el mayor beneficio de su historia en un periodo similar. El grupo, así, se encamina a cerrar el año con su cuarto máximo histórico de resultados consecutivo y, como anunció tras conocerse el desenlace de la operación de adquisición de su rival, ha confirmado su intención de acelerar la remuneración prevista a sus accionistas.

La mejora del resultado se basó en primer lugar en el incremento del crédito (5,7%), que permitió que los ingresos por la diferencia de intereses entre los préstamos y los depósitos aumentasen (2%) a pesar de la bajada de los tipos de interés de referencia. También contribuyó el aumento de los ingresos por comisiones (5,5%). Los gastos (1,7%) y las provisiones (1,1%) crecieron menos, lo que llevó a que la subida final del resultado fuese del 4,7%, que hubiera sido del 19,8% de no ser por el tipo de cambio negativo de algunas de las divisas en que opera respecto al euro.

Por mercados, México sigue siendo el principal contribuidor al beneficio del grupo (3.875 millones, -7,6%), por delante de España (3.139 millones, 10,5%). A más distancia se sitúan Turquía (648 millones, 49,6%), Perú (227 millones, 30,4%), Colombia (122 millones, 42,6%) y Argentina (104 millones, -25%). El resto de negocios en Latinoamérica (Chile, Venezuela y Uruguay) aportó 133 millones (92,4% más), mientras que el resto de negocios (banca mayorista en Estados Unidos, Europa y Asia y los bancos digitales en Italia y Alemania) ganaron 481 millones, 20% más.

Recompras de acciones

El grupo ha confirmado que este mismo viernes comenzará el programa de recompra y amortización de acciones por valor de 993 millones de euros que anunció a principios de año y que había tenido que paralizar por el desarrollo de la opa. Asimismo, ha reiterado que pondrá en marcha una "significativa recompra de acciones adicional" en cuanto reciba la aprobación del Banco Central Europeo (BCE).

El banco prevé ganar 48.000 millones de euros entre 2025 y 2028 y que ello le permita disponer de unos 36.000 millones para remunerar a sus propietarios, de los que 13.000 millones (en torno al 13% de su actual valor bursátil) se distribuirán "a corto plazo". Más de 6.000 millones corresponderán a la retribución ordinaria a cargo de los beneficios y otros cerca de 7.000 millones a una remuneración extraordinaria por el reparto del exceso de capital que acumula la entidad.