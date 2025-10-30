El BBVA descarta intentar compras de otros bancos "después de la experiencia" de la opa al Sabadell

El BBVA descarta realizar nuevos intentos de comprar otros bancos, tanto en España como en el exterior, tras ser rechazada su oferta de compra (opa) del Sabadell por parte de los accionistas de la entidad catalana. Ya lo dijo tras conocerse el resultado de la operación hace unos días, pero el matiz es que este jueves lo ha confirmado vinculándolo al desgaste provocado por la operación frustrada. "Después de la experiencia que hemos tenido, creo que es muy justo que nos centremos únicamente en el crecimiento orgánico", ha argumentado su consejero delegado, Onur Genç, durante la presentación de los resultados del banco entre enero y septiembre a los analistas.

Como viene haciendo su entidad desde que se conoció el inesperado resultado de la opa, el banquero turco ha querido pasar página de la operación cuanto antes. "Cerramos ese capítulo. Pensamos que es una oportunidad perdida para nuestros accionistas, clientes y empleados, definitivamente también para los del Sabadell, y para España, Europa y Catalunya. Pero cerramos ese capítulo por una muy buena razón: siempre nos preocupamos por nuestros accionistas, clientes y empleados y en su beneficio es mucho mejor que sigamos adelante, miremos al futuro y nos enfoquemos en lo que hace mejor, que es gestionar nuestro negocio", ha sostenido.

En esta línea ha afirmado que su escenario principal es el crecimiento por sus propios medios, sin compras, por más que haya dejado la puerta abierta a estudiar posibles oportunidades que surjan, como por otra parte siempre hacen los banqueros. "Siempre analizaremos las cosas, obviamente, ese es también nuestro trabajo, pero nuestro plan, nuestras cifras, nuestros compromisos, se basan exclusivamente en el crecimiento orgánico", ha apuntado. En el mismo sentido, ha reiterado que el banco está "reflexionando sobre los aprendizajes" que puede extraer del proceso de la opa, pero siempre bajo el prisma de haber pasado página de la misma.

Resultado récord

La buena evolución del negocio, en cualquier caso, endulza al banco el trago amargo de su frustrada opa. El BBVA ganó 7.978 millones de euros entre enero y septiembre, el 4,7% más que un año antes y el mayor beneficio de su historia en un periodo similar. El grupo, así, se encamina a cerrar el año con su cuarto máximo histórico de resultados consecutivo y, como anunció tras conocerse el desenlace de la operación de adquisición de su rival, ha confirmado su intención de acelerar la remuneración prevista a sus accionistas.

La mejora del resultado se basó en primer lugar en el incremento del crédito (5,7%), que permitió que los ingresos por la diferencia de intereses entre los préstamos y los depósitos aumentase (2%) a pesar de la bajada de los tipos de interés de referencia. También contribuyó el aumento de los ingresos por comisiones (5,5%). Los gastos (1,7%) y las provisiones (1,1%) aumentaron menos, lo que llevó a que la subida final del resultado fuese del 4,7%, que hubiera sido del 19,8% de no ser por el tipo de cambio negativo de algunas de las divisas en que opera respecto al euro.

Guerra hipotecaria

Genç ha confirmado que el banco está perdiendo cuota de mercado en hipotecas en España debido a los bajos tipos de interés en que el sector las ha concedido a lo largo de este año: "Simplemente, no vemos ningún valor en aumentar la cartera hipotecaria a estos precios". También ha anunciado que la entidad pidió la semana pasada permiso al Banco Central Europeo (BCE) para hacer la recompra de acciones extraordinaria que anunció tras el final de la opa. Aunque el supervisor tiene hasta cuatro meses para pronunciarse, el banco espera recibir la autorización antes y poder lanzar esa remuneración extraordinaria a los accionistas

Por mercados, México sigue siendo el principal contribuidor al beneficio del grupo (3.875 millones, -7,6%), por delante de España (3.139 millones, 10,5%). A más distancia se sitúan Turquía (648 millones, 49,6%), Perú (227 millones, 30,4%), Colombia (122 millones, 42,6%) y Argentina (104 millones, -25%). El resto de negocios en Latinoamérica (Chile, Venezuela y Uruguay) aportó 133 millones (92,4% más), mientras que el resto de negocios (banca mayorista fuera de sus mercados principales y los bancos digitales en Italia y Alemania) ganaron 481 millones, 20% más.