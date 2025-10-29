Más de 16.000 autónomos de Canarias tendrán cubierta la cuota si enferman

Durante el pasado año, 16.157 trabajadores por cuenta propia iniciaron procesos de baja por incapacidad transitoria. Hasta el momento actual, cuando un autónomo enferma y tiene que parar su actividad, no solo deja de tener ingresos, sino que, además, debe seguir abonando la cuota mensual a la Seguridad Social. El plan de choque anunciado el martes por el Gobierno de Canarias contempla que estén exentos de ese pago durante dos meses. Esta y el resto de medidas han recibido el visto bueno del colectivo.

«Con un presupuesto limitado, el Gobierno de Canarias ha decidido dar un paso adelante y destinar recursos propios a reforzar la protección social del colectivo», destacó ayer el presidente en la comunidad autónoma de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Pedro Andueza. De este modo, opuso el paso adelante dado en las Islas a los problemas que se han encontrado en el nivel estatal para alcanzar un acuerdo de esta naturaleza con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Ortega (CCE) expone la necesidad de que los trabajadores por cuenta propia tengan los mismos derechos que aquello que lo hagan para un tercero

En esa misma línea, su homólogo –y homónimo– en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, analizó la medida preparada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias como un paso hacia el ideal de que los trabajadores adscritos al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) de la Seguridad Social «tengan los mismos derechos» que la totalidad de los ocupados que están adscritos al Régimen General.

«Esfuerzo» presupuestario

Para Andueza, el «esfuerzo» que se reflejará en los presupuestos canarios del año próximo –el viernes los deposita la consejera de Hacienda, Matilde Asián, en el Parlamento– «demuestra sensibilidad y compromiso» ante una demanda de «mayor protección social» sostenida en el tiempo. Una medida que en su opinión se hace más necesaria teniendo en cuenta que estos trabajadores por cuenta propia «representan la base del tejido empresarial en las Islas». En más del 95%, la actividad económica privada de la comunidad autónoma tiene detrás a una pequeña empresa o a una micropyme, de tamaño aún menor.

Septiembre se cerró con una media de 146.599 trabajadores dados de alta en el RETA en toda la comunidad autónoma, la cifra más alta de la serie histórica. A lo largo del último año, el incremento ha sido del 2%, solo superado por la Comunidad Valenciana (3,1%) y Baleares (2,1%). El 26% de los autónomos de las Islas escogen la base mínima de cotización, que conlleva un pago mensual de poco más de 200 euros. Optar por esta vía, que es la que menos derechos confiere a futuro –pensiones de jubilación escasas, por ejemplo– revela las especiales dificultades en las que puede verse uno de estos trabajadores por cuenta propia en caso de sufrir un percance que le impida desarrollar su actividad durante unas semanas.

Crear tejido productivo

«Suenan bien esos dos meses [de exención de las cuotas] dado que no van a tener ingresos», expuso el presidente de la CCE. En esa misma línea, Pedro Alfonso, también presidente pero en este caso de la patronal de la provincia occidental (CEOE-Tenerife), puso énfasis en «la apuesta por crear tejido productivo y no destruirlo» que, a su juicio, suponen las medidas que se pondrán en marcha.

«Conviene recordar que las competencias en materia de autónomos corresponden al Ministerio de Seguridad Social», insistió Andueza para ahondar en el agradecimiento por la iniciativa anunciada en el Parlamento. Un paso que para Alfonso supone alinearse con la certeza «de que toda moneda tiene dos caras».

Recaudación sostenible

Por un lado, la recaudatoria, ya que «por supuesto que está el estado de bienestar», pero en el otro aparece una «recaudación» que no siempre es «sostenible», al no tener en cuenta que ingresar más dinero en las arcas públicas se logra «con mejoras económicas, con más empleo y con una mayor estabilidad». Ortega recordó que las negociaciones entre la ministra Saiz y las organizaciones de autónomos no solo se ciñen a las cuotas, también incluyen los beneficios sociales.

De los autónomos existentes en las Islas, el 62,4% (91.608) son hombres y 54.991, mujeres. Si bien la brecha es grande, hay una lenta tendencia hacia un lejano equilibrio, si bien un 37,6% sobre el total es un valor más que considerable. Los datos demuestran asimismo que ser autónomo es una vía ampliamente explorada por la población extranjera, que al terminar el noveno mes del año son ya una cuarta parte (25,7%) del total.