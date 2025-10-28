HiperDino celebra 40 años con la mirada puesta en un potente plan de expansión que prevé la apertura de 30 nuevas tiendas

HiperDino celebra este martes 28 de octubre su 40 cumpleaños y lo hace con la mirada puesta no sólo en estas cuatro décadas transcurridas, sino en el futuro, a medio y largo plazo para lo que tiene previsto el desarrollo de un potente y sólido plan de expansión que consolidará a la cadena de supermercados 100% canaria, como una de las más competitivas en el sector de la alimentación en el Archipiélago.

Así, durante este 2025, HiperDino ha abierto 28 nuevas tiendas y ha realizado 9 reformas, con una inversión de aproximadamente de 50 millones de euros frente a los 32 invertidos en 2024. El compromiso de seguir mejorando y ofreciendo un servicio de calidad al cliente llevará a la cadena de supermercados a abrir a partir de 2026, 30 nuevos establecimientos.

Asimismo, fruto de ese plan de expansión, el grupo empresarial, continúa liderando la creación de empleo en el Archipiélago con 9.963 empleados a octubre de este año, siendo la primera empresa en generación de puestos de trabajo directos en las islas y de las más potentes en creación de empleo inducido e indirecto, en sectores como el de la logística, el industrial y el energético. Como ejemplo, en 2024, HiperDino generó 37.443 puestos de trabajo indirectos que supuso un aporte económico de 1.271 millones de euros. El efecto encadenado de generación de empleo ha supuesto por lo tanto que por cada puesto de trabajo generado directamente por HiperDino se han creado 3,67 empleos a tiempo completo en el resto de la economía canaria, en los sectores anteriormente mencionados.

Otro de los factores destacados dentro de la cadena de valor de HiperDino es su apuesta por el producto de cercanía. HiperDino invierte al año en torno a los 676 millones de euros en producción local, destacando que el 64% de las compras al sector primario, se realiza a proveedores locales.

Una empresa familiar que hoy día aporta un 2,72% al PIB canario

Los orígenes de HiperDino se remontan a la apertura en 1972 del primer supermercado bajo la denominación “Hermanos Domínguez”, de la mano de José Abraham y Andrés Domínguez. Con capital netamente canario, doce años después nacería en 1985 la primera tienda con la denominación HiperDino en el barrio de Miller Bajo en la capital grancanaria. Desde esa fecha y con Javier Puga como consejero delegado, se ha consolidado como la cadena líder en el sector de la alimentación en el Archipiélago, creando cerca de 10.000 empleos directos y con 289 tiendas en el territorio regional y en Baleares.

“Nuestra política de precios ajustados a la economía de los hogares canarios, siempre ha marcado y definido nuestra enseña. Lo que iniciamos como un proyecto familiar ha ido creciendo hasta consolidarse como la cadena de supermercados de referencia de los isleños y para nosotros eso no solo nos llena de orgullo y agradecimiento sino que nos motiva a seguir apostando por lo nuestro, nuestros productos locales; nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestro personal, y nuestras tiendas. Todos y cada uno de ellos, son claves, en nuestra cadena de valor, que al final conforman HiperDino”, señalan José Abraham y Andrés Domínguez.

Compromiso con la sociedad canaria

Para el presidente y vicepresidente de HiperDino ”ejemplo de nuestro compromiso con la sociedad canaria es que mantenemos un plan de expansión basado en la demanda real de nuestros clientes. Somos lo que somos y tenemos el potencial que tenemos gracias a la confianza depositada durante todos estos años por nuestros clientes que al final son el corazón que mueve a HiperDino y son parte de nuestra gran familia. Todo ello, nos ha llevado durante cuatro décadas a devolverles esa confianza con tiendas que inspiran orgullo y con un servicio que se construye desde la cercanía y el afecto” añaden.

En números, HiperDino contribuye un 2,72% al Producto Interior Bruto Canario, según datos de 2024, siendo la primera empresa canaria en creación de empleo y, la tercera, en términos de facturación. Esto la convierte en una de las principales cadenas de distribución alimentaria a escala nacional, ocupando la undécima posición en términos de facturación.

Sobre HiperDino

HiperDino cuenta en la actualidad con 289 tiendas en Canarias y Baleares y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia. A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.