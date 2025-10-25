Estas son las medidas del Gobierno para combatir la crisis de la vivienda en España
Pedro Sánchez anunció a principios de año un paquete de ayudas destinadas a acabar con la crisis de la vivienda
La crisis de la vivienda es uno de los temas más preocupantes en España. El difícil acceso o emancipación ha llevado al Estado a tomar diferentes medidas para facilitar el acceso y que la sociedad pueda disfrutar de una vivienda digna.
Tras la publicación del vídeo publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que con el objetivo de celebrar el 47 aniversario de artículo 47 de la Constitución Española, no ha sido bien recibido entre los españoles debido al contenido que muestra.
47 aniversario del artículo 47
El artículo 47 de la Constitución establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
El video se muestra tres adultos de edad avanzada que llevan compartiendo piso desde hace 30 años, y hacen frente a las situaciones cotidianas de compartir pisos con más personas. Un video con el que los usuarios han mostrado su descontento e indignación.
Al final una voz en off afirma: "En tu futuro debería haber una casa. Hace 47 años del artículo 47 de la Constitución. Dice que tienes derecho a una y desde lo público hacemos todo para cumplirlo, más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas"
Medidas del Gobierno para combatir la crisis de la vivienda
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció principios de año un nuevo paquete de medidas destinadas a acabar con la crisis de vivienda actual con el objetivo de aumentar el parque disponible, mejorar la regulación y ofrecer más ayudas a los grupos sociales más afectados.
- Más viviendas y suelo público. Transferencia de 3.300 viviendas y dos millones de m² de suelo residencial a la nueva Empresa Pública de Vivienda para construir viviendas asequibles destinadas a jóvenes. Además, de la incorporación de 13.000 viviendas procedentes de la SAREB, y 17.000 más progresivamente.
- Prioridad de compra pública. La Empresa Pública de Vivienda tiene prioridad para adquirir suelo y vivienda, respecto a las comunidades autónomas.
- Blindaje de la vivienda protegida. Las viviendas construidas por el Estado mantendrán su titularidad pública indefinidamente, evitando su venta a fondos o empresas privadas.
- Nuevo PERTE de construcción sostenible. Industrializar la construcción, reduciendo costes y plazos, con materiales sostenibles.
- Sistema de garantías públicas. Este mecanismo protege a los propietarios e inquilinos, asegurando el cobro del alquiler y facilitando precios asequibles, especialmente a menores de 35 años.
- Rehabilitación de viviendas vacías. Ayudas para quienes reformen pisos desokupados y los alquiles a precios moderados durante al menos cinco años.
- Incentivos fiscales al alquiler regulado. Reducción del 100% del IRPF para los propietarios que alquilen siguiendo el índice de Precios de Referencia.
- Control del alquiler turístico. Las viviendas turísticas tributan como actividad económica, es decir, aplicando el IVA en áreas saturadas o con escasez de vivienda.
- Revisión de las ventajas a las SOCIMIS. Solo mantiene los beneficios fiscales si promueven viviendas de alquiler asequible.
- Limitación de compra a extranjeros no residentes. Priorizar el acceso a residentes, aumentado el gravamen hasta el 100% para los europeos que compren una vivienda en España.
- Fraude. Creación de fondos para que los gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas ilegales.
- Plan Estatal de Vivienda 2026. Incluirá más ayudas para hacer frente al alquiler y a la compra de una primera vivienda, donde los más privilegiados serán los jóvenes menos res de 35 años, personas mayores, con discapacidad y quienes vivan en territorios tensionados.
- Llega a Tenerife la última pieza de la plataforma peatonal de Padre Anchieta
- Así es el restaurante en Tenerife donde sirven chuletas rellenas: una propuesta única en Santa Úrsula
- La Virgen de Candelaria se despide de Santa Cruz hasta dentro de 14 años
- El conductor que mató a un operario de carreteras en Tenerife circulaba ebrio
- Una joven, atropellada en la carretera de Icod de Los Vinos
- A qué hora juega hoy el CD Tenerife contra el Barakaldo CF y dónde ver el partido en TV y online
- Multado por calumniar al agente que instruyó el accidente mortal de su hijo en Adeje
- Detenido por agredir a su pareja en Tenerife tras negarse a tener relaciones sexuales