El economista Gonzalo Bernardos tiene claro cuál es el mejor plan de pensiones para los jubilados canarios: "En el futuro no serán como ahora"

Muchos trabajadores buscan asegurarse la pensión más alta posible y, para lograrlo, trabajan sin descanso durante toda su vida laboral. Sin embargo, en muchos casos, los jubilados no reciben la cantidad que esperaban, ya que la Seguridad Social no siempre reconoce todos los ingresos o cotizaciones como ellos pensaban. Para evitar esta situación, el economista y profesor Gonzalo Bernardos lo tiene claro, hay una forma de inversión clave en la que deberías empezar a pensar si quieres asegurar tu futuro económico.

Este aviso de Bernardos no es nuevo, y llama más a los trabajadores a seguir sus recomendaciones que son cada vez más urgentes. La sostenibilidad del sistema público de pensiones en España preocupa tanto a los expertos como a los empleados, porque debido al envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la disminución del número de cotizantes por pensionista, parece que en unos años la hucha se acabe.

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, en España hay más de 10 millones de pensionistas, y la cifra seguirá creciendo en la próxima década a medida que se jubilen los nacidos en el baby boom. Este desequilibrio entre cotizantes y beneficiarios genera una presión cada vez mayor sobre las arcas públicas.

Los inmuebles son un refugio frente a la incertidumbre

Para Gonzalo Bernardos, la vivienda sigue siendo uno de los activos más seguros y rentables a largo plazo: "Hagan lo posible por comprar una vivienda. Las pensiones del futuro no serán tan generosas como la actualidad. Y el mejor plan de pensiones que pueden ustedes tener es una vivienda".

En el debate del programa La Sexta Xplica, el profesor explicaba que ser propietario de un inmueble ofrece una doble ventaja. Por un lado, garantiza estabilidad durante la jubilación y por otro, permite disponer de un patrimonio que te dará ingresos estables durante este periodo.

El economista recordó que la vivienda no solo protege frente a la inflación, sino que se revaloriza con el tiempo, a diferencia de otros activos que pueden perder valor o depender del ciclo bursátil. En un contexto en el que la rentabilidad de los planes de pensiones tradicionales se ha visto mermada por la volatilidad de los mercados y las bajas rentabilidades de la renta fija, Bernardos apuesta por el inmueble como alternativa sólida.