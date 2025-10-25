La reconstrucción de la dana aún necesita más de 100 millones al día un año después

El primer aniversario de la dana del 29-O obliga a hacer balance de lo ocurrido desde aquella fatídica tarde que golpeó la vida de más de 300.000 vecinos y vecinas de las 10 comarcas inundadas y cuya cifra de víctimas mortales asciende a 229 personas. La factura económica de la barrancada supera los 20.000 millones de euros y, desde justo una semana después, el Gobierno de España y el Consell habilitaron varias líneas de ayudas para hogares, empresas y ayuntamientos afectados por la catástrofe; Pedro Sánchez anunció las primeras el 5 de noviembre, solo ocho días después, aun con los municipios repletos de barro. Transcurridos casi 12 meses de esa comparecencia, la Administración sigue abonando casi 100 millones diarios para la reconstrucción -en la última semana 93,8 millones por día- lo que ofrece una dimensión de la inversión que sigue necesitando la zona cero transcurridos 365 días.

Este ritmo diario se ha mantenido estable prácticamente desde el mes de marzo, pese a que ya ha pasado más de medio año desde entonces. En verano, coincidiendo con las vacaciones del personal de la Administración, el ritmo de pago descendió hasta los 50 millones diarios durante el mes de agosto; diez veces menos del pico conseguido durante los meses de enero y febrero, cuando el Ejecutivo abonó casi 511 millones cada día, cinco veces más que ahora. Hasta febrero, se invirtieron 3.157 millones, más de un tercio de lo ya ejecutado en el primer año. Si se toma una perspectiva anual, los 7.907 millones suponen una inversión diaria de 23 millones de euros al día desde el 29 de octubre, aunque es cierto que las primeras ayudas se comenzaron a pagar casi un mes después.

La ingente tarea de la reconstrucción se puede observar a través del visor InfoDana, que el Gobierno activó ayer, y que permite analizar el antes y el después en las zonas afectadas por la tragedia a través de imágenes captadas por satélite. La herramienta incluye, además, información sobre las cantidades destinadas por el Ejecutivo en cada uno de los municipios.

Paiporta vista desde el visor 'InfoDana', el antes y el después. / ED

Casi la mitad de lo movilizado ya pagado

El Gobierno de España ha movilizado 16.600 millones de euros para la reconstrucción; el 63,86 % -son 10.600 millones- se anunciaron ya el 5 de noviembre. Según el último informe semanal en el portal 'Info dana' del pasado 20 de octubre, el Ejecutivo ya ha pagado o destinado el 47,6 % del total anunciado, casi la mitad, lo que equivale a 7.907 millones de euros. De estos, 6.611 se han abonado en concepto de ayudas o subvenciones; 756 en concepto de financiación o avales y otros 538 en actuaciones directas. En total, el Gobierno ha recibido un total de 452.460 solicitudes, según la última cifra incluida en la actualización del pasado 13; en la del pasado lunes, este dato concreto se ha dejado de especificar.

Casi la mitad de lo abonado, el 47,55 % o 3.760 millones, corresponde a los pagos del consorcio de compensación de seguros, algo que ha criticado en reiteradas ocasiones la Generalitat, aunque el Consorcio depende del Gobierno. También destacan los 1.745 millones destinados a la reconstrucción de las infraestructuras municipales de 78 municipios, el Gobierno lo financia íntegramente, pese a que el Consell dice que sirve "para disfrazar" los datos; los 341 millones para ayudas directas a 27.528 empresas y autónomos; los 199 de Plan Reinicia Auto+ para reemplazar los más de 120.000 vehículos siniestrados; o los 228 millones en ayudas directas por daños personales, daños materiales en viviendas y enseres, entre otros conceptos.

Coches apilados en las calles de Alfafar, en una imagen captada el 31 de octubre de 2024. / Germán Caballero

Ayudas directas

Este punto ha sido uno de los que más críticas ha generado por parte de los afectados y del Consell, que resaltó a principios de mes que más de 40.000 familias aún no las había recibido. Es cierto que, hasta el 21 de julio, el informe diario recogía el número total de familias -eran 5.371 en ese momento a las que se había abonado 98 millones- que habían recibido las ayudas directas; pero cuando el informe pasa de diario a semanal, a partir del 28 de julio, esta cifra deja de detallarse. Desde entonces, la cantidad abonada en esta partida se ha incrementado en 180 millones y el total de solicitudes registradas asciende a 41.674. En informes previos, la cifra ascendía a más de 43.000 procedimiento, aunque fuentes del Gobierno explican que se depuró el dato total porque había algunas peticiones "repetidas" en el apartado de daños por viviendas y enseres.

Al respecto, el Consell afirma que el Ejecutivo solo "ha pagado el 6,3 % de las ayudas a familias y empresas" frente al 60 % recibido de las ayudas autonómicas y destaca que mientras que "la Generalitat ha pagado ayudas a 27.000 hogares, el Gobierno se ha quedado en 7.500". El gobierno de Mazón cifra en 565 millones la deuda en ayudas de primera necesidad del Ejecutivo con las familias.

Gan Pampols y Zulima Pérez se reúnen en el Club Manuel Broseta para hablar de la dana y la reconstrucción / J.M. López

Pese a las críticas recibidas de forma reiterada por la lentitud en el pago y las complejidades burocráticas, la comisionada para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, insistió en que se han entregado "más rápido que nunca en la historia de España", a finales de septiembre en una de sus visitas a València. Ese argumento ha sido repetido por varios miembros del Gobierno, aunque también han incidido siempre en habilitar procedimientos "garantistas" con los controles necesarios al "tratarse de dinero público". Y defienden haber habilitado "procedimientos especiales" para agilizar los trámites burocráticos.