En Directo
Última hora del empleo en Canarias: ofertas de trabajo, datos de paro y todas las novedades
Empleo en Canarias, al minuto: ofertas laborales recientes, oposiciones y toda la actualidad sobre el mercado de trabajo.
¿Estás buscando trabajo en Canarias? Este canal es tu referencia en tiempo real.
Aquí encontrarás información actualizada al momento: ofertas de empleo publicadas a diario, los datos más recientes sobre paro y ocupación en el Archipiélago, convocatorias activas de oposiciones y concursos públicos, y cualquier cambio en la normativa laboral que te pueda afectar.
Dalia Guerra
La caída de los autónomos lleva a la mayor pérdida de empleo en seis años
Canarias destruye en verano 14.100 puestos de trabajo y encadena dos trimestres de reducción del número de ocupados primera vez desde 2016.
Johanna Betancor Galindo
Así es como Canarias rompe su tendencia y lidera el repunte del paro en España: suma 15.100 nuevos parados en tres meses
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) refleja la mayor subida de desempleo desde 2020.
El Día
Bienestar Social y FEMEPA formarán a jóvenes migrantes extutelados para facilitar su acceso al empleo
El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y la presidenta de FEMEPA, Patricia Jiménez, firmaron hoy un acuerdo de colaboración para facilitar la formación para el empleo de jóvenes extutelados
Dalia Guerra
Los trabajadores reincidentes generan la mitad de las bajas en Canarias
Un trabajador está una semana de baja por un lumbago. Meses después, el mismo empleado se coge otra por una gripe y un tiempo más tarde se ausenta varias semanas de su puesto por una tendinitis. La mitad de las bajas que se generaron el año pasado en Canarias fueron para cubrir ausencias de trabajadores reincidentes.
Clara Santamaría
La vivienda y el empleo traen de cabeza a los jóvenes canarios
Los isleños sitúan estas dos cuestiones, junto a los problemas de índole económica, como sus principales preocupaciones y los psicólogos advierten de las consecuencias en su salud mental.
Eloísa Reverón
Santa Cruz de Tenerife convoca oposiciones para 28 plazas de diferentes puestos
Conductores, técnicos auxiliares de Servicios Públicos e ingenieros de Obras, entre los perfiles que busca el Ayuntamiento.
Luis Miguel Mora
El SEPE avisa a los parados canarios: podrían perder el subsidio por desempleo si viajan al extranjero en 2025
Ignacio de la Calzada, abogado especializado en derecho laboral, advierte a quienes perciben prestaciones por desempleo que podrían dejar de recibirlas si permanecen fuera de España durante períodos prolongados
La mayoría de los parados aprovechan su tiempo para formarse, adquirir nuevas habilidades y potenciar su desarrollo profesional con el objetivo de mejorar sus futuras oportunidades laborales. Sin embargo, existe otro grupo que opta por gastar sus ingresos mensuales en viajar mientras no tienen empleo. Esta decisión puede implicar un riesgo, ya que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) podría suspender la prestación si considera que se incumplen las condiciones establecidas. Así lo ha explicado el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, experto en temas legales y divulgador en la cuenta @laboral_tips.
Luis Miguel Mora
Buenas noticias para los trabajadores canarios: la Seguridad Social regala cinco años de cotización si has tenido hijos
El asesor fiscal José Ramón López explica el nuevo modelo permite a padres y madres solicitar días extra de cotización si dejaron de trabajar tras el nacimiento de sus hijos para mejorar su futura pensión
Alexandra Socorro
Unos 1.500 jóvenes extutelados se formarán para trabajar en la construcción
El Gobierno de Canarias y la Fundación Laboral de la Construcción firman un acuerdo de colaboración para facilitar la inserción laboral de chicos migrantes.
Luis Miguel Mora
Una semana de vacaciones pagadas si tu mascota se ha muerto: así es el nuevo permiso retribuido que solo ofrece esta empresa española
Ni el Estatuto de los Trabajadores, ni las normativas del Ministerio de Trabajo lo contemplan, pero una compañía veterinaria ya ofrece a sus trabajadores una semana si se produce esta circunstancia, como ha explicado el abogado laboralista Juanma Lorente
Las mascotas se han convertido en un miembro más de la familia para muchas personas, que las quieren tanto como a un hijo. Por eso, cuando enferman o fallecen es ser devastador, y los dueños pasan momentos de profundo dolor. La pérdida de un perro o un gato deja un vacío enorme, y muchos empleados se preguntan si tienen derecho a días libres para afrontar el duelo. En respuesta a esta necesidad, la empresa Pets and Vets ha creado un permiso retribuido de una semana, para permitir a sus trabajadores superar la pérdida de su querida mascota.
