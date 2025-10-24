¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy viernes?

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, a 0,975€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 0,975€ el litro en la estación de servicio OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20 del municipio de San Cristóbal de La Laguna.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 0,975€ el litro. La segunda mejor opción está en San Cristóbal de La Laguna, a 0,975€ el litro en OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,100€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la TGAS-TU TRÉBOL, que está a 1,100€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy viernes 24 de octubre, está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L., donde está a 0,975€ el litro. La otra opción está en San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, a 0,975€ el litro en la estación OCÉANO TACO.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,167€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,245€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy viernes 24 de octubre, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,159€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,235€ el litro en la estación PCAN.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,343€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

El Hierro tiene hoy, viernes 24 de octubre, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,353€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,459€.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,384€ el litro.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,579€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,579€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,389€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,399€ el litro de Gasóleo A.

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,449€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,459€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,509€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,519€ el litro.

