Javier Gándara: «Seguimos creciendo en España y Canarias a pesar de la subida de tasas»

Javier Gándara es director general de la aerolínea EasyJet para el sur de Europa y director global de políticas públicas de la compañía. La aerolínea prevé un total de 2,8 millones de plazas para la temporada de invierno. El dato supone un aumento del 12% de la capacidad aérea en Canarias de la aerolínea con respecto a la temporada anterior y un 40% en el caso particular de Gran Canaria.

¿Cómo arranca esta temporada para EasyJet en Canarias?

Empieza muy bien. En invierno comienza la temporada alta en las Islas y tenemos una previsión de crecimiento importante. Para este invierno, que va desde principios de noviembre hasta finales de marzo de 2026, tenemos programados casi 2,8 millones de asientos, un 12% más que en el ejercicio anterior. Canarias sigue siendo un destino muy querido y continuamos consolidando nuestra presencia en todo el Archipiélago.

El aumento general de asientos en los aeropuertos canarios será del 2,4%, pero en el caso de EasyJet habla del 12%, ¿a qué se debe?

Sí, el mercado en su conjunto crece un 2,4%, pero EasyJet cumple 25 años volando a Canarias, desde el primer vuelo Londres–Tenerife Sur en el año 2000. Es un destino que conocemos muy bien y seguimos creciendo. En el caso de Gran Canaria, abriremos cinco nuevas rutas: París, Nantes, Liverpool, Lyon y Milán. Así, el incremento total es del 12%, pero en Gran Canaria llega al 40%. Además, con nuestra división de turoperación EasyJet Holidays, ahora ofrecemos paquetes completos con vuelo, hotel y actividades, lo que refuerza aún más nuestra presencia en el destino.

¿En qué consisten estas nuevas cinco rutas?

Tres de las rutas son desde Francia –París, Nantes y Lyon–, donde EasyJet es la segunda compañía más importante. En el caso de Milán, la ruta nace a partir del proceso de adquisición parcial del grupo ITA, donde conseguimos slot en Milán-Linate. En total, estas cinco rutas supondrán 80.000 asientos adicionales para Gran Canaria este invierno.

¿Cuál será su frecuencia?

En general, cuando se lanzan rutas nuevas solemos empezar con dos o tres frecuencias semanales, y dependiendo de la demanda se van ajustando. En el caso de rutas muy consolidadas puede haber vuelo diario, pero estas nuevas empezarán con entre dos y tres frecuencias por semana. En concreto la conectividad entre Gran Canaria-París, a partir del 26 de octubre, tendrá una frecuencia de tres veces por semana (martes, jueves y domingo); la ruta Gran Canaria-Nantes tendrá dos vuelos semanales los miércoles y domingos, también a partir del 26 de octubre. La ruta a Lyon, se inicia el 29 octubre (miércoles y sábados) mientras que la conexión con Liverpool comienza el 27, lunes y viernes. Y, por último, el 1 de noviembre se abrirá la ruta con Milán todos los sábados.

El sector turístico prevé cierta estabilidad en el número de llegada de turistas. Aún así, ¿prevén seguir creciendo?

Sí, lo habitual en EasyJet es mantener un factor de ocupación medio del 90%. De esos 2,8 millones de asientos, esperamos transportar unos 2,5 millones de pasajeros. Además, no solo traemos turistas, sino que también ofrecemos conectividad para los residentes que viajan a estos destinos europeos.

Una de las quejas del sector es la falta de inversión en aeropuertos, especialmente en el de Lanzarote y los dos de Tenerife. ¿Les afecta?

De momento no nos ha afectado. Sabemos que el plan de inversión de AENA, en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) III, contempla actuaciones en aeropuertos canarios como Lanzarote, Tenerife Sur y Norte. Hasta ahora hemos operado sin problemas, pero si el tráfico sigue creciendo, esas inversiones serán necesarias para evitar cuellos de botella.

¿Detectan actualmente alguna debilidad en los aeropuertos canarios?

No vemos problemas significativos de capacidad, aunque en horas punta hay más presión. Por eso participamos en la elaboración del nuevo DORA III para planificar inversiones con antelación.

En cuanto al combustible sostenible (SAF) que quiere implantar la Unión Europea, ¿cómo afrontan la transición hacia la sostenibilidad?

EasyJet tiene el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en 2050. Nuestro objetivo intermedio es reducir un 35% la intensidad de emisiones en 2035, validado por la iniciativa Science Based Targets (SBTi). Estamos renovando la flota con aviones Airbus A320neo, que emiten un 15% menos de dióxido de carbono y un 50% menos de ruido. Además, tenemos un acuerdo con Moeve (antigua Cepsa) para suministrarnos 13.000 toneladas de SAF en los próximos seis años, lo que cubrirá el 35% de nuestras necesidades en el mercado español.

¿Estas exigencias normativas afectan económicamente a la compañía?

El SAF cuesta entre tres y ocho veces más que el combustible convencional, y el combustible representa el 30% de nuestros costes. Si el precio del SAF no baja, podría encarecer los billetes. Por eso pedimos incentivos por parte de los poderes públicos que ayuden a reducir su coste. De momento, la obligación europea es que el 2% del combustible sea SAF, pero subirá al 6% en 2030 y al 20% en 2035. Tenemos una ventana de oportunidad de diez años para abaratarlo.

Sobre la subida de tasas de AENA, ¿cree que Canarias debería tener un trato diferenciado por ser región ultraperiférica?

La subida responde al marco regulatorio del DORA II (2022–2026). Nosotros preferimos que las tasas sean lo más bajas posible, pero entendemos que hay que aplicar lo establecido. Para el siguiente periodo regulatorio queremos compatibilizar las inversiones de AENA con una bajada de las tarifas aeroportuarias. Ya existe una modulación: los vuelos entre las Islas y la península pagan un 15% menos, y los interinsulares, un 75% menos.

¿EasyJet ha visto amenazada su competitividad por esta subida de tasas?

No. Tras años de congelaciones, en 2024 las tasas subieron un 4% y ahora un 6,5%. Aun así, seguimos creciendo en España y Canarias. Esperamos que en el próximo periodo haya una senda de reducción.

¿Tienen algún plan futuro concreto para Canarias?

De momento seguimos ampliando capacidad en las Islas. La novedad más reciente de la compañía es la apertura de nuestra primera base fuera de Europa, en Marrakech (Marruecos), operativa desde el verano que viene. Allí ya somos el segundo operador más grande, pero ahora tendremos base propia, con tripulación local.

¿Esta expansión en Marruecos responde a la deriva de turistas desde Canarias hacia ese destino?

No necesariamente. Marruecos tiene mucho tráfico de tipo VFR (Viajeros que Visitan Amigos y Familiares), especialmente con Francia y Suiza. Además, seguimos creciendo en Canarias un 12%, lo que demuestra que ambos destinos son compatibles y no excluyentes.

El Gobierno de Canarias ha pedido tener un asiento en el Consejo de Administración de AENA. ¿Qué opina?

No tenemos postura sobre la composición del consejo. Lo importante para nosotros es que AENA sea eficiente, competitiva y que permita operar en buenas condiciones. La gobernanza es una cuestión que corresponde al Gobierno y a la propia AENA.