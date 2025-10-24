Así es como Canarias rompe su tendencia y lidera el repunte del paro en España: suma 15.100 nuevos parados en tres meses

Canarias registra su peor dato de desempleo en un tercer trimestre desde 2022. La subida rompe con la estabilidad que parecía consolidarse en la región y se sitúa como una de las comunidades donde más crece el paro en España. A pesar del aumento de la población activa y de que la ocupación sigue en cifras récord, el archipiélago cierra el verano con un golpe a la recuperación laboral.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el paro aumentó en 15.100 personas entre julio y septiembre de 2025, lo que representa un incremento del 9,6 % respecto al trimestre anterior. El número total de desempleados asciende ya a 172.200 personas en Canarias.

El peor tercer trimestre desde 2022

Con esta subida, la tasa de paro regional se sitúa en el 14,59 %, la más alta registrada en un tercer trimestre desde hace tres años. Desde que el INE inició la serie histórica, el paro ha subido y bajado en Canarias por igual (12 veces en total en este periodo del año), aunque el incremento de este último trimestre es el más pronunciado desde 2020.

Variacion interanual del empleo en españa / INE

Menos empleo, más población activa

Durante el tercer trimestre se destruyeron 14.100 empleos en las islas, lo que supone una caída del 1,4 % respecto al trimestre anterior. A pesar de ello, el número total de ocupados alcanza los 1.007.900, una cifra que representa el nivel más alto de ocupación en un tercer trimestre desde que existen registros.

Por otro lado, la población activa (la suma de ocupados y parados) aumentó ligeramente: 1.000 personas más en comparación con el trimestre anterior, situando el total en 1.180.100 personas, un 0,08 % más.

Evolución interanual: más empleo, más paro

Si se compara con el mismo periodo de 2024, el paro ha subido en Canarias en 4.400 personas, un 2,6 % más. Sin embargo, en el mismo periodo también se han creado 10.500 empleos (+1,1 %), y la población activa ha crecido en 15.000 personas, lo que refleja que el mercado laboral regional aún no es capaz de absorber toda la demanda de empleo.

Desempleo femenino y juvenil al alza

Por sexos, el desempleo femenino aumentó en 6.900 mujeres (+8,3 %), situándose en 90.100 desempleadas. Esto deja la tasa de paro femenina en el 16,19 %. En el caso de los hombres, el paro subió aún más con 8.000 desempleados, un incremento del 10,8 %, hasta alcanzar los 82.000 y una tasa del 13,16 %.

También empeora el dato del paro juvenil. En el último trimestre, el número de jóvenes menores de 25 años desempleados creció en 1.600 personas, lo que eleva la tasa de paro juvenil al 33,37 %, una de las más altas del país.

Contratación indefinida y destrucción en el sector público

El número de asalariados se situó en 871.200 personas, de las cuales 728.200 tenían contratos indefinidos (83,59 %) y 143.000 eran temporales (16,41 %). En este trimestre, los asalariados indefinidos descendieron en 5.600 personas, y los temporales en 400.

La destrucción de empleo fue equilibrada entre los dos grandes ámbitos: el sector público perdió 7.000 empleos (4,03 % menos), hasta los 166.600 ocupados; y el sector privado también eliminó 7.000 puestos de trabajo (0,83 % menos), con un total de 841.300 empleados.

Más empleo a tiempo parcial

El número de ocupados a tiempo completo descendió en 16.700 personas (-1,80 %), mientras que el empleo a tiempo parcial aumentó en 2.700 personas (+2,85 %), alcanzando los 97.500 asalariados.

El paro creció especialmente en los sectores de Servicios (+6.200 personas, +8,42 %), Agricultura (+1.500 personas, +83,33 %) y en personas que buscan su primer empleo o llevan más de un año sin trabajar (+8.200, +10,92 %). Por el contrario, bajó en Industria (-600 personas, -23,8 %) y Construcción (-300 personas, -7,5 %).

Canarias, segunda comunidad con mayor aumento de paro

A nivel estatal, Canarias fue la segunda comunidad autónoma donde más aumentó el desempleo, solo por detrás de Andalucía (+32.300). Murcia (+12.500) completó el trío con peores datos. En el lado contrario, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha registraron los mayores descensos de paro.

En cuanto a la creación de empleo, las regiones que más lo generaron fueron Andalucía (+65.500), la Comunitat Valenciana (+37.400) y Baleares (+26.200). Canarias, por su parte, fue la tercera con más destrucción de empleo, por detrás de Madrid y Asturias.