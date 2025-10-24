La caída de los autónomos lleva a la mayor pérdida de empleo en seis años

Síntomas de frenazo en el mercado laboral del Archipiélago. La región no solo destruyó empleo e incrementó sus cifras de paro en el tercer trimestre del año, sino que el derrumbe de los autónomos ha generado la mayor pérdida de puestos de trabajo en las Islas en seis años y medio. Entre julio y septiembre, Canarias el número de ocupados bajó en 14.100 personas, situando la cifra total en 1.007.900. Todavía es una cantidad abultada y supone un récord para ese periodo del año, sí, pero para encontrar un trimestre en el que hubieran desaparecido más empleos hay que remontarse hasta el primero de 2019, cuando se esfumaron de golpe 20.900 ocupados. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) –publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)– el desempleo también avanzó en el Archipiélago. La tasa subió hasta el 14,5% de la población activa, que se traduce en 15.100 parados más.

Pero la evidencia de que el mercado laboral está lanzando los primeros avisos no se basa solo en los datos pertenecientes al verano de este año. Con la caída de empleo del tercer trimestre ya van dos consecutivos en los que Canarias ha reducido su número de ocupados. Y esto después de años en los que la estadística parecía dar casi siempre buenas noticias en lo que al mercado laboral se refiere. De hecho, es la primera vez desde 2016 que se registran dos trimestres seguidos de caída de empleo en Canarias. Eso sí, sin considerar los datos de los años 2020 y 2021, en los que se sucedieron extraordinarias caídas e incrementos, que nada tuvieron que ver con términos económicos, sino que dependieron de la afección social derivada por la pandemia.

Pero es que para encontrar dos trimestres en los que, de forma conjunta, se haya destruido más empleo que en el segundo y tercero de 2025 hay remontarse todavía más atrás. Según la EPA, entre abril y septiembre de este año, Canarias ha perdido 16.200 ocupados. En los dos trimestres de 2016 se perdieron 13.000. Con lo que para localizar un periodo de seis meses consecutivos con tal descalabro en las cifras de empleo hay que buscarlo en plena crisis financiera. En concreto, en el tercero y cuarto de 2011, un momento en el que las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria en la economía arrastraron al paro a miles de personas en todo el país. En esos seis meses desaparecieron de un plumazo 22.400 puestos de trabajo en Canarias.

Los 14.100 que se perdieron este verano se deben, principalmente, al derrumbe del empleo por cuenta propia. El Archipiélago vio como 7.100 autónomos echaban para siempre la persiana de su negocio en estos tres meses de este año, lo que supone una caída de casi el 5% respecto a la cifra anterior. Y, casi en su totalidad, han sido los catalogados como empresarios sin asalariados o trabajadores independientes, que se han reducido en 9.600, lo que supone una bajada del 8,6%.

Ellos son los más vulnerables del mercado laboral. El peluquero que atiende solo una pequeña barbería, el comerciante con una tienda de barrio o el diseñador gráfico freelance, que al ver cómo su negocio no despega decide abandonar la actividad. Ellos son los más sensibles a las subidas de las cuotas de autónomos, al incremento del alquiler de sus locales o de la materia prima con la que trabajan, ya que sus márgenes son en la mayoría de las ocasiones escasos y su dedicación una de las más altas. Con lo que cualquier cambio en los números puede llevar a que no les compense continuar.

Buena parte de los 14.100 empleos perdidos corresponden también al sector público que destruye 7.000 trabajos en el tercer trimestre del año. Principalmente por la finalización de contratos temporales que no han tenido renovación. Sin embargo, el sector privado resiste todavía e incrementa su ocupación en un millar de personas, lo que supone un avance del 0,14% en comparación con el segundo trimestre de este año.

Si se analiza el devenir del empleo por sectores, el que más ha acusado la pérdida de trabajadores ha sido el de los servicios, con especial atención a la administración pública, en las ramas de educación y sanidad, que restan 13.500 ocupados. También es importante la caída en las actividades profesionales, científicas y técnicas, con 12.300 efectivos menos.

Por el contrario, las actividades más vinculadas al turismo, como el comercio, el transporte y la hotelería, siguen dando signos de fortaleza en lo que al empleo se refiere. Han incrementado sus registros en 5.400 personas, lo que supone un aumento trimestral del 1,23%. Por otro lado, las actividades artísticas, recreativas y de entretenimientos anotan un incremento de 3.400 trabajadores.

Canarias pierde ocupados en el cómputo global, pero ¿qué ha ocurrido con el paro? La tasa volvió a rebasar el 14,59%, 1,27 puntos por encima del trimestre previo, que son 15.100 parados más. Un avance que la Consejería de Empleo interpreta como positivo, porque señala el alto nivel de confianza por encontrar un puesto de trabajo en una economía en crecimiento.

En el aumento del paro coinciden la tendencia en el Archipiélago y a nivel nacional –ya que en España sí que se ha incrementado la ocupación– y el paro avanzó de media en el país un 2,35%, lo que equivale a 60.100 desempleados más en relación con el trimestre previo.

¿Y si se compara la situación con la que había hace un año? El Archipiélago continúa estando mejor que doce meses atrás en el número de ocupados, no así en el de parados. Canarias tiene 10.500 personas más trabajando que en 2024, en un escenario en el que la población activa se ha incrementado en 15.000 personas. Por el contrario, el paro ha crecido en 4.400 personas este año, avanzando un 2,62%.