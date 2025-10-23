Amazon ve a España un "país estratégico" donde prevé invertir casi 16.000 millones en los próximos años

La directora de Amazon España, Ruth Díaz, ha destacado que este es un "país estratégico" para la multinacional estadounidense donde prevé invertir casi 16.000 millones de euros en los próximos años. "Hemos invertido más de 20.000 millones de euros y nos hemos comprometido a invertir casi 16.000 millones más en los próximos años", ha asegurado Díaz durante su participación en el congreso sobre gran consumo, que la asociación Aecoc ha clausurado este jueves en Valencia. La directiva española ha reconocido que la multinacional ha encontrado en España un 'marketplace' con una "combinación única": "Primero tenemos gran talento en España, y España es un país que gusta mucho, por lo que tenemos una gran acogida para que la gente se quiera venir a trabajar a España", ha afirmado en su intervención en la jornada.

De esta forma, se ha congratulado de que la compañía se ha comprometido a formar a 500.000 estudiantes en habilidades digitales en los próximos tres años. "Creemos que formar en este apartado es formar en el futuro y creemos que el futuro de España es brillante", ha reiterado. "Estamos viviendo un momento impresionante porque la revolución tecnológica, la transformación y la velocidad a la que esta revolución tecnológica estamos asistiendo es la más rápida que hemos visto", ha subrayado Díaz.

17.000 pequeñas y medianas empresas

La también vicepresidenta de Europa del área de Fashion ha destacado el papel de las pymes en el ecosistema de Amazon España. "Más del 60% de las unidades que vendemos son de vendedores externos, que en su mayoría son pymes. Trabajamos con 17.000 pymes españolas", ha explicado. Díaz ha señalado que "según el ICEX solo el 9% de las pymes que venden 'on line' exportan. En Amazon ese dato es del 75%. Y es así porque se lo ponemos muy fácil. Cualquier pyme con dos clics y en tres días está vendiendo en toda Europa y sin necesidad de traducir, de tener un servicio de atención al cliente, ni su propia logística", ha dicho. Según sus datos, "las pymes que venden en Amazon en España el año pasado exportaron 1.200 millones de euros".

La directiva ha destacado, además, la importancia crucial de la velocidad para Amazon España. "Para nosotros la velocidad es clave. El año pasado entregamos 160 millones de unidades el mismo día o al día siguiente, y nuestro pedido más rápido lo entregamos en 26 minutos. Entregamos en el 100% de códigos postales españoles, y en el 90% en dos días con una selección de productos", ha explicado.

Díaz ha destacado, asimismo, la democratización que supone la tecnología. "Lo que antes era posible solo para muy pocas grandes empresas que necesitaban personal altamente cualificado y grandes inversiones, ahora está disponible para todos, para cualquier emprendedor. Hoy una pyme valenciana tiene el mismo acceso a la misma tecnología, a la misma IA, que tiene Amazon", ha observado la directiva.