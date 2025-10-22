¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy miércoles?

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, miércoles 22 de octubre, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,100€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Polígono Industrial El Mayorazgo. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 0,975€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Los Realejos, isla de Tenerife, CALLE ANAGA, 1, donde el precio del Gasóleo A es de 0,985€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,975€. La segunda opción más económica de la provincia está en Arafo, en la isla de Tenerife, estación PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde la Gasolina 95 está a 0,989€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 0,975€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE ANAGA, 1 en Los Realejos a 0,985€ el litro de Gasóleo A.

La estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 0,975€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N del municipio de Arafo a 0,989€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,100€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,100€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,167€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,245€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,343€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,349€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy miércoles 22 de octubre, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,159€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,235€ el litro en la estación PCAN.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,353€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,459€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,384€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,479€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,579€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,579€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, a la gasolinera ESTACION SERVICIO CHIPUDE, donde el litro está a 1,499€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la SAN SEBASTIAN, que está a 1,509€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,389€ el litro. La segunda mejor opción está en Alajeró, a 1,389€ el litro en OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy miércoles 22 de octubre, está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde está a 1,439€ el litro. La otra opción está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, a 1,439€ el litro en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,100€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,100€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este miércoles 22 de octubre está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 0,975€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación DISA EL MAYORAZGO a 0,995€ el litro de Gasóleo A en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 0,975€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación DISA EL MAYORAZGO a 0,995€ el litro en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

El diésel más barato está en OCÉANO TACO, a 1,065€ el litro, situada en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO que ofrece el gasoil a 1,093€ el litro en Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 22 de octubre, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,065€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio DISA LOS MAJUELOS de Avenida Los Majuelos, 26 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,079€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,119€ el litro, en Avenida Calvo Sotelo en la estación de servicio SHELL LA LAGUNA. La estación OCÉANO TACO ofrece la segunda mejor opción, a 1,179€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.