Casi medio millón de canarios vive con menos de mil euros al mes

Unas 470.849 personas en Canarias con salarios, pensiones o prestaciones por desempleo cobran menos de 12.000 euros anuales. Es decir, casi medio millón de canarios ingresa menos de 1.000 euros al mes para cubrir sus gastos, según los datos del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha. En un contexto de subida de los precios de los alimentos por la inflación o el incremento del coste del alquiler y la crisis de la vivienda, entre otros productos y servicios, la situación pone en riesgo de pobreza a uno de cada tres canarios.

En términos relativos, Canarias es la tercera comunidad autónoma con el mayor porcentaje de personas que cobran menos de mil euros al mes, con un valor que representa el 33,6 % de la población del Archipiélago. Tan solo la superan Extremadura, con un 40,78 %, y Andalucía, con un 38,5 %.

Los datos contrastan con las tasas de pobreza de España. El XV Informe Anual ‘El Estado de la Pobreza’, elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN‑ES), sitúa el índice de riesgo de pobreza o exclusión social nacional en el 25,8 %. De los 12,5 millones de personas afectadas, incluidos 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes, 4,1 millones sufren pobreza extrema.

Pobreza severa

Por su parte las Islas se ubican en varias categorías de este informe. Entre ellas, Canarias es una de las comunidades autónomas con una tasa de pobreza severa superior a la media nacional y también es el territorio con mayor carencia material y social severa. Así, el propio informe redacta que “conviene tener cautela”, debido a que los resultados siguen arrojando cifras elevadas y permanecen una serie de problemas estructurales a los que sigue sin encontrarse solución.

Asimismo, el sindicato de técnicos de Hacienda considera en su informe que las cifras anteriores con respecto a la población que no alcanza el mileurismo son “de una magnitud elevada”, al mismo tiempo que solicitan que todas las administraciones públicas con competencias en la materia aúnen sus esfuerzos para incrementar los sueldos mínimos, la inclusión laboral y la mejora de las pensiones, a través de una mayor redistribución de las políticas de gasto social y del sistema tributario, evaluando su impacto en la reducción de las tasas de pobreza del país.

Cifras nacionales

Pues bien, el total nacional reúne a 9,1 millones de personas que no llegan al mileurismo en España. Los peor parados son los 827.984 desempleados, el 93,9 % del total de ellos, cuyas prestaciones o subsidios de desempleo no llegan a los 12.000 euros. Le siguen 53.506 desempleados que en el mismo año pasaron a ser pensionistas, un 54,8 % de los mismos. En la tercera posición en este ranking de la precariedad están los 1,2 millones de personas asalariadas, un 39,7 %.

En concreto, un 36,9 % de los que son solamente pensionistas cobran menos de 12.000 euros, son 3,2 millones de personas, al igual que lo que cobran 3,8 millones de trabajadores, un 22,7 %.

Para completar el total, están 12.805 personas asalariadas que en el mismo año pasaron por el desempleo y finalmente alcanzaron una pensión, el 16,4 % de este grupo, y finalmente, 54.350 trabajadores que en el mismo año pasaron a ser pensionistas, un 7,8 % de ese colectivo.

Ingreso Mínimo Vital

Entre las medidas que propone el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda se encuentra la de incrementar los sueldos mínimos. Lo cierto es que el canario medio cobró unos 22.531 euros en 2024. Si bien los ingresos crecieron un 2,8 % respecto al ejercicio anterior –lo que equivale a un incremento de 616 euros anuales– la comparación con la media de España es palpable. La distancia que diferencia ambas medias es de 5.000 euros: unos 417 euros mensuales extra. En otras palabras, la población canaria cobra 5.000 euros menos al año que la media del territorio nacional.

Por su parte, el sueldo mínimo vital se sitúa en la actualidad en 1.184 euros al mes en 14 pagas, lo que supone un aumento de 50 euros mensuales en comparación con 2023. Un salario al que no llegan, al menos, 470.849 personas en Canarias y más de 9,1 millones en el conjunto del país.