El Ejecutivo canario advierte que se avecina un inevitable «frenazo» económico

Es inevitable. La economía canaria no iba a crecer en adelante al ritmo vertiginoso al que lo ha hecho en los últimos años, una vez superada la crisis de la covid y gracias, sobre todo, a la fiebre de los viajes y del ocio que se propagó tras la pandemia a lo largo y ancho de Europa. Se avecina un «frenazo» económico, un frenazo lógico que se producirá antes o después pero que en todo caso se producirá. Es la advertencia que ayer dejó el vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en una jornada en la que hizo un prolijo repaso de las grandes magnitudes de la Comunidad Autónoma, esto es, de la particular macroeconomía del Archipiélago, ante empresarios, sindicatos y demás agentes socioeconómicos.

«No somos triunfalistas porque sabemos que en ejercicios futuros el crecimiento del PIB será más lento, no es que vaya a descender pero sí que no va a crecer al ritmo que lo ha hecho en 2024 y que prevemos va a crecer en el ejercicio 2025», explicó ayer el también líder del Partido Popular en la región. En todo caso, algo sí puede aventurarse con muchas posibilidades de acertar: el Producto Interior Bruto (PIB) autonómico no crecerá en 2026 ese 4,4% que se incrementó el año pasado. No hay margen para ello: el número de turistas, que este año rondará los 18 millones, está en máximos históricos, como también el gasto que todos esos visitantes hacen durante sus vacaciones en el Archipiélago; las exportaciones de bienes podrán aumentar, pero en ningún caso serán determinantes en un territorio que, como Canarias, no es precisamente un actor principal en el mercado exterior de España, más bien al contrario; y las actividades emergentes, como pueden ser las industrias audiovisual y de los videojuegos, aún no tienen un peso tan relevante en el PIB -ni mucho menos- como para ser motor de un crecimiento económico al ritmo de los últimos ejercicios. Se entra, en definitiva, en una fase de ‘meseta económica’ tras años de récords al calor, una vez más, del turismo.

«El PIB no crecerá al ritmo que lo ha hecho», subrayó Domínguez, lo que «obligará a tomar decisiones para mantener los índices actuales y apoyar el turismo», que sostiene el 40% del empleo y genera gran parte de la recaudación impositiva con que se financian los servicios públicos, recordó el vicepresidente. ¿Significa esto que hay riesgo de recesión a medio plazo?, es decir, riesgo de que la economía decrezca. En absoluto. O cuando menos no es un escenario que esté en las previsiones de los técnicos del Ejecutivo autonómico; es más, tampoco en las de ningún organismo, think tank o laboratorio de análisis. Lo que sí es más que previsible, cabe insistir, es ese «frenazo» más o menos inminente.

Diversificación

En lo relativo al presente, el vicepresidente y consejero hizo hincapié en que la economía insular ha dado pasos hacia una de sus grandes metas históricas: la de la diversificación, o lo que es lo mismo: la incorporación de nuevos sectores y actividades con el suficiente peso específico en el PIB como para servir de muleta del turismo -que no para sustituirlo ni reducirlo- cuando lleguen épocas de vacas flacas al negocio de los viajes. «La economía canaria ha cumplido su principal propósito, que no es otro que diversificarse», enfatizó Manuel Domínguez. ¿Ejemplos? Pues los mencionados sectores del audiovisual y los videojuegos, el cada vez mayor número de películas y series que se ruedan aquí -con la proliferación de negocios digamos adyacentes: maquillaje, suministro de maquinaria...- o la misma reparación naval, por ejemplo.

En cualquier caso, el titular del área de Economía del Gobierno autonómico ahondó en que más allá de los vaivenes del PIB, más inevitables si cabe en una región con tanta dependencia del exterior como la isleña, la clave de bóveda del futuro de la economía es la salvaguarda del Régimen Económico y Fiscal (REF). «Es nuestra principal ventaja competitiva», remarcó.