Magneti Marelli anuncia 52 despidos y el cierre de su fábrica en Barcelona

El fabricante de componentes para la automoción Magneti Marelli ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a sus 52 trabajadores de la fábrica que tiene en Santpedor. Fuentes de CCOO explican a este medio que la reestructuración comunicada a la plantilla este pasado lunes pretende clausurar la factoría y desde la central reclaman la íntegra recolocación de los empleados en los dos otros centros que tiene la compañía en Barberà del Vallès y Llinars.

Magneti Marelli está inmerso en una reestructuración global y el centro de Santpedor (Bages) será uno de los damnificados. La multinacional ha decidido clausurar la factoría en la que sus empleados producen tubos de escape, un componente que quedará obsoleto en unos años si se consuma la transición al vehículo eléctrico. Según explican desde CCOO, la dirección les ha justificado el expediente por causas productivas, ya que detectan una progresiva y continuada disminución de las ventas de este tipo de componentes.

La multinacional ha comunicado a los empleados su intención de ejecutar un ere, si bien por el momento todavía no lo ha registrado ante la autoridad laboral, según confirman fuentes consultadas del Departament de Treball. Una vez lo hagan se abrirá un periodo de consultas de 30 días y durante el mismo la dirección y los representantes sindicales deberán alcanzar o no un acuerdo.

Un total de 6.310 empleados han perdido su puesto en Catalunya a través de eres en lo que va de año, según datos recopilados por el Departament de Treball referentes a los meses de entre enero y septiembre. Son un 58,7% más que en el mismo periodo del año pasado. A la espera de cómo evolucione la segunda mitad del año, el actual ya apunta a ser uno de los de mayor volumen de despidos colectivos de la última década.