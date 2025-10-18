Xavier Marcet, consultor en estrategia, innovación y transformación: "Las redes sociales alteran la relación entre talento y política"

Xavier Marcet (Terrassa, 1961) lidera la consultoría boutique Lead To Change, es profesor de la Barcelona School of Management, presidente fundador de la Barcelona Drucker Society y lidera el movimiento en pro de un ‘management’ humanista, entre otras muchas actividades.

¿Es posible convencer a alguien cuya empresa va bien de que debe cambiar el paso porque va hacia una vía muerta?

Ese es el corazón del management y el verdadero efecto que debe producir un liderazgo.

¿Qué es liderar entonces?

Influir en situaciones que no son evidentes. Yhay que aceptar que no siempre se logra que una organización que ha gozado de mucho éxito repita el resultado en un nuevo contexto. Kodak no lo consiguió y tenía el 80% del mercado. Hay personas con la capacidad de poner el futuro en la agenda del presente, de pensar más allá mientras el resto se ocupa del día a día, de vender más.

¿Cómo se pone el futuro en la agenda del presente?

Cambiando la agenda. Me hablaba de las resistencias al inicio, pues hay que convencer, liderar para que las agendas tengan otro sentido. IBM es el ejemplo de una compañía que consiguió cambiar porque veía que iba a esa vía muerta de la que hablaba, pero no todos han sido capaces de hacerlo. No es fácil; es más, en general diría que conseguir que un negocio exitoso se desplume de ese pasado brillante para reinventarse es lo más difícil.

Conseguirlo es el objetivo, ¿pero hay un camino único?

Hay dos maneras: con mucha fanfarria y mucho PowerPoint, o con menos ruido, sembrando y sirviéndose del ejemplo.

Por cómo los describe, deduzco que es más partidario de la segunda fórmula.

El cambio no necesita decibelios, sino autenticidad.

Me voy a traer su discurso al mundo editorial. No hace tantos años comprar el periódico era habitual y ahora todas las empresas tienen claro que el presente y el futuro están en Internet. Sin embargo, los modelos de éxito son contados tras 20 años. Es decir, el camino está claro, pero cómo llegar a la meta no tanto.

Es de los ejemplos que evidencian que cambiar antes de tiempo no siempre es una gran idea. Los periódicos rápidamente volcaron todo en internet, pero no contaban con que Google les esnifaría todo el negocio. Les pasó un poco a los hoteles lo mismo con Booking. Ahora vendrá la inteligencia artificial y todo esto se multiplicará.

¿Por qué?

Porque apretaremos cualquier botón y tendremos todo tipo de información. Y en esta situación debemos preguntarnos si alguien puede utilizar una información generada con un coste sin pagar los royalties que corresponden. Ese es el gran debate que la prensa tiene abierto desde siempre con Google y que ahora tendrá con todas las grandes empresas de inteligencia artificial. Más allá de eso, las empresas editoriales tienen que ser capaces de aportar un tipo de valor por el que la gente esté dispuesta a pagar. Básicamente se trata de contribuir a distinguir entre humo y autenticidad, y los usuarios deberemos pagar por la autenticidad, que hará la diferencia y tendrá un valor.

¿Habla de invertir?

De invertir y de seleccionar a las personas. Seleccionar a las buenas personas es inversión, como también lo es evitar que los periodistas o cualquier otro profesional que se dedica a los contenidos se conviertan en los nuevos proletarios. Hay que pensar con respeto y permitir que vivan dignamente quienes se afanan por generar una autenticidad que equilibre la democracia.

Habla de casi el último eslabón de la cadena. ¿Dónde quedan, y más en los últimos tiempos, las líneas editoriales? O mejor, ¿dónde queda la ausencia de límites para mantener una línea editorial por encima de todo?

Es que como dice, sobre todo en los últimos tiempos, hay muchos medios de comunicación que no juegan la carta de la autenticidad.

Volvamos al momento en que la empresa decide que tiene que cambiar el paso para pervivir. ¿Cómo se comprueba que el camino elegido es el correcto, que lo implementado funciona?

Se sabe porque cuando el cambio es real, la gente tiene agendas distintas de las anteriores, se relaciona con personas distintas y utiliza herramientas distintas. Es positivo cuando todo eso ayuda a crear más valor para los clientes, para los trabajadores y para la empresa. Y lo más importante, también para los estudiantes.

¿Qué rol desempeñan los cargos intermedios en este proceso?

Están en medio del sándwich, son una pieza fundamental y se necesitan con más alma de directivo que de coordinador técnico.

Tener alma de directivo. ¿Qué significa eso?

Ser capaz de pensar más allá de su estrecho perímetro de responsabilidad, de manera integral. Son básicos para transmitir la cultura, la forma de hacer de la empresa. Si los mandos intermedios viven esa cultura, esta llega a todas partes, y si no se la creen, se deshace. La cultura es muy importante, es lo que hace la gente cuando nadie les está viendo. Y le añado otra cuestión sobre los mandos intermedios: reciben la tensión desde arriba y de abajo. Los buenos son capaces de hacer la síntesis que permite que las cosas sucedan y, además, con solvencia. Para ser mando intermedio tienes que querer complicarte un poco la vida con el fin de que mejore la de los demás.

Inflación, problemas para acceder a una vivienda. ¿Hasta qué punto puede aliviar esto la empresa vía salarios y qué riesgos asume si no participa de ello?

Siempre que tienes que tomar una decisión has de balancear cuatro factores. El primero, los clientes, no puedes poner el precio que te dé la gana porque no estás solo en el mercado y la competencia estará atenta; sí debes diferenciarte para que la clientela esté dispuesta a pagarte un poco más. El segundo es el margen empresarial, o lo tienes o no vas a durar mucho tiempo; y no se trata solo del beneficio para el empresario, también de preservar la capacidad de reinversión. El tercero son los trabajadores, que deben percibir un salario digno; y el cuarto es la sociedad, si no va bien, a la empresa no le irá bien. Tomar una decisión es complicado porque significa equilibrar todas estas cosas. Si das un muy buen servicio a los clientes, pagas un salario muy alto y te quedas sin margen, la empresa tendrá presente, pero no futuro; si das todo a los clientes, tu margen es elevado y no mantienes a los trabajadores en condiciones de dignidad, la rotación y el absentismo serán altos, con lo que el servicio que se presta se irá deteriorando poco a poco.

¿Posible hasta un punto limitado entonces?

Esos cuatro factores definen el centro de las decisiones empresariales, y el salario debe contribuir al equilibrio, no es absolutamente flexible. A la sociedad le interesan empresas en las que trabaje mucha gente, con los mejores salarios para que paguen muchos impuestos, porque hay que equilibrar. Me planteaba la situación en relación con el problema de la vivienda, que es en este caso la evidencia de que falla la sociedad.

Incide en la dupla talento-excusas al definir la actitud de un miembro de la empresa. ¿En qué medida la carga de trabajo hace permeable la frontera entre una y otra postura?

Es evidente que influye, no le voy a decir que no, pero, en general, el aumento de las excusas, la sensación de estrés, aparece en contextos en los que la gente no encuentra sentido a lo que hace o no aprende nada. La gente tiene que cobrar unos salarios que les permitan vivir dignamente y estar en entornos donde puedan crecer.

¿Escalar puestos?

No, no. Puede ser eso, pero básicamente lo que significa es que sus agendas tengan sentido y que ellos hagan esfuerzos por aprender. Todo esto que le explico debe entenderse en sentido general, porque hay trabajadores, empresarios y mandos intermedios de todo tipo.

Asistimos a un presente de abundancia de liderazgos políticos heterodoxos. ¿Por qué?

Desde que tenemos redes sociales, la relación entre talento y política se ve descompensada. Antes de dedicarte a la política hoy tienes que asumir que te van a destruir. No hay ningún líder europeo que tenga en estos momentos una situación de estabilidad al respecto de esto. Los últimos grandes líderes que podemos recordar, como François Mitterrand o Helmut Kohl, que nos facilitaron el acceso a la Unión Europea, son de antes de las redes, claro; los de ahora son bien raros. Cuando el peaje para dedicarse a la política es tan alto, quienes tienen talento eligen cualquiera de las otras 1.000 alternativas que tienen. Y en esto no hay derechas ni izquierdas.

No parece que eso vaya a parar. ¿Hacia dónde vamos entonces?

Los que se dedican a esto necesitan un respeto, porque si no, la barrera para que gente de talento, gente buena, honesta, se dedique a la política estará cada vez más alta. Las cosas son como vemos, así que nos toca agradecer a quienes deciden dar el paso y, como sociólogo, hacer una reflexión, porque no puede ser que alguien quede destrozado porque a cualquiera se le ocurra decir cualquier barbaridad, calumniar de cualquier manera. Lo vamos a pagar muy caro, necesitamos encontrar un punto de equilibrio. El mundo digital nos ha cambiado mucho y aún no hemos sabido construir gobernanzas adecuadas a la nueva situación, al impacto digital. Y encima ahora ya tenemos la inteligencia artificial.

Que utilizada para crear situaciones inexistentes que puedan dañar a otros parece ideal.

Totalmente. Y aquí es donde vuelvo a lo de antes, a la necesidad de medios de comunicación que sean muy auténticos. Si lo son, tenemos que acostumbrarnos a pagar y lo haremos a gusto.

¿En qué medida la inteligencia artificial erosionará nuestras capacidades?

La gran paradoja es que al utilizar el concepto de inteligencia artificial parece que necesitemos menos inteligencia humana, y es todo lo contrario. Seremos más o menos útiles cuanta más capacidad de pensar tengamos. Pensar es la nueva gran supercapacidad, la nueva gran supercompetencia. Si tú eres capaz de pensar, tienes la puerta abierta para poner la tecnología a tu favor, de ir más allá y ofrecer más a los clientes.

¿Qué se necesita para alcanzar ese punto en el que se supera el nivel de los demás?

Mucha capacidad de aprender, que nada tiene que ver con la formación; mucha capacidad a la hora de concentrarse, que no abundan las personas que son capaces de llegar a los dos minutos sin mirar el móvil y sin profundidad no podemos lograr grandes objetivos, y, por último, la capacidad de hacer grandes síntesis.

¿Hay talento en la migración?

En el ámbito macroeconómico, no hay ninguna duda de que se necesitan trabajadores jóvenes que permitan la sostenibilidad del sistema clásico de pensiones. Hablamos del presente, porque los niños que no han nacido no nacerán. La cuestión es ser capaces de integrar de manera positiva a esas personas en el sistema productivo. No digo que sea fácil, pero tenemos que hacer muchos más esfuerzos, porque entre quienes vienen hay el mismo porcentaje de talento que el que existe en cualquier sociedad.

¿Y en el micro?

El ámbito micro es el del proceso de integración de las personas en entornos que son socialmente complejos. Ahí está el caldo de cultivo del populismo. Los que no quieran ver estas dificultades se equivocan y los que piensan que no necesitamos inmigrantes, que todos se vuelvan, no entienden la parte macro. Se echa en falta también un punto de equilibrio.