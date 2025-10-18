El mercado ligado a las mascotas 'saca a pasear' la economía de Canarias

La industria canaria de sanidad y nutrición animal facturó 32,89 millones de euros el pasado año, pero si se añaden todas las actividades tangenciales: tiendas de mascotas, peluquerías caninas o los hoteles caninos, la facturación supera ya los cien millones de euros (ya en 2019 se rozaron los 90 millones). En un contexto nacional de continuo auge de ‘peludos’ en casa, el ingreso global alcanzó los 2.276 millones de euros, un 8,54% más con respecto al año anterior. La oferta de compañía a un precio más económico y sin la enorme responsabilidad que acarrea tener un hijo, son algunas de las principales cuestiones por las que la mitad de los españoles conviven con una mascota. Ocho de cada diez dueños los considera parte de la familia hasta el punto en el que el 74% los incluye en sus fotografías familiares y un 7% les llama hijos, según un estudio de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de compañía (Amvac). De hecho, «a veces nos dirigimos a los clientes como la mamá de Coco o la mami de Toby», explica Ingrid Santana, que trabaja en el centro de veterinaria Naila, en la capital grancanaria.

No extraña, por tanto, el aporte a la economía de estos compañeros de cuatro patas. El informe sectorial de 2025 de la Amvac determina que la sanidad animal movió 36.681 millones de euros en 2024, lo que supone el 2,3% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Por su parte los animales pequeños, es decir, los domésticos como perros o gatos representan el 0,38% del PIB con una facturación que supera los 6.000 millones de euros. El capital se mueve no solo por la venta de medicamentos (511 millones de euros), los gastos en veterinarias (2.853 millones de euros) y en alimentación (2.053 millones de euros), sino por la generación de empleo: más de 44.500 puestos de trabajo directos y 356.000 empleos indirectos.

Mercado al alza

En Canarias, los últimos datos confirman una actividad en claro crecimiento. Las Islas cuentan con más de 350 clínicas veterinarias, de las cuales más del 60% están ubicadas fuera de las capitales, lo que refleja una red consolidada para atender a las aproximadamente 738.000 mascotas registradas en el Archipiélago. De ellas, 581.222 son perros y 143.649 gatos, según cifras del Registro Canario de Identificación Animal, Zoocan.

Estas cifras contrastan con los 264.613 menores de 15 años que residen en las Islas: tres veces menos niños que mascotas. Lo que sugiere un cambio en las dinámicas familiares y en las preferencias de compañía, ya que en muchos hogares, las mascotas ocupan un lugar tan importante –o incluso más– que el de los hijos.

Pues bien, se trata de un hecho contrastado. La Amvacn incorpora en su informe anual una encuesta en la que más de la mitad de la población (54%) entre 18 y 34 años trata a su mascota como un hijo. El 43% del mismo grupo de edad pediría un crédito para costear tratamiento veterinario y un 35% antepone su mascota a sus necesidades. Isabel Suárez es dueña de su perro ‘Munchito’ desde hace cinco años. Sus gastos ascendían a los 100 euros al mes por visitas mensuales a causa de la dermatitis de su mascota. Ahora que ya está curado debe invertir en su medicación y en unos 20 euros al mes para su comida. Pero además del coste económico, Suárez advierte de la implicación emocional. «Solo pienso en él», explica. Así, su rutina diaria tiene que incluir los tres paseos diarios de Munchito y sus «mimitos» indispensables.

Un dependiente coloca sus productos en su tienda Pet Canarias, en la capital grancanaria / José Carlos Guerra

Los ‘peludos’, además, van en aumento. Según estimaciones de la Asociación de Fabricantes para Alimentos de Mascotas (Fediaf por sus siglas en inglés), en los últimos tres años el número de gatos como animales de compañía ha crecido en casi 20 millones. Con cerca de 130 millones de pequeños felinos en los hogares europeos, los gatos se consolidan como el animal de compañía predominante en Europa. Supera más de 20 millones a los perros (106 millones) y triplica a los pájaros.

Uno de los motivos por los que muchas personas apuestan por los gatos como mascota es sus facilidades de cuidado. No obstante, Ayoze Ortega, dueño de la tienda Pet Canarias en la capital grancanaria, explica que son más caros de mantener que los perros. «La gente con felinos suele visitar su tienda dos veces por semana, a diferencia de los dueños perrunos que se pasan por la tienda una vez al mes», señala. El motivo: la comida húmeda en lata para gatos viene en menor cantidad y es más cara que las grandes bolsas de pienso para perros.

Humanizar a las mascotas

Ayoze Ortega es un ejemplo de trabajador en negocios locales de las Islas que ha advertido del aumento de la demanda y la especialización de los productos. En su tienda destacan infinidad de productos alimentarios entre golosinas, helados y yogures que tienden a la «humanización de las mascotas». Lo cierto es que incluso las tiendas para bebés están comenzando a crear productos para perros. Por ejemplo los maxi cosi o carritos que fueron ideados para los más pequeños de la casa, ahora se están creando con la intención de ser usados por animales. «Puedes ver a dueños con sus carritos para perros en centros comerciales como el de Las Arenas», subraya Ingrid Santana, que trabaja en la veterinaria Naila en Las Palmas