Telefonía
Orange sufre una incidencia que provoca congestión sobre la red móvil
Los usuarios reportan fallos para recibir o hacer llamadas, además de la conexión de internet
EP
Madrid
El operador de telecomunicaciones Orange España sufre una incidencia que ha derivado en una "congestión" sobre la red móvil que impide a los clientes recibir o hacer llamadas, según ha confirmado a través de sus redes sociales en un comunicado.
"Estamos sufriendo una incidencia que está provocando congestión sobre la red móvil. Estamos trabajando para que el servicio vuelva a la normalidad cuanto antes", informó la compañía a través de su cuenta en 'X'.
Los usuarios de 'X' empezaron a reportar fallos en el uso de teléfono móvil para recibir o hacer llamadas, además de la conexión de internet, a partir de las 13 horas, según se recoge en el portal especializado DownDetector.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Susana vive atrapada en su casa de El Toscal desde hace cinco años
- Sustituir el monumento a Franco por una estatua de Batman: arranca la nueva edición de los Presupuestos Participativos de Santa Cruz de Tenerife
- No hay piscina para tanta gente: Santa Cruz abrirá un nuevo espacio deportivo de uso público ante la elevada demanda
- El mejor equipo del fútbol regional canario
- Santa Cruz de Tenerife interviene en siete puntos negros de la ciudad para mejorar la seguridad en cruces y paso de peatones
- Un Monte Rushmore nacionalista o un sustituto japonés para el Monumento a Franco: así son las nuevas propuestas vecinales para Santa Cruz
- El CB Canarias convierte la adversidad en un entrenamiento
- ¿Cuántos equipos ascendieron de Primera RFEF tras comenzar con un '19 de 21'?