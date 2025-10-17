Canarias desafía la corriente global con el auge en el sector de la animación

Santa Claus y Heidi nacieron en Tenerife –al menos sus versiones en 3D– nada de Laponia ni de los Alpes suizos: ambos personajes cobraron vida gracias a los estudios 3 Doubles Producciones, con sede en Tenerife, donde han desarrollado todo su trabajo desde su fundación en 2017. Uno de sus proyectos más destacados es SuperKlaus, un largometraje protagonizado por un Papá Noel alternativo con aspiraciones de superhéroe, que fue nominado a los Premios Goya 2025. Este título no solo marca un hito creativo, sino que también representa el auge de un sector que, en apenas nueve años, ha experimentado un crecimiento notable en Canarias: 24 empresas, 1.500 profesionales y una facturación de 40 millones de euros en el último ejercicio.

Hace nueve años apenas se podía hablar del desarrollo de producciones de dibujos animados en el Archipiélago. El foco estaba puesto en el turismo y cuando se pensaba en diversificar la economía hacia una industria como la audiovisual seguía primando el ofrecer servicios: «Realmente lo que se le daba era alojamiento a los artistas, a los técnicos, catering, alquiler de coches y furgonetas y se alquilaba parte del equipo técnico, poco más», explica el presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), Pablo Hernández.

No obstante, el impulso que ha tenido el Archipiélago ha sido notable. «Primero por el talento que existe en las Islas y luego por el incentivo fiscal», destaca Hernández. Y es que Canarias presenta un escenario de ventajas tributarias difícil de igualar en la industria audiovisual. Por un lado la ZEC permite establecer empresas con un tipo impositivo reducido del 4% en el Impuesto sobre Sociedades, frente al 25% general vigente en el resto del país. A esto se le suma la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC), que permite invertir en la propia producción y, a cambio, deducir entre el 45% y el 50%, frente al 30% a 25% que se aplica en el resto del territorio nacional. En la práctica permiten recuperar la mitad de la inversión realizada, un atractivo a escala mundial.

Especialista en animación trabaja en los estudios de 3 Doubles Producciones, en Tenerife. / La Provincia/ DLP

Así, solo en 2024 se realizaron 26 producciones de animación –seis largometrajes y 20 series– en Canarias. Un crecimiento que no pasa desapercibido para el presidente de la Zona Especial Canaria, quien destaca: «Es sorprendente, porque mientras la industria de la animación a nivel mundial está decreciendo, en Canarias no ha dejado de crecer desde 2017».

Actualmente, se celebran eventos internacionales como Animayo y los Premios Quirino, catalizadores del talento y la coproducción entre Europa y América Latina. El último gran encuentro de este alcance tuvo lugar en Italia, Turín. Allí se reunieron el pasado 12 de octubre y hasta ayer, 17 de octubre, 150 ponentes para hablar sobre animación, efectos visuales y tecnología y presentaron proyectos destacados y analizaron tendencias. En concreto acudieron cuatro empresas canarias: 22 Dogs Studio, Carousel Film Production Services Cisl, Flaming Frames y Platige Canaries, con la idea de cerrar futuros acuerdos y colaboraciones entre las principales empresas internacionales. Entre ellas se encontraban figuras importantes del sector como el director de fotografía Dan Laustsen, quien discutió la nueva película de Guillermo del Toro para Netflix, Frankenstein, y el supervisor de VFX David Vickery, que compartió los entresijos de la creación de las criaturas y los efectos de Jurassic World: Rebirth.

Las Islas trabajan en producciones para grandes de la industria como Netflix, Sony, Disney o Amazon

Pues bien, no es extraño que Canarias se relacione con figuras importantes de la creación de dibujos animados. Las compañías isleñas han pasado de hacer producciones pequeñas, a hacer mucho trabajo para grandes de la industria como Netflix, Sony, Disney o Amazon.

Falta de profesionales

El eslabón aún débil en Canarias es la falta de profesionales locales en el ámbito de la animación, un recurso humano que sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda del sector. En los inicios de esta industria, el 90% de los empleados eran de fuera, mientras que en la actualidad este porcentaje se ha reducido a entre el 40 y el 50%. Es decir, ahora casi la mitad de quienes trabajan son locales. En el caso de 3 Doubles Producciones, su porcentaje es del 20% peninsular, otro 20% canario y el resto (60%) extranjero. Sin embargo, «formar parte de manera directa de una empresa que está trabajando para Netflix o para Amazon cambia la actitud del alumnado radicalmente», subraya Hernández. Por lo tanto, son cada vez más quienes se apuntan a las formaciones y son cada vez más los centros que ofertan esta profesionalización, como el César Manrique en Tenerife o el Felo Monzón en Gran Canaria.

La demanda de personal también crece. En 3 Doubles Producciones comenzaron siendo 10 trabajadores y ahora son más de 200. «Hemos creado nuevos departamentos y hecho inversiones en hardware y software», destaca el fundador de la firma, que es además una de las más importantes de Europa, Darío Sánchez. Al mismo tiempo subraya: «Es un momento dulce para la industria de la animación».