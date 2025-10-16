El economista Gonzalo Bernardos revela la profesión en la que ganarás 6.000 euros al mes: "No hay mano de obra"

Cada vez más personas eligen su futuro profesional pensando en el salario. Por eso, a la hora de decidir qué estudiar, muchos se inclinan por aquellas carreras o formaciones que prometen los sueldos más altos. Tradicionalmente, se cree que las profesiones mejor pagadas pertenecen al ámbito sanitario o a la administración pública. Sin embargo, el profesor, catedrático y economista Gonzalo Bernardos ha revelado cuál es el trabajo con el que "ganarás entre 5.000 y 6.000 euros al mes", y cuya demanda no deja de crecer por la "falta de mano de obra cualificada".

Bernardos, conocido tertuliano en algunos de los programas de televisión más vistos, ha concedido una entrevista a Infobae en la que analiza la situación económica actual de España. El experto analizó temas clave que afectan directamente a la sociedad española, como la escasez de vivienda o los bajos salarios. Además, el profesor advirtió que en el mercado laboral existe un exceso de oferta en ciertas profesiones, mientras que en otras faltan personas dispuestas a formarse, una tendencia que podría provocar que algunos profesionales nunca se queden sin trabajo en el futuro y ganen mucho dinero al mes.

El salario mediano de España es muy bajo

Según datos de Instituto Nacional de Estadística, el salario medio bruto anual es de 28.049,94 euros, según datos oficiales de junio de 2023, lo que se traduce en unos 1.988 euros mensuales brutos. Sin embargo, hay un dato muy preocupante, porque el INE también revela que la mitad de los españoles gana 23.349 euros brutos al año o menos. Este dato indica el valor central de la distribución de salarios que divide a los trabajadores en dos grupos iguales: uno donde la mitad percibe un salario superior y el otro donde la mitad recibe un salario inferior.

Además 1 de cada 4 personas, el 25% de la población trabajadora, tiene un salario que oscila entre 14.000 y 20.000 euros anuales. La Seguridad Social calcula que entre 2.3 y 2.5 millones de empleados reciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que es de 16.576 euros brutos anuales o 1.184 euros mensuales tras la última revalorización.

"Falta gente que sepa trabajar con las manos"

Aunque pueda parecer sorprendente, hay un sector en el que falta mucha mano de obra, la construcción y los trabajos manuales. La crisis inmobiliaria no solo ha frenado la creación de nuevas viviendas, también arrastra una escasez de profesionales cualificados para los trabajos de este ámbito. Hoy en día apenas hay albañiles, yeseros, fontaneros, electricistas o carpinteros, ya que muchos jóvenes han preferido estudiar una carrera universitaria. Sin embargo, esta tendencia comienza a cambiar, porque cada vez más adolescentes eligen grados de Formación Profesional por la facilidad que ofrecen para incorporarse rápidamente al mercado laboral.

El economista Gonzalo Bernardos prevé que la crisis de la vivienda llegará a su fin en los próximos años, y que las empresas "necesitarán competir por captar albañiles, fontaneros, electricistas y yeseros cualificados". Esta situación será muy positiva para quienes trabajan en estos oficios, ya que "las empresas de construcción los van a poder pagar". Cuando el mercado se reactive y la construcción vuelva a crecer, Bernardos asegura que estos profesionales "van a vivir bastante mejor" y que "pronto veremos cobrar al yesero o al albañil entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra en construcción".

Con esta reflexión, el economista lanza un mensaje directo a los jóvenes que buscan su futuro, dejar atrás los prejuicios, porque aunque "en España seguimos asociando el trabajo manual con fracaso escolar", estos empleos serán los que mejor se paguen en un futuro cercano.