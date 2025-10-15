Canarias pide una subasta específica para la eólica marina

El viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega, instó ayer al Gobierno central a establecer una regulación específica para la celebración de una subasta propia de energía eólica marina en el Archipiélago. Según señaló, esta medida es fundamental para no seguir desaprovechando la ventana de oportunidad que representa esta fuente de energía renovable en el impulso a la descarbonización y el desarrollo industrial del Archipiélago.

«Es la mejor oportunidad de desarrollo industrial de las Islas Canarias, y específicamente es una necesidad de autoabastecimiento energético», declaró el viceconsejero que critica que la subasta nacional que permitiría avanzar en este ámbito siga sin convocarse. En este sentido apeló al Gobierno central a que «si encuentran dificultades para sacar la subasta nacional en su conjunto, al menos que salga la específica para Canarias. Estamos perdiendo oportunidad desde el año 2021».

Por su parte, la gerente del Clúster Marítimo de Canarias (CMC), Elba Bueno Cabrera, señaló que el sector privado «no ha parado de trabajar» para prepararse para este momento. «Toda la cadena de valor de la industria ha estado testando su capacidad. Desde las inversiones, hasta la formación específica de la mano de obra. Sí, la industria está preparada», dijo la dirigente empresarial.

El viceconsejero lamentó las informaciones que ya evidencian la fuga de capitales hacia otros proyectos y países. «Las empresas han manifestado de manera clara su intención de abandonar el desarrollo debido a que se ha superado el plazo previsto para materializar la inversión de capital», explicó Vega. Así advirtió de que el verdadero peligro se encuentra en que «estamos perdiendo la ventana de oportunidad que podría impulsar el crecimiento económico y la transición energética en Canaria».

Al mismo tiempo puntualizó el interés que existe por invertir en Canarias. Por lo tanto «la falta de información sobre el por qué no ha salido la subasta» está generando que aquellas empresas que estaban dispuestas abandonen el Archipiélago. «Y si se van, es muy difícil que retornen», advirtió.

Proyecto ECEAdvance

Las declaraciones se han producido durante la presentación de los resultados del Proyecto ECEAdvance de colaboración público-privada para el impulso de proyectos tractores de economía azul en las Islas en donde la energía eólica marina es la gran protagonista.

La iniciativa arrancó el 1 de noviembre de 2024, con una duración de nueve meses, y desde el inicio se estructuró en torno a tres objetivos. Por un lado, preparar la base técnica para el despliegue de energías renovables marinas; activar la atracción de inversión vinculadas a la industria del cable submarino; y en tercer lugar, articular la gobernanza y el posicionamiento nacional con un llamamiento a una Estrategia Española de Economía Azul común.

En el capítulo de las infraestructuras para renovables marinas, el estudio técnico desarrollado por Codexca fija una hoja de ruta por fases para que los puertos canarios jueguen funciones clave en la cadena de valor de la energía eólica marina, con foco en tecnología flotante, desde ensamblaje y almacenamiento hasta botadura, O&M y, llegado el caso, desmantelamiento. La Fase 1 (2025-2026) prioriza planificación y preparación: delimitar zonas portuarias, evaluar calados, accesos y capacidades portantes, compatibilizar flujos con otros usos y redactar proyectos básicos y trámites; la Fase 2 (2026-2028) ejecuta obras e inversiones técnicas, formación y apoyo al tejido empresarial; y la Fase 3 (2028-2035) pone en marcha y consolida la operativa, con indicadores y revisiones periódicas. El documento no se queda en diagnóstico, sino que también propone ejes estratégicos, infraestructuras y capacidades, movilización de inversión, dinamización económica y gobernanza multinivel, y compara con puertos europeos de referencia para derivar lecciones aplicables a Canarias.

En cuanto al cable submarino, se trata de un enfoque alineado con la agenda de la Unión Europea sobre seguridad y resiliencia de infraestructuras submarinas, específicamente, con el EU Action Plan on Cable Security, que sitúa los cables submarinos –elementos que transportan el 99 % del tráfico intercontinental de Internet– en el centro de la política europea. En este segundo capítulo se ha logrado posicionar a Canarias como una opción conocida, evaluada y creíble tras la participación en eventos y reuniones con la industria destacada en Alemania, Dinamarca, Holanda y Reino Unido, entre otros.

España Azul

Elba Bueno destacó que han logrado tener visibilidad en el sector del cable submarino, señalando que han trabajado con empresas europeas, norteamericanas, coreanas y japonesas. La gerente del Clúster Marítimo de Canarias subrayó que se trata de un sector en expansión en el que deben ser capaces de mostrar señales claras de posicionamiento. Además, señaló que se vislumbran oportunidades en la fabricación, reparación y mantenimiento, así como en la industria y logística del cable submarino, aprovechando la ubicación estratégica de Canarias en el Atlántico.

La tercera línea de trabajo dio lugar a «España en Azul», un manifiesto nacional que demanda el diseño de una Estrategia Española de Economía Azul. Este documento contó con la adhesión de los principales clústeres marítimos y portuarios del país –entre ellos los de Galicia, País Vasco, Cantabria, Cataluña y Baleares–, así como con el respaldo del Clúster Marítimo Español, que actuó como referente a nivel estatal.

El manifiesto reclama una estrategia estatal basada en colaboración público-privada, planificación compartida y ambición internacional, para consolidar este liderazgo y asegurar que España aproveche plenamente el potencial de sus mares y puertos.