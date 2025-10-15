El BOE publica 90 nuevas convocatorias de oposiciones con más de 1.400 plazas disponibles en toda España

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta primera semana de octubre 90 convocatorias de oposiciones correspondientes a distintas administraciones públicas de ámbito estatal, autonómico y local. En total, 1.404 nuevas plazas que se suman a las ofertadas en semanas anteriores dentro de la macro Oferta de Empleo Público (OEP) 2025, con la que el Gobierno pretende cubrir 36.588 puestos en distintas áreas de la Administración, una cifra récord en las convocatorias de turno libre.

Estas oposiciones permiten acceder a plazas de funcionariado, personal laboral fijo, temporal o interino, con requisitos académicos que van desde Educación Primaria hasta Bachillerato o Formación Profesional. Las solicitudes deben tramitarse a través de la Sede Electrónica de la administración convocante o el portal RedSara del Gobierno de España.

Centenares de plazas para funcionarios de prisiones

Funcionarios de prisiones y Guardia Civil frustran la fuga de dos internos desde el patio de aislamiento de Navalcarnero / E. D.

Una de las convocatorias más destacadas es la de 900 plazas para funcionarios de instituciones penitenciarias, publicadas en el BOE del 9 de octubre. Se trata de puestos del Grupo C1, de acceso libre, para los que únicamente se exige tener Bachillerato y superar dos exámenes.

El proceso pertenece a la OEP estatal y está destinado a reforzar el personal en centros penitenciarios de todo el país. Entre los requisitos figuran tener nacionalidad española, ser mayor de 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.

123 plazas para conductores del Parque Móvil del Estado

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Parque Móvil del Estado OA, ha convocado 123 plazas por turno libre para conductores de vehículos de transporte por carretera.

Se trata de puestos de personal laboral fijo con ámbito nacional. Para optar se necesita contar con el Título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, Formación Profesional de Grado Medio o Bachillerato.

Del total, 12 plazas están reservadas a militares de tropa y marinería o reservistas de especial disponibilidad. El plazo de inscripción finaliza el 4 de noviembre.

92 plazas para mantenimiento general

El Ministerio del Interior convoca también 92 plazas M1 de mantenimiento general, de las cuales 81 son de acceso libre y 11 reservadas a personas con discapacidad.

Los seleccionados se incorporarán como personal laboral fijo. Además, 29 plazas están destinadas específicamente a personal militar o reservistas. Las inscripciones deberán realizarse antes del 31 de octubre en la web del Ministerio.

Oposiciones para técnicos especialistas en cartografía

Cartografía de la DANA elaborada por el Institut Cartogràfic Valencià (ICV). / L-EMV

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto convocatoria para técnicos especialistas en reproducción cartográfica, con acceso libre y ámbito nacional.

En total se ofertan 7 plazas, reservando algunas a personas con discapacidad. Se requiere Bachillerato o título de Técnico, y el plazo permanecerá abierto hasta el 4 de noviembre.

Bolsas de empleo público y plazas interinas

Junto a las oposiciones, el BOE incluye nuevas bolsas de empleo público para funcionarios interinos y personal técnico en universidades y administraciones autonómicas. Algunas de las más destacadas son:

Universidad Jaume I (Castellón) : tecnólogos o gestores superiores, hasta el 24 de octubre .

: tecnólogos o gestores superiores, hasta el . Dirección General de la Función Pública : arquitectos, hasta el 23 de octubre .

: arquitectos, hasta el . Universidad de Burgos : técnicos especialistas de laboratorio, hasta el 24 de octubre .

: técnicos especialistas de laboratorio, hasta el . Islas Baleares : profesores expertos para Formación Profesional , hasta el 16 de octubre .

: profesores expertos para , hasta el . Comunidad de Madrid : veterinarios y técnicos superiores en salud pública, hasta el 17 de octubre .

: veterinarios y técnicos superiores en salud pública, hasta el . Comunidad Valenciana: técnicos de Archivos, Bibliotecas y Museos, hasta el 1 de noviembre.

Un momento favorable para opositar

Según fuentes del sector, el incremento de plazas demuestra el fuerte impulso del empleo público previsto para este año, con especial foco en la renovación generacional de la Administración. Expertos en formación recomiendan aprovechar este momento, ya que “la preparación constante y la planificación son claves para aprobar”, como recuerdan opositores que han logrado su plaza a la primera.