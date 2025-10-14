¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy martes?

Hoy martes 14 de octubre las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,100€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,100€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en Polígono Industrial El Mayorazgo en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE MENCEY ADJONA, S/N en el municipio de San Miguel de Abona a 0,959€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 0,975€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,100€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,100€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE MENCEY ADJONA, S/N en el municipio de San Miguel de Abona es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 0,969€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 0,975€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,167€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,245€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,343€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,349€ el litro.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,159€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,235€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,569€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,569€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,384€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,469€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy martes 14 de octubre, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,353€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,449€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a la gasolinera SAN SEBASTIAN, donde el litro está a 1,499€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la OCÉANO PLAYA SANTIAGO, que está a 1,499€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy martes 14 de octubre, está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN, donde está a 1,439€ el litro. La otra opción está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, a 1,439€ el litro en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,379€ el litro. La segunda mejor opción está en Vallehermoso, a 1,379€ el litro en ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 14 de octubre, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 0,975€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,980€ el litro.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,975€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación DISA EL MAYORAZGO que ofrece el gasoil a 0,995€ el litro en Gasóleo A en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,100€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación TGAS-TU TRÉBOL ofrece la segunda mejor opción, a 1,100€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,119€ el litro, en Avenida Calvo Sotelo en la estación de servicio SHELL LA LAGUNA. La estación OCÉANO TACO ofrece la segunda mejor opción, a 1,179€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20.

El diésel más barato está en OCÉANO TACO, a 1,065€ el litro, situada en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación DISA VISTABELLA que ofrece el gasoil a 1,085€ el litro en Gasóleo A en Calle la Milagrosa, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 14 de octubre, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,065€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio DISA LOS MAJUELOS de Avenida Los Majuelos, 26 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,079€ el litro.

