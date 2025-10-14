PLD Space cerrará antes de final de año una ronda financiación de 130 millones para impulsar Miura 5

PLD Space, la compañía ilicitana pionera en lanzadores espaciales reutilizables, está cerrando una ronda de financiación cercana a los 130 millones de euros que espera completar antes de que finalice 2025. La operación, que cuenta ya con un inversor líder comprometido, permitirá a la firma con sede en Elche (Alicante) reforzar su plan de crecimiento y acelerar el desarrollo de sus próximos proyectos estratégicos. "La ronda cuenta con fondos de inversión y la apuesta del sector público", ha concretado este martes su presidente ejecutivo Ezequiel Sánchez en un encuentro con prensa.

La empresa fundada en 2011 ya ha obtenido hasta el momento en torno a 170 millones de financiación y cuenta con una cartera de 980 millones de euros en pedidos precomerciales, es decir, de potenciales clientes que han manifestado su interés en cerrar un posible contrato en el futuro. PLD Space prevé, asimismo, alcanzar la rentabilidad financiera en 2027.

Con esta inyección de capital, PLD Space consolidará su hoja de ruta para poner en órbita el Miura 5, cuyo primer vuelo está previsto para el primer trimestre de 2026, con un segundo lanzamiento en el tercer trimestre. El cohete está llamado a convertirse en la pieza central de la compañía en su transición hacia operaciones comerciales regulares. La compañía construirá seis cohetes a lo largo del próximo año, escalando su producción hacia un objetivo de 30 lanzamientos anuales en 2030, la gran mayoría de carácter comercial y no vinculados al sector de la defensa.

Una nueva fábrica para ganar escala

El plan de expansión incluye además la construcción de una nueva fábrica en Elche de 60.000 metros cuadrados, cinco veces mayor que sus actuales instalaciones. Estará operativa en 2028 y permitirá multiplicar la capacidad de producción para dar respuesta a una demanda internacional creciente. La compañía todavía no ha desbloqueado las licencias urbanísticas de los terrenos donde se levantará la nueva planta industrial, pero adelanta que se encuentra en una fase "avanzada".

Actualmente, PLD Space cuenta con 400 empleados y unas instalaciones de 12.500 m² en Elche y 155.000 m² en Teruel, dedicadas a pruebas y ensayos. Entre 2024 y la primera mitad de 2025, la inversión total en la red de proveedores de Miura 5 superó los 50 millones de euros.

Vocación global desde España

La empresa, que en octubre de 2023 se convirtió en la primera privada europea en lanzar un cohete al espacio, opera con una clara vocación internacional: cuenta con espacio puertos en Omán y Kourou (Guayana Francesa), y prepara un tercer punto de lanzamiento en el sudeste asiático para 2027. Su objetivo es responder a una demanda estimada en 90.000 millones de euros a nivel global, con Europa concentrando el 65% del mercado.

Con casi 170 millones de financiación acumulada y el respaldo de 397 socios y proveedores, PLD Space se posiciona como un actor clave para recuperar la soberanía espacial europea y situar a España a la vanguardia de un sector estratégico.

Sánchez ha subrayado la necesidad de que Europa impulse la creación de grandes fondos de inversión propios que permitan financiar proyectos tecnológicos estratégicos en el continente y evitar que los beneficios terminen en manos de inversores de otras regiones, como ocurre con frecuencia en Estados Unidos. “Estamos perdiendo una parte importante del valor generado. Si tuviera que pedir algo al regulador, sería la creación de instrumentos financieros sólidos que permitan escalar tecnologías. Hemos invertido poco en muchos proyectos; ahora necesitamos invertir mucho en unos pocos”, señaló.

Sánchez también lamentó la escasa receptividad encontrada entre inversores europeos en la ronda de financiación que la compañía está a punto de cerrar. En contraste, destacó que han recibido un mayor interés desde otros mercados internacionales, que sí ven el potencial de la industria espacial española.