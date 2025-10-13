La facturación hotelera en Canarias crece seis veces más que las pernoctaciones

La industria turística sigue manteniendo datos positivos en Canarias, pero las tendencias no son las mismas. Los meses de verano registraron un incremento de los ingresos del 8,2% mientras que las pernoctaciones crecieron a un ritmo mucho más lento de tan solo un 1,5%. El último informe que elabora la Asociación para la Excelencia Turística, Exceltur, explica que la mayor recaudación se debería al cobro de precios más caros y no al aumento en la llegada de turistas. Y no es novedad, ya que las patronales hoteleras ya advertían de la estabilización del sector en Canarias. Tras años de cifras récord comienza un periodo de normalización en el que los datos de llegadas presentarán variaciones más moderadas.

La tendencia hacia la transformación del sector turístico lleva años cociéndose en las Islas. Lo confirma el Instituto Canario de Estadística (Istac) con datos en los que muestra cómo las camas en los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas se han reducido de forma sensible para, en cambio, crecer las de aquellos alojamientos de categorías superiores: 4, 5 estrellas y 5 estrellas lujo. El cambio responde a una crítica de la sociedad canaria que demanda una industria más sostenible: menos llegadas de turistas y mayor calidad de los servicios que se ofrecen para el incremento de la recaudación.

Esto no quiere decir que la caída de viajeros sea notable –de hecho los datos no han parado de subir– solo que esta vez apuntan a un equilibrio y datos más moderados. Pues bien, en agosto llegaron al Archipiélago 1,23 millones de turistas internacionales, un 6% más que en el mismo periodo de 2024. En el acumulado del año, Canarias ocupó la tercera posición en volumen de llegadas pero lideró el crecimiento en gasto turístico. Aquellos viajeros de fuera de España dejaron en las Islas 2.230 millones de euros, lo que supuso un incremento del 14% respecto al mismo mes del año anterior.

Por Islas, los últimos datos de Exceltur anotan que Gran Canaria presentó el mayor aumento de ingresos en los meses de verano con un 13,2%, le sigue Fuerteventura (8,6%) y Tenerife con un incremento del 2,8%. En estos tres destinos mejoran, no solo los ingresos, sino también la demanda. Mientras, Lanzarote también ve mejoras en los ingresos (10,5%), pero es la única Isla que figura en el informe con una reducción en la demanda del 4,1%.

Nómadas digitales

A nivel nacional los cambios son más evidentes y se identifican distintos comportamientos según el tipo de hospedaje. Los hoteles y apartamentos turísticos fueron el establecimiento más elegido por los visitantes, acumulando el 78% de las pernoctaciones en 2024, según el Instituto Canario de Estadística (Istac). En concreto en los hoteles, el número de turistas creció un 1,4% pero el gasto total lo hizo mucho más (6,9%), lo que advierte que los visitantes están gastando más por persona en este tipo de alojamientos.

Donde más creció la demanda de extranjeros fue en las viviendas de alquiler. Lo hizo con casi el doble de personas (3,6%). El informe alude a la entrada en vigor del reglamento de Ventanilla Única Digital de Arriendamientos. Una plataforma creada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para facilitar y centralizar el registro obligatorio de todos los alojamientos turísticos de corta duración en España. La medida debería suponer una reducción en la oferta que, sin embargo, no ha afectado significativamente al número de usuarios.

Por su parte, el uso de segundas residencias o casas propias también ha sufrido un crecimiento en el número de personas que pernoctan en estas instalaciones. De hecho, el mayor de todos con un 4,5% seguido, al mismo tiempo, del mayor aumento del gasto del 9,6%. Eso sí, las estancias fueron más cortas ya que el aumento en las noches fue solo del 0,6%.

Este último caso podría estar reflejando el desarrollo del mercado de nómadas digitales, surgido por las oportunidades digitales de trabajo que se consolidaron tras la pandemia.