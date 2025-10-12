Bono Alquiler Joven Canarias: requisitos, cuantía y cómo solicitar la ayuda

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha abierto el plazo para solicitar las nuevas ayudas del Bono Alquiler Joven, disponible desde el 29 de septiembre hasta el 17 de octubre. El objetivo es facilitar la emancipación de los jóvenes y ayudarles a cubrir el pago del alquiler de su vivienda habitual.

Esta ayuda consiste en 250 euros al mes durante un máximo de dos años para el pago del alquiler de una vivienda o habitación. El bono puede reclamarse para alquileres activos desde el 1 de enero de 2024.

La convocatoria está gestionada por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y cuenta con un presupuesto de 10,6 millones de euros aportados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. A esta cifra se suman 1,4 millones del Cabildo de Lanzarote, destinados a ampliar la cobertura en la isla.

¿A quién va dirigido?

Tener entre 18 y 35 años en el momento de la solicitud.

en el momento de la solicitud. Contar con nacionalidad española , o ser ciudadano de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. En el caso de las personas extranjeras no comunitarias, deberán encontrarse en situación de estancia o residencia regular en España.

, o ser En el caso de las personas extranjeras no comunitarias, deberán encontrarse en situación de estancia o residencia regular en España. Ser titular, o estar en condiciones de formalizar un contrato de alquiler en Canarias , de acuerdo con los términos de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos. Para alquileres de habitación, no es necesario que el contrato se formalice bajo esta ley.

, de acuerdo con los términos de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos. Para alquileres de habitación, no es necesario que el contrato se formalice bajo esta ley. Tener ingresos regulares y que la suma de las rentas de los convivientes sea inferior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En el caso de alquiler de habitaciones, solo se tendrán en cuenta los ingresos de la persona solicitante.

Requisitos de la vivienda

El Bono Alquiler Joven en Canarias establece límites en el precio según el municipio. Se han definido tres ámbitos:

Ámbito A : hasta 900 euros al mes para vivienda y 450 euros para habitación . Incluye municipios turísticos y con mayor presión de precios. En la provincia de Las Palmas: Mogán; Las Palmas de Gran Canaria; San Bartolomé de Tirajana; Santa Brígida; Teguise; Tías y Yaiza. En la de Santa Cruz de Tenerife: Adeje; Arico; Arona; Candelaria; Puerto de la Cruz; El Rosario; San Miguel de Abona; Santa Cruz de Tenerife y Santiago del Teide.

: hasta al mes para y para . Incluye municipios turísticos y con mayor presión de precios. En la provincia de Las Palmas: Mogán; Las Palmas de Gran Canaria; San Bartolomé de Tirajana; Santa Brígida; Teguise; Tías y Yaiza. En la de Santa Cruz de Tenerife: Adeje; Arico; Arona; Candelaria; Puerto de la Cruz; El Rosario; San Miguel de Abona; Santa Cruz de Tenerife y Santiago del Teide. Ámbito B: el máximo es de 750 euros para vivienda y 375 euros para habitación . Aquí se encuentran en la provincia oriental: Agüimes; Arrecife; Arucas; Haría; La Oliva; Pájara; San Bartolomé; Telde y Tinajo. En la occidental, Breña Baja; Granadilla de Abona; Guía de Isora; Güímar; La Orotava; San Cristóbal de La Laguna; Santa Cruz de La Palma; El Sauzal; Tacoronte; Tazacorte; Valle Gran Rey y Vallehermoso.

el máximo es de para y euros para . Aquí se encuentran en la provincia oriental: Agüimes; Arrecife; Arucas; Haría; La Oliva; Pájara; San Bartolomé; Telde y Tinajo. En la occidental, Breña Baja; Granadilla de Abona; Guía de Isora; Güímar; La Orotava; San Cristóbal de La Laguna; Santa Cruz de La Palma; El Sauzal; Tacoronte; Tazacorte; Valle Gran Rey y Vallehermoso. Ámbito C: en el resto de municipios de Canarias, el tope será de 600 euros para vivienda y 300 euros para habitación.

Las ayudas se abonarán de manera semestral y podrán solicitarse también con carácter retroactivo, siempre que se hayan presentado los recibos de alquiler correspondientes.

Convenio Lanzarote

En el caso de Lanzarote, tras el convenio firmado por el ICAVI y el Cabildo insular, se ha incorporado una aportación de 1,4 millones de euros para ampliar la cobertura del Bono Alquiler Joven y garantizar que pueda llegar al mayor número de lanzaroteños posible.

La aportación del Cabildo se integrará en la gestión ordinaria que realiza el Instituto Canario de la Vivienda, lo que permitirá agilizar la tramitación, evitar duplicidades administrativas y asegurar una gestión coordinada y transparente de los fondos públicos.