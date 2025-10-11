La moda en Canarias: de la artesanía local a la pasarela internacional

El mar y sus especies marinas, las pintaderas de una herencia bereber, monumentos naturales o edificados como el faro de Teno, en Tenerife. La inspiración para la moda en el Archipiélago parte de cada rincón y tiene especial sensibilidad por la naturaleza. Son muchas las pequeñas marcas que toman como referencia los colores volcánicos o los verdes de la laurisilva como inspiración para crear sus diseños.

A ello se le suma la apuesta por diversificar la economía de las Islas, así como el potencial de su artesanía. Una realidad que ha llevado a las administraciones públicas como el Gobierno regional –a través de la Sociedad Canaria de Fomento Económico, Proexca– a trabajar para posicionar al Archipiélago como un referente emergente en la industria de la moda. GalloBuey es una de estas empresas canarias con proyección exterior. Su director y fundador, Francisco Luque, reconoce que en las Islas, «hay mucho nivel profesional y hay posibilidad de desfilar por pasarelas internacionales».

GalloBuey es una firma tinerfeña con sede en Puerto de la Cruz, pero sus obras de arte viajan hasta Alemania, Italia, otras zonas de la Isla y, para el futuro, están estudiando llegar hasta Nueva York. La moda parece no entender de fronteras, pues no sería raro ver a un alemán con accesorios que dibujan figuras tan emblemáticas en las Islas como el ídolo de Tara o las argollas canarias. La empresa ha sabido combinar la tradición con la modernidad más puntera y elabora sus piezas gracias a la impresión 3D con materiales como el millo o la remolacha. A través de los ojos de diseñadores, proveedores y distribuidores locales, GalloBuey ha logrado crear un negocio de moda sostenible que da sus primeros pasos alrededor del globo.

Pasarela de la colección de ropa de la marca canaria GalloBuey / La Provincia/ DLP

La juventud de las Islas también comienza a hacerse paso entre el sector de la moda. Stephanie Salomón es una de los cuatro integrantes de Laja Studio, un pequeño negocio que abrió las puertas en mayo en San Cristóbal de La Laguna y que se ha «sumado a la ola en la que la canariedad está de moda». Sus productos adoptan nombres canarios como escaldón o guachinche como «muestra de apoyo por lo nuestro», subraya.

Así, Laja Studio forma parte de uno de los muchos negocios que han surgido bajo un perfil joven y con una potente alusión a la tradición de Canarias. Entre sus últimos lanzamientos destacan los pendientes Barraquito: «Nos inspiraron sus ingredientes llenos de color, hechos a mano y con mucho amor, como los barraquitos de Manolo», explica. De este modo sus vídeos publicitarios se acercan a los bares de toda la vida para inspirar los accesorios y prendas de vestir que elaboran.

El talento creativo canario en el sector de la moda nace desde la raíz pero, en algunos casos, ha viajado incluso hasta Milán, una de las capitales de la moda.

Canarias en Milán

La ciudad italiana es uno de los epicentros internacionales del diseño así como sede de uno de los eventos más importantes del calendario fashionista mundial: la Semana de la Moda de Milán. El Archipiélago se trasladó hasta allí con una representación de la marca Canarias Islas de Moda a través de la colección del gomero Diego Barroso, de Filst, con su colección «Naturaleza Vestida». El proyecto de Barroso fusiona el talento, la creatividad y el diseño y representa la esencia de Canarias a través de la moda. Cada uno de los cuatro looks que creó –Oceánico, Tropical, Volcánico y Desértico– reflejaba el contraste de la naturaleza canaria entre la fuerza y los tonos oscuros y ardientes de las erupciones volcánicas y la serenidad y los colores vibrantes y turquesas de las costas.

Accesorio de la tienda Laja Studio, en la ciudad de La Laguna. / La Provincia/ DLP

La exposición, ubicada en un showroom céntrico durante la Milan Design Week, permitió al público conocer los diseños de Barroso, quien además compartió detalles sobre el proceso creativo y el ecosistema en desarrollo para la industria textil canaria. Esta iniciativa supuso una oportunidad para posicionar internacionalmente la moda del Archipiélago bajo una marca unificada como es Canarias Islas de Moda, impulsando la calidad y certificación de los productos conforme a estándares europeos.

2,8% del PIB

A nivel nacional, el sector de la moda representa un 2,8% del PIB español, superando incluso al sector primario, lo que refleja su peso significativo en la generación de riqueza y empleo en el país. En este contexto, es relevante la participación de las Islas en la Península. Destacan eventos clave como las ferias Momad y Bisutex, celebradas en Madrid, donde participaron seis marcas de Tenerife Moda –la plataforma impulsada por el Cabildo de Tenerife para fortalecer la industria textil y de moda en la Isla–.

Asimismo, siete diseñadores canarios formaron parte de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof) en Sevilla, uno de los encuentros más relevantes del panorama nacional. Su participación fue posible gracias al respaldo de Proexca y de los cabildos insulares con programas de apoyo a la moda, como los de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Palma.

Otra cita a destacar fue la Barcelona Bridal Fashion Week 2025, en donde participaron por primera vez seis diseñadores canarios que destacaron en la pasarela internacional de moda nupcial, conformada en un 82% por compañías extranjeras de países como Italia, Alemania, Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Ucrania, Polonia y Turquía. Por su parte, los diseñadores Ogadenia Couture, Pedro Palmas, Amarca, By Loleiro, Oswaldo Machín y la firma Marco & María presentaron sus colecciones, enmarcadas dentro del concepto Slow Fashion Canarias, promoviendo la moda sostenible y artesanal del Archipiélago.

Sostenibilidad

Precisamente un punto fuerte de la moda de las Islas es su apuesta por la sostenibilidad. Aquí es donde aparece el concepto de Slow Fashion Canarias. Una identidad en la que trasciende la estética y aparece un compromiso por respetar los ritmos de la naturaleza. Cada prenda es una declaración: hecha con responsabilidad, pensada para durar y conectada con las raíces culturales de las Islas. La empresa GalloBuey es un ejemplo de esta filosofía y se mantiene a la vanguardia en cuanto a sostenibilidad e innovación, especialmente con la integración de la impresión 3D en sus productos.

La apuesta por los materiales biodegradables y los tejidos sostenibles han desembocado en la certificación europea en sostenibilidad. En total, 11 marcas canarias han obtenido esta certificación y se prevé que el número siga creciendo en un contexto en el que Proexca sigue apostando por impulsar la industria del arte de vestir.