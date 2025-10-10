Canarias ya solo tiene 500 empresas menos que antes de la pandemia

La economía española va bien y la canaria, a lomos de una actividad turística que no decae, mejor. Esa ola positiva se refleja mes tras mes en estadísticas como las que revelan la buena salud de la que goza el mercado laboral. Además, la persistencia del avance abre las puertas a nuevas oportunidades de negocio. En agosto se crearon en las Islas un 8,5% más de empresas que en el mismo período del año pasado. El dato supera en más de cinco puntos la media estatal.

Solo País Vasco (24,1%), La Rioja (22,2%), Andalucía (18,1%) y Aragón (16,2%) mejoraron el registro de la Comunidad Autónoma, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dinamismo se traduce en un crecimiento continuo del número de empresas activas en Canarias. En la Seguridad Social están inscritas 60.821, que son solamente 508 menos de las que existían antes de la pandemia.

Las restricciones económicas que tuvieron que adoptarse para doblegar la rápida propagación del coronavirus supusieron un golpe mortal para numerosas empresas. El pequeño tamaño empresarial que presentan la mayoría de las que integran el panorama productivo canario se traduce en un músculo financiero también ínfimo cuando no inexistente; cero ingresos en tres meses es un problema insuperable para muchas de ellas.

Más oportunidades

Traspasado ese muro, la actividad turística ha deparado crecimientos de la economía canaria superiores a los registrados en el conjunto del país. Es una constante de los últimos años. Los incrementos en las llegadas de visitantes generan nuevas necesidades o, lo que es lo mismo, ensanchan el espacio para la aparición de nuevas mercantiles de servicios.

El «mayor dinamismo en la economía» fue también el argumento enunciado por el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, para explicar el crecimiento que experimenta el tejido productivo. En su opinión, las Islas se posicionan como «un lugar atractivo para el emprendimiento», informó Efe. El también consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos añadió que el aumento del ritmo de creación de empresas es aún mayor, tres décimas más (8,8%) si se toma el periodo enero-agosto y se compara con el mismo de 2024.

Domínguez, que también es presidente del PP canario, sumó otros factores distintos del turismo a la explicación de la buena salud que muestra el tejido empresarial. «La combinación de ventajas fiscales, un entorno estratégico y las políticas de apoyo a emprendedores están facilitando un ecosistema favorable», expuso. «Eso propició que cada día del mes de agosto abrieran sus puertas en las Islas cerca de diez», detalló.

Además, una nota emitida por su departamento hizo especial hincapié en el aumento de tamaño que están experimentando los negocios. Este es uno de los grandes objetivos que se ha marcado el Gobierno de Canarias, por la mayor resistencia que provee para tiempos difíciles y también porque amplía la capacidad de maniobra de cara a llevar a buen puerto iniciativas de ampliación de los mercados como es la internacionalización empresarial.

Más aún en el momento presente, cuando ante las Islas se abre la oportunidad de jugar un papel protagonista en el nuevo orden comercial propiciado por los aranceles de Trump. La competitividad de las empresas latinoamericanas pasa por estrechar lazos mutuamente y el Archipiélago, por sus incentivos fiscales y su situación geográfica, está llamado a jugar un papel protagonista.

A septiembre de 2025 hay 740.244 trabajadores en las 60.821 empresas canarias activas, lo que supone 26.204 empleados más que en 2024 y 51.997 más con respecto a 2023, señaló el comunicado de Economía. El sector servicios lidera la contratación en las Islas, con 23.434 empleados más que en 2024. Además, el mayor índice de contratación se concentró en el último año en las pymes, al registrar 100 empleados más que en 2024.