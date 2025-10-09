La era dorada de la paquetería dispara a máximos el empleo en el transporte

Suena el timbre y un vecino baja para recoger el último best seller que devorará en sus ratos libres. Otra vecina recibirá en el mismo día varias prendas de ropa que ha comprado a algún gigante asiático del fast fashion, mientras otro residente en el mismo bloque espera que le lleguen a casa unos auriculares inalámbricos para sus entrenamientos matutinos. Y detrás de todos estos movimientos de paquetes hay trabajadores que se encargan de llevar hasta la misma puerta los artículos que cada día se compran a través de internet. Una era dorada para la paquetería que ha llevado el empleo en el sector del transporte y la logística hasta su máximo histórico en Canarias.

En el Archipiélago 53.277 personas se emplean de forma directa en esta actividad. La ocupación ha crecido un 6,5% solo en el último año y en septiembre fue el segundo sector en el que más creció el volumen de trabajadores, solo por detrás del educativo que tiene en el arranque del curso su periodo de contratación estrella. Así lo indican las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social, que evidencian que en los últimos doce meses el transporte y la logística ha ganado 3.263 trabajadores. El grueso de esa masa laboral son asalariados, hasta alcanzar un total de 43.944, y son los que más han aumentado en el último año. El resto, 9.332 personas, son trabajadores por cuenta propia, que han disminuido ligeramente desde septiembre de 2024.

Aunque el epígrafe no permite disgregar a nivel regional más allá de que se trata de trabajadores del transporte y la logística, el sector asegura que el grueso de las nuevas contrataciones se está haciendo debido al incremento en la entrega de paquetes motivado por las compras online.

A nivel nacional

Y si se atiende a los datos a nivel nacional esto es precisamente así. Se observa que el incremento más notable se ha registrado en el área de actividades postales y de correos. Que, en la actualidad, más allá del envío de cartas, agrupa la entrega de paquetería en furgonetas y también los repartidores de pedidos a domicilio en motos, patinetes o bicicletas. En todo el país han pasado de ser 106.100 afiliados en 2024 a 138.900 en septiembre de este año, un incremento del 30,9%. Aunque se debe explicar que buena parte de este aumento se debe a que ahora plataformas como Globo o Just Eat están obligados a contratar a sus repartidores.

Para Comisiones Obreras (CCOO) el incremento del número de trabajadores en el sector de transporte se explica en Canarias también por el aumento de la paquetería. «No ha habido un movimiento grueso de contrataciones en los camiones que reparten a los supermercados, sino en los riders y quienes entregan paquetes a domicilio», explica Santiago Domínguez, coordinador de Carreteras Mercancía y Logística de CCOO en Canarias. Un incremento en la contratación que bebe del cambio de tendencia en las compras, que cada vez se realizan más por internet. «El reparto de paquetería crece como la espuma y esto se nota también en el empleo», evidencia.

Un sector en el que no solo trabajan quienes van puerta a puerta repartiendo los productos, sino también quienes se emplean en las naves embalando los productos. Y esto se nota también en las empresas que viven igualmente un momento dulce. La Federación de Empresario de Transporte de Canarias (FET) también achaca a la era dorada del comercio online buena parte del auge de las contrataciones en el sector, pero puntualiza, el resto de la actividad también necesita trabajadores. De hecho, su presidente Agustín Espino aclara que si el empleo en el sector no crece todavía más es porque no encuentran la mano de obra que necesitan. «Si hubiera más conductores habría más empleo, ahora mismo tenemos vehículos parados, hay más trabajo», señala.

Mano de obra

Espino se refiere, principalmente, a los conductores de camiones que escasean en el Archipiélago. Indica que se necesitan, al menos, un millar para dar respuesta a la demanda de las empresas. ¿Y cuál es el problema? Que no existen personas que cuenten con los permisos necesarios para conducir estos grandes vehículos. Sacarse los carnés implica un gasto de entre 4.000 y 5.000 euros que no todos los aspirantes pueden asumir. Por eso, a través de la FET en colaboración con el Gobierno de Canarias existen canales de formación para facilitar la obtención de estos permisos. Sin embargo, el volumen de personas que pueden formar cada año no es suficiente y existe lista de espera para acceder. Aunque hay un compromiso de aumentar la financiación para próximos ejercicios.

Patronal y sindicatos consideran que el empleo en el sector no ha tocado techo y que las contrataciones proseguirán en el futuro. Solo en los próximos meses con las compras derivadas del Black Friday y la Navidad la entrega de paquetes se disparará y con ello también la incorporación de trabajadores. La firma Eurofirms –multinacional española de recursos humanos y gestión del talento– estima que se realizarán 270.000 contrataciones en toda España vinculadas a esta época del año, principalmente en los sectores del transporte y la logística. De ellas, al menos 8.100 serán en Canarias.