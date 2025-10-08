Aviso para los jubilados canarios: estos son los precios de los viajes del Imserso de la temporada 2025 - 2026

La Seguridad Social ya ha iniciado la campaña 2025 - 2026 de viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Desde el pasado lunes 6 de octubre, ya se abrió el plazo de solicitudes para que las personas mayores interesadas en participar en este programa puedan elegir dónde viajar. Los viajes incluyen destinos turísticos en diversas comunidades autónomas, desde las Islas Canarias hasta lugares de turismo rural.

Los jubilados de Canarias ya pueden preparar las maletas. Ya ha comenzado la comercialización del nuevo Programa de Turismo Social del Imserso, que vuelve a poner a disposición de las personas mayores miles de plazas para viajar por toda España a precios reducidos. Este plan, impulsado por la Seguridad Social, busca fomentar el envejecimiento activo y ofrecer a los mayores oportunidades de ocio, cultura y convivencia.

Estos viajes incluyen alojamiento en régimen de pensión completa, póliza de seguro, transporte, en algunas modalidades que lo contemplan, y actividades socioculturales. En el caso de los residentes en Canarias, podrán reservar plazas tanto dentro del archipiélago como hacia la península o Baleares, con precios que varían en función del destino, la duración de la estancia y la temporada del año.

¿Cómo y cuándo se pueden reservar los viajes del Imserso?

Las personas acreditadas para participar ya recibieron en su casa una carta con una clave personal con la que podrán reservar su viaje desde el 6 de octubre, tanto en agencias de viajes colaboradoras como de forma telemática a través de la central de reservas oficial. Los jubilados preferentes tendrán prioridad, seguidos de los no preferentes y posteriormente, se abrirán las plazas libres por provincias. El proceso se desarrolla en varias fases:

Desde el 11 de septiembre de 2025 , los mayores acreditados recibirán en su domicilio una carta con su clave personal para hacer la reserva.

, los mayores acreditados recibirán en su domicilio una para hacer la reserva. A partir del 6 de octubre , se abren las reservas por comunidades:

, se abren las reservas por comunidades: Canarias , junto a Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, La Rioja, Navarra y País Vasco, podrá empezar ese mismo 6 de octubre (acreditados preferentes).

, junto a Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, La Rioja, Navarra y País Vasco, podrá empezar ese mismo (acreditados preferentes). El 7 de octubre podrán hacerlo los acreditados no preferentes.

podrán hacerlo los acreditados no preferentes. Desde el 8 de octubre, se podrán reservar las plazas libres restantes.

Los precios varían según la fecha. En temporada baja, de noviembre a abril, los viajes son más económicos, mientras que en los meses de octubre, mayo y junio se aplica un suplemento por alta demanda.

Podrán participar en los viajes del Imserso las personas que cumplan las siguientes condiciones:

Tener más de 65 años o ser pensionista de jubilación o incapacidad permanente del sistema público español.

o ser pensionista de jubilación o incapacidad permanente del sistema público español. Ser pensionista viudo/a con 55 años o más.

con 55 años o más. Ser pensionista por otros conceptos, o prejubilado con 60 años cumplidos.

con 60 años cumplidos. Residir de forma permanente en España o haber trabajado al menos 10 años en el país.

Estar inscrito en el programa mediante la acreditación que envía el Imserso.

mediante la acreditación que envía el Imserso. En el caso de matrimonios o parejas de hecho, ambos pueden viajar aunque uno de los dos no cumpla los requisitos de edad si figura como acompañante.

Destinos disponibles y precios por el Imserso

Los jubilados canarios pueden elegir entre distintas ciudades que varían sus precios en función de los días, los servicios contratados y la zona. .

Zonas costeras peninsulares (Andalucía, Cataluña, Murcia y C. Valenciana)

Estancias de 10 días (9 noches) con transporte: desde 309,22 € (baja temporada) hasta 409,22 € (alta).

con transporte: desde (baja temporada) hasta (alta). Estancias de 8 días (7 noches) sin transporte: desde 224,63 € hasta 324,63 €.

Islas Baleares

Con transporte: 353,37 € (10 días) o 285,29 € (8 días).

(10 días) o (8 días). Sin transporte: 270,52 € (10 días) o 224,36 € (8 días).

Islas Canarias

Con transporte: 464,72 € (10 días) o 378,75 € (8 días).

(10 días) o (8 días). Sin transporte: 270,39 € (10 días) o 224,28 € (8 días).

Turismo de escapada

Circuitos culturales (6 días): 312,51 €

Naturaleza (5 días): 305,75 €

Capitales de provincia (4 días): 132,91 €

Ceuta o Melilla (5 días): 305,75 €

Suplementos:

Habitación individual: 22 € por noche (Península y Baleares), 24 € (Canarias) y 26 € (escapadas).

por noche (Península y Baleares), (Canarias) y (escapadas). Comidas o cenas de gala en Navidad y Fin de Año: 20 € adicionales por cada una.

adicionales por cada una. Segundo viaje en la misma temporada: +100 €.

Además, se reservan 7.447 plazas para mayores con recursos económicos limitados, igual o inferiores a las pensiones no contributivas, quienes solo pagarán 50 euros por los viajes.

Durante Navidad y Fin de Año, el programa ofrecerá menús especiales con un coste adicional de 20 euros por cada comida o cena de gala. Además, los usuarios que reserven más de un viaje por temporada deberán abonar 100 euros adicionales por cada nuevo viaje.

Una oportunidad de oro para los mayores canarios

Con el programa de viajes del Imserso, la Seguridad Social busca mantener activos a los mayores, fomentar la interacción social y potenciar el turismo nacional en temporada baja. Los destinos canarios siguen siendo de los más solicitados por su clima estable durante todo el año, mientras que muchos residentes del archipiélago optan por viajar a la península o Baleares para disfrutar de nuevas experiencias culturales.

Con precios que van desde los 224 euros hasta los 564 euros, el programa de turismo social continúa siendo una de las políticas públicas más valoradas por los jubilados españoles, y una oportunidad perfecta para los canarios de disfrutar de unas vacaciones asequibles y bien organizadas.