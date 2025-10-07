Víctor Lugo: "Raro es si no llama algún chef con estrella Michelin para preguntar por nuestro café"

Tras cinco generaciones, Víctor Lugo ha heredado el cultivo de café más septentrional del globo. Su finca recibe más de 100.000 visitantes a los que muestra la elaboración de un producto único en el mundo y valorado por la alta gastronomía.

¿Qué caracteriza al café del Valle de Agaete?

Somos el lugar más al norte del mundo donde se cultiva café. Esto nos da unas condiciones muy especiales. Dentro del mundo del café, existen los tipos comerciales, los de especialidad y los exóticos. El de Agaete está en esta última categoría, como el Blue Mountain de Jamaica o el Geisha de Panamá.

¿Qué variedad se cultiva?

La variedad es arábica, tipo Typica. Se cultiva en suelo volcánico y se riega con aguas minerales. Tiene aromas achocolatados, un toque de regaliz y mandarina, muy suave y dulce. Le puede faltar algo de acidez porque se cultiva a 300-400 metros de altitud y la acidez se da a partir de los 800 metros, pero lo compensa con la calidad de sus aromas.

¿Cómo llegó este producto al municipio grancanario?

Ya desde mediados del siglo XIX se hablaba de la presencia de este cultivo en la zona. El café llegó a Gran Canaria gracias a la familia De Armas, quienes lo introdujeron tras un recorrido que comenzó con Carlos III, gran amante de la botánica. Fue él quien lo llevó al Jardín Botánico de La Orotava, en Tenerife. En aquel entonces, Agaete mantenía un vínculo estrecho con Garachico a través de sus puertos, lo que facilitó el tránsito de especies botánicas. El primer lugar donde se plantó café en Gran Canaria fue el Huerto de las Flores, en Agaete. Luego se trasladó al Valle, donde la familia De Armas poseía su finca. Allí, el café encontró unas condiciones ideales gracias al clima tropical de la zona.

«Mi familia lleva cerca de 200 años dedicada al cultivo de este producto en el Valle de Agaete»

¿Cómo se involucra su familia en este cultivo?

Mi familia lleva cerca de 200 años dedicada al cultivo del café en el Valle de Agaete. Mis abuelos y tatarabuelos trabajaron como mayordomos y cultivadores en esa finca y desde entonces nuestra relación con el café ha sido constante, transmitiéndose hasta en cinco generaciones.

¿Cómo pasaron de ser empleados a propietarios?

Hace unos 30 años los De Armas vendieron la finca a los Manrique de Lara, y mis padres se la compraron a ellos. Así, donde mis abuelos y tatarabuelos eran empleados y mayordomos, ahora mis padres son los dueños.

¿Qué valores destacaría del mundo agrícola y del cuidado de la tierra?

El principal valor es el legado. Sentimos que hemos recibido algo que debemos devolver igual o mejor de lo que lo recibimos. A finales del siglo XX, el cultivo del café se estaba perdiendo. A través de un proyecto de valorización, junto al Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Agaete y la Asociación de Agricultores del Café, se empezó a formar a agricultores para recuperar y mantener esta herencia.

¿Cómo lograron dar este reconocimiento y mantener el café de Agaete?

Se pasó de vender el café a 2.000 pesetas el kilo a 80 euros o incluso más. El objetivo era trabajar la calidad para justificar este precio. Queríamos mantener viva esa historia de Canarias, y dar al café el reconocimiento que merecía.

"Exportamos a más de 40 países sin pagar transporte ni aduanas, porque se lo llevan en mano las 100.000 personas que nos visitan"

¿Qué historia esconde este café a nivel internacional?

Por ejemplo, en la Feria de París de 1889, el café de Agaete recibió un reconocimiento como producto exótico procedente de España. También, en el siglo XX, durante el auge del Puerto de Las Palmas y de las cafeterías en el Parque Santa Catalina, el café de Agaete era el más caro del mercado. Además, cada vez más catadores y distribuidores vienen al Archipiélago a conocerlo de primera mano. Raro es el mes en el que no me llama algún chef con estrella Michelin para incluir nuestro café en su restaurante o tienda gourmet.

En la actualidad, ¿dónde comercializan el café?

La producción es pequeña, alrededor de los 10.000 kilos al año. A mi me gusta decir que exportamos a más de 40 países… sin pagar transporte ni aduanas, porque se lo llevan en mano las 100.000 personas que nos visitan cada año. Esto genera riqueza en el Valle, porque se quedan a comer, alquilan alojamiento y vehículos. Podríamos vender todo el café a Japón, Estados Unidos o Alemania, pero preferimos generar economía local. Así, somos los únicos en Europa que pueden mostrar todo el proceso del café.

Alguna visita especial que recuerde...

Nos visitó Stephen Hawking hace unos ocho años y fue un encuentro bastante inesperado. También vienen catadores de todo el mundo, miembros de la Scae (Specialty Coffee Association of Europe). Es más fácil venir a Agaete que ir a Sudamérica a ver el proceso del café.